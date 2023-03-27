https://ria.ru/20230327/dsnv-1860820564.html

Ульянов рассказал, когда возникнут предпосылки к диалогу с США по ДСНВ

Ульянов рассказал, когда возникнут предпосылки к диалогу с США по ДСНВ - РИА Новости, 27.03.2023

Ульянов рассказал, когда возникнут предпосылки к диалогу с США по ДСНВ

Предпосылки к разговору о Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) возникнут лишь в случае отказа США от враждебной политики по... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T08:12

2023-03-27T08:12

2023-03-27T08:12

россия

сша

вена

михаил ульянов (дипломат)

владимир путин

нато

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ВЕНА, 27 мар - РИА Новости. Предпосылки к разговору о Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) возникнут лишь в случае отказа США от враждебной политики по отношению к РФ, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "У нас требования довольно скромные, понятные и абсолютно оправданные. Нам нужно, чтобы Соединенные Штаты отказались от враждебной политики по отношению к Российской Федерации, и тогда возникнут предпосылки к разговору о ДСНВ", - сказал Ульянов. Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в договоре была передана американской стороне 28 февраля.

https://ria.ru/20230322/dsnv-1859836887.html

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Екатерина Зайцева

россия, сша, вена, михаил ульянов (дипломат), владимир путин, нато