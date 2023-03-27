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Постпред в Вене не ожидает диалога с США по ДСНВ в ближайшее время
Постпред в Вене не ожидает диалога с США по ДСНВ в ближайшее время - РИА Новости, 27.03.2023
Постпред в Вене не ожидает диалога с США по ДСНВ в ближайшее время
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов не ожидает диалога с США по теме Договора о сокращении стратегических... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T08:45
2023-03-27T08:45
2023-03-27T08:45
в мире
михаил ульянов (дипломат)
россия
вена
нато
договор снв-3
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ВЕНА, 27 мар - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов не ожидает диалога с США по теме Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в договоре была передана американской стороне 28 февраля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, михаил ульянов (дипломат), россия, вена, нато, договор снв-3
В мире, Михаил Ульянов (дипломат), Россия, Вена, НАТО, Договор СНВ-3
Постпред в Вене не ожидает диалога с США по ДСНВ в ближайшее время
Постпред в Вене Ульянов: никаких контактов с США по ДСНВ в ближайшее время не ожидается
ВЕНА, 27 мар - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов не ожидает диалога с США по теме Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
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"Насколько я знаю, никаких контактов на эту тему в ближайшее время не ожидается, поскольку нет предмета для обсуждения. Для начала американцы должны радикальным образом изменить свою политику по отношению к нашей стране. Пока этого даже близко нет. Следовательно, и диалога по СНВ ожидать трудно", - заявил дипломат в интервью РИА Новости.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в договоре была передана американской стороне 28 февраля.