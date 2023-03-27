Епископ из Хорватии попросил премьера заступиться за УПЦ
Епископ Герасим из Хорватии попросил премьера Пленковича заступиться за УПЦ в Европе
Успенский собор Киево-Печерской лавры в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 27 марта — РИА Новости. Епископ Горнокарловацкой епархии Сербской православной церкви Герасим обратился к главе правительства Хорватии Андрею Пленковичу с письмом, в котором попросил высказаться в защиту канонической Украинской православной церкви.
Документ опубликовал в Telegram-канале митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, который направил иерархам Сербской и Болгарской православных церквей — епископу Горнокарловацкому и митрополиту Ловчанскому — послания с рассказом о ситуации в украинском православии.
"В эти минуты не только духовных страданий и мучений, но и существенной угрозы народу и Украинской православной церкви, которая веками существовала и продолжает существовать на этой территории, мы обращаемся к вам с просьбой, как к председателю правительства Республики Хорватии, имеющему возможность в Европейском парламенте и учреждениях, ответственных за защиту прав и свобод человека, гарантированных в Хартии основных прав и свобод человека Европейского Союза, сообщить об этом вашим европейским коллегам и широкой общественности, а также указать на грубое нарушение права на свободу совести и вероисповедания на Украине, которое заключается в дискриминации православного населения и грубом нарушении его основных прав человека", — говорится в письме епископа Герасима.
Епископ подчеркнул, что обратиться к властям его побудило именно письмо от митрополита Луки, в котором рассказывается об "ужасающих масштабах гонений на каноническое православие на Украине".
"На территории Украины сегодня систематически конфискуются храмы Украинской православной церкви, запрещаются богослужения и проведение обрядов. В стране ведется всеобщая антицерковная пропагандистская кампания, превышающая меры кампании, проводимой коммунистическим безбожным правительством в мрачные времена мира сего", — отметил иерарх Сербской церкви.
В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ — крупнейшую на Украине церковь, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. Кроме того, власти требуют, чтобы монахи УПЦ до 29 марта покинули Киево-Печерскую лавру.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал гонения на УПЦ издевательством над принципом прав и свобод человека, а также призвал религиозных лидеров и международных деятелей воспрепятствовать закрытию Киево-Печерской лавры.