Ульянов рассказал, когда возникнут предпосылки к диалогу с США по ДСНВ
Ульянов: предпосылки к диалогу о ДСНВ будут при отказе США от враждебности к России
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкГосударственный флаг США на здании посольства Соединенных Штатов Америки в РФ на Новинском бульваре в Москве
Государственный флаг США на здании посольства Соединенных Штатов Америки в РФ на Новинском бульваре в Москве. Архивное фото
ВЕНА, 27 мар - РИА Новости. Предпосылки к разговору о Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) возникнут лишь в случае отказа США от враждебной политики по отношению к РФ, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"У нас требования довольно скромные, понятные и абсолютно оправданные. Нам нужно, чтобы Соединенные Штаты отказались от враждебной политики по отношению к Российской Федерации, и тогда возникнут предпосылки к разговору о ДСНВ", - сказал Ульянов.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в договоре была передана американской стороне 28 февраля.