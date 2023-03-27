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В Госдуме предложили направлять выплаты с западных фильмов на поддержку СВО
В Госдуме предложили направлять выплаты с западных фильмов на поддержку СВО - РИА Новости, 27.03.2023
В Госдуме предложили направлять выплаты с западных фильмов на поддержку СВО
Необходимо обязать кинотеатры направлять выплаты с западных фильмов не их правообладателям, а в фонд поддержки участников спецоперации, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T03:31
2023-03-27T03:31
2023-03-27T03:42
специальная военная операция на украине
безопасность
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дмитрий медведев
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единая россия
султан хамзаев
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Необходимо обязать кинотеатры направлять выплаты с западных фильмов не их правообладателям, а в фонд поддержки участников спецоперации, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия"). Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев выступил за распространение пиратских копий западной интеллектуальной продукции в интернете - для причинения их компаниям максимального урона и их последующего банкротства. "Западное кино ушло из России. Давным-давно пора было сделать: все выплаты, которые кинотеатры раньше направляли всевозможным западным правообладателям, направлять в фонд поддержки участников СВО", - сказал Хамзаев. По словам парламентария, эта мера способна принести двойную пользу - кинотеатры увеличат количество показываемых фильмов, а государство, как регулятор, "покажет вектор". Медведев в конце января предложил принять в качестве контрсанкций правила об использовании западной интеллектуальной собственности без лицензии и поблагодарил тех, кто разработал соответствующие программы, назвав это пиратским использованием "в режиме личных санкций". По его мнению, это должно распространяться на всё - от кинофильмов до промышленного софта.
https://ria.ru/20230327/rosgvardiya-1860797978.html
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безопасность, россия, дмитрий медведев, госдума рф, единая россия, султан хамзаев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Дмитрий Медведев, Госдума РФ, Единая Россия, Султан Хамзаев
В Госдуме предложили направлять выплаты с западных фильмов на поддержку СВО
Депутат Хамзаев предложил направлять выплаты с западных фильмов в фонд поддержки СВО
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Необходимо обязать кинотеатры направлять выплаты с западных фильмов не их правообладателям, а в фонд поддержки участников спецоперации, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия").
Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев
выступил за распространение пиратских копий западной интеллектуальной продукции в интернете - для причинения их компаниям максимального урона и их последующего банкротства.
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"Западное кино ушло из России. Давным-давно пора было сделать: все выплаты, которые кинотеатры раньше направляли всевозможным западным правообладателям, направлять в фонд поддержки участников СВО", - сказал Хамзаев.
По словам парламентария, эта мера способна принести двойную пользу - кинотеатры увеличат количество показываемых фильмов, а государство, как регулятор, "покажет вектор".
«
"В прямом смысле поддержим специальную военную операцию западными санкциями", - заявил депутат.
Медведев в конце января предложил принять в качестве контрсанкций правила об использовании западной интеллектуальной собственности без лицензии и поблагодарил тех, кто разработал соответствующие программы, назвав это пиратским использованием "в режиме личных санкций". По его мнению, это должно распространяться на всё - от кинофильмов до промышленного софта.
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