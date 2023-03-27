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Постпред в Вене не ожидает диалога с США по ДСНВ в ближайшее время

Постпред в Вене не ожидает диалога с США по ДСНВ в ближайшее время - РИА Новости, 27.03.2023

Постпред в Вене не ожидает диалога с США по ДСНВ в ближайшее время

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов не ожидает диалога с США по теме Договора о сокращении стратегических... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T08:45

2023-03-27T08:45

2023-03-27T08:45

в мире

михаил ульянов (дипломат)

россия

вена

нато

договор снв-3

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ВЕНА, 27 мар - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов не ожидает диалога с США по теме Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в договоре была передана американской стороне 28 февраля.

россия

вена

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, михаил ульянов (дипломат), россия, вена, нато, договор снв-3