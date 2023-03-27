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Епископ из Хорватии попросил премьера заступиться за УПЦ - РИА Новости, 27.03.2023
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Религия
 
09:24 27.03.2023 (обновлено: 10:21 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/episkop-1860831797.html
Епископ из Хорватии попросил премьера заступиться за УПЦ
Епископ из Хорватии попросил премьера заступиться за УПЦ - РИА Новости, 27.03.2023
Епископ из Хорватии попросил премьера заступиться за УПЦ
Епископ Горнокарловацкой епархии Сербской православной церкви Герасим обратился к главе правительства Хорватии Андрею Пленковичу с письмом, в котором попросил... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T09:24
2023-03-27T10:21
религия
хорватия
украина
украинская православная церковь
сербская православная церковь
европарламент
андрей пленкович
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МОСКВА, 27 марта — РИА Новости. Епископ Горнокарловацкой епархии Сербской православной церкви Герасим обратился к главе правительства Хорватии Андрею Пленковичу с письмом, в котором попросил высказаться в защиту канонической Украинской православной церкви. Документ опубликовал в Telegram-канале митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, который направил иерархам Сербской и Болгарской православных церквей — епископу Горнокарловацкому и митрополиту Ловчанскому — послания с рассказом о ситуации в украинском православии. "В эти минуты не только духовных страданий и мучений, но и существенной угрозы народу и Украинской православной церкви, которая веками существовала и продолжает существовать на этой территории, мы обращаемся к вам с просьбой, как к председателю правительства Республики Хорватии, имеющему возможность в Европейском парламенте и учреждениях, ответственных за защиту прав и свобод человека, гарантированных в Хартии основных прав и свобод человека Европейского Союза, сообщить об этом вашим европейским коллегам и широкой общественности, а также указать на грубое нарушение права на свободу совести и вероисповедания на Украине, которое заключается в дискриминации православного населения и грубом нарушении его основных прав человека", — говорится в письме епископа Герасима. Епископ подчеркнул, что обратиться к властям его побудило именно письмо от митрополита Луки, в котором рассказывается об "ужасающих масштабах гонений на каноническое православие на Украине". "На территории Украины сегодня систематически конфискуются храмы Украинской православной церкви, запрещаются богослужения и проведение обрядов. В стране ведется всеобщая антицерковная пропагандистская кампания, превышающая меры кампании, проводимой коммунистическим безбожным правительством в мрачные времена мира сего", — отметил иерарх Сербской церкви.В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ — крупнейшую на Украине церковь, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. Кроме того, власти требуют, чтобы монахи УПЦ до 29 марта покинули Киево-Печерскую лавру.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал гонения на УПЦ издевательством над принципом прав и свобод человека, а также призвал религиозных лидеров и международных деятелей воспрепятствовать закрытию Киево-Печерской лавры.
https://ria.ru/20230326/doklad-1860758034.html
https://ria.ru/20230326/goneniya-1860743048.html
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хорватия, украина, украинская православная церковь, сербская православная церковь, европарламент, андрей пленкович
Религия, Хорватия, Украина, Украинская православная церковь, Сербская православная церковь, Европарламент, Андрей Пленкович
Епископ из Хорватии попросил премьера заступиться за УПЦ

Епископ Герасим из Хорватии попросил премьера Пленковича заступиться за УПЦ в Европе

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУспенский собор Киево-Печерской лавры в Киеве
Успенский собор Киево-Печерской лавры в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Успенский собор Киево-Печерской лавры в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 марта — РИА Новости. Епископ Горнокарловацкой епархии Сербской православной церкви Герасим обратился к главе правительства Хорватии Андрею Пленковичу с письмом, в котором попросил высказаться в защиту канонической Украинской православной церкви.
Документ опубликовал в Telegram-канале митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, который направил иерархам Сербской и Болгарской православных церквей — епископу Горнокарловацкому и митрополиту Ловчанскому — послания с рассказом о ситуации в украинском православии.
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"В эти минуты не только духовных страданий и мучений, но и существенной угрозы народу и Украинской православной церкви, которая веками существовала и продолжает существовать на этой территории, мы обращаемся к вам с просьбой, как к председателю правительства Республики Хорватии, имеющему возможность в Европейском парламенте и учреждениях, ответственных за защиту прав и свобод человека, гарантированных в Хартии основных прав и свобод человека Европейского Союза, сообщить об этом вашим европейским коллегам и широкой общественности, а также указать на грубое нарушение права на свободу совести и вероисповедания на Украине, которое заключается в дискриминации православного населения и грубом нарушении его основных прав человека", — говорится в письме епископа Герасима.
Епископ подчеркнул, что обратиться к властям его побудило именно письмо от митрополита Луки, в котором рассказывается об "ужасающих масштабах гонений на каноническое православие на Украине".
"На территории Украины сегодня систематически конфискуются храмы Украинской православной церкви, запрещаются богослужения и проведение обрядов. В стране ведется всеобщая антицерковная пропагандистская кампания, превышающая меры кампании, проводимой коммунистическим безбожным правительством в мрачные времена мира сего", — отметил иерарх Сербской церкви.
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал гонения на УПЦ издевательством над принципом прав и свобод человека, а также призвал религиозных лидеров и международных деятелей воспрепятствовать закрытию Киево-Печерской лавры.
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РелигияХорватияУкраинаУкраинская православная церковьСербская православная церковьЕвропарламентАндрей Пленкович
 
 
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