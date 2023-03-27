https://ria.ru/20230327/episkop-1860831797.html

Епископ из Хорватии попросил премьера заступиться за УПЦ

Епископ из Хорватии попросил премьера заступиться за УПЦ - РИА Новости, 27.03.2023

Епископ из Хорватии попросил премьера заступиться за УПЦ

Епископ Горнокарловацкой епархии Сербской православной церкви Герасим обратился к главе правительства Хорватии Андрею Пленковичу с письмом, в котором попросил... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T09:24

2023-03-27T09:24

2023-03-27T10:21

религия

хорватия

украина

украинская православная церковь

сербская православная церковь

европарламент

андрей пленкович

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МОСКВА, 27 марта — РИА Новости. Епископ Горнокарловацкой епархии Сербской православной церкви Герасим обратился к главе правительства Хорватии Андрею Пленковичу с письмом, в котором попросил высказаться в защиту канонической Украинской православной церкви. Документ опубликовал в Telegram-канале митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, который направил иерархам Сербской и Болгарской православных церквей — епископу Горнокарловацкому и митрополиту Ловчанскому — послания с рассказом о ситуации в украинском православии. "В эти минуты не только духовных страданий и мучений, но и существенной угрозы народу и Украинской православной церкви, которая веками существовала и продолжает существовать на этой территории, мы обращаемся к вам с просьбой, как к председателю правительства Республики Хорватии, имеющему возможность в Европейском парламенте и учреждениях, ответственных за защиту прав и свобод человека, гарантированных в Хартии основных прав и свобод человека Европейского Союза, сообщить об этом вашим европейским коллегам и широкой общественности, а также указать на грубое нарушение права на свободу совести и вероисповедания на Украине, которое заключается в дискриминации православного населения и грубом нарушении его основных прав человека", — говорится в письме епископа Герасима. Епископ подчеркнул, что обратиться к властям его побудило именно письмо от митрополита Луки, в котором рассказывается об "ужасающих масштабах гонений на каноническое православие на Украине". "На территории Украины сегодня систематически конфискуются храмы Украинской православной церкви, запрещаются богослужения и проведение обрядов. В стране ведется всеобщая антицерковная пропагандистская кампания, превышающая меры кампании, проводимой коммунистическим безбожным правительством в мрачные времена мира сего", — отметил иерарх Сербской церкви.В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ — крупнейшую на Украине церковь, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. Кроме того, власти требуют, чтобы монахи УПЦ до 29 марта покинули Киево-Печерскую лавру.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал гонения на УПЦ издевательством над принципом прав и свобод человека, а также призвал религиозных лидеров и международных деятелей воспрепятствовать закрытию Киево-Печерской лавры.

https://ria.ru/20230326/doklad-1860758034.html

https://ria.ru/20230326/goneniya-1860743048.html

https://ria.ru/20230325/lavra-1860615216.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

хорватия, украина, украинская православная церковь, сербская православная церковь, европарламент, андрей пленкович