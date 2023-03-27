https://ria.ru/20230327/filmy-1860807768.html

В Госдуме предложили направлять выплаты с западных фильмов на поддержку СВО

В Госдуме предложили направлять выплаты с западных фильмов на поддержку СВО - РИА Новости, 27.03.2023

В Госдуме предложили направлять выплаты с западных фильмов на поддержку СВО

Необходимо обязать кинотеатры направлять выплаты с западных фильмов не их правообладателям, а в фонд поддержки участников спецоперации, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T03:31

2023-03-27T03:31

2023-03-27T03:42

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

дмитрий медведев

госдума рф

единая россия

султан хамзаев

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Необходимо обязать кинотеатры направлять выплаты с западных фильмов не их правообладателям, а в фонд поддержки участников спецоперации, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия"). Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев выступил за распространение пиратских копий западной интеллектуальной продукции в интернете - для причинения их компаниям максимального урона и их последующего банкротства. "Западное кино ушло из России. Давным-давно пора было сделать: все выплаты, которые кинотеатры раньше направляли всевозможным западным правообладателям, направлять в фонд поддержки участников СВО", - сказал Хамзаев. По словам парламентария, эта мера способна принести двойную пользу - кинотеатры увеличат количество показываемых фильмов, а государство, как регулятор, "покажет вектор". Медведев в конце января предложил принять в качестве контрсанкций правила об использовании западной интеллектуальной собственности без лицензии и поблагодарил тех, кто разработал соответствующие программы, назвав это пиратским использованием "в режиме личных санкций". По его мнению, это должно распространяться на всё - от кинофильмов до промышленного софта.

https://ria.ru/20230327/rosgvardiya-1860797978.html

https://ria.ru/20230325/svo-1860565669.html

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безопасность, россия, дмитрий медведев, госдума рф, единая россия, султан хамзаев