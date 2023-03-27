Рейтинг@Mail.ru
Ульянов рассказал, когда возникнут предпосылки к диалогу с США по ДСНВ - РИА Новости, 27.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:12 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/dsnv-1860820564.html
Ульянов рассказал, когда возникнут предпосылки к диалогу с США по ДСНВ
Ульянов рассказал, когда возникнут предпосылки к диалогу с США по ДСНВ - РИА Новости, 27.03.2023
Ульянов рассказал, когда возникнут предпосылки к диалогу с США по ДСНВ
Предпосылки к разговору о Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) возникнут лишь в случае отказа США от враждебной политики по... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T08:12
2023-03-27T08:12
россия
сша
вена
михаил ульянов (дипломат)
владимир путин
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775676232_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_202846bdbe48d723d2927038460bee72.jpg
ВЕНА, 27 мар - РИА Новости. Предпосылки к разговору о Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) возникнут лишь в случае отказа США от враждебной политики по отношению к РФ, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "У нас требования довольно скромные, понятные и абсолютно оправданные. Нам нужно, чтобы Соединенные Штаты отказались от враждебной политики по отношению к Российской Федерации, и тогда возникнут предпосылки к разговору о ДСНВ", - сказал Ульянов. Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в договоре была передана американской стороне 28 февраля.
https://ria.ru/20230322/dsnv-1859836887.html
россия
сша
вена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775676232_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_3fe95ef66dc0a5ebf7c7e8ce0e03b2fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, вена, михаил ульянов (дипломат), владимир путин, нато
Россия, США, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), Владимир Путин, НАТО
Ульянов рассказал, когда возникнут предпосылки к диалогу с США по ДСНВ

Ульянов: предпосылки к диалогу о ДСНВ будут при отказе США от враждебности к России

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкГосударственный флаг США на здании посольства Соединенных Штатов Америки в РФ на Новинском бульваре в Москве
Государственный флаг США на здании посольства Соединенных Штатов Америки в РФ на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Государственный флаг США на здании посольства Соединенных Штатов Америки в РФ на Новинском бульваре в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 27 мар - РИА Новости. Предпосылки к разговору о Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) возникнут лишь в случае отказа США от враждебной политики по отношению к РФ, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"У нас требования довольно скромные, понятные и абсолютно оправданные. Нам нужно, чтобы Соединенные Штаты отказались от враждебной политики по отношению к Российской Федерации, и тогда возникнут предпосылки к разговору о ДСНВ", - сказал Ульянов.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в договоре была передана американской стороне 28 февраля.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
У России нет точек соприкосновения с США по теме ДСНВ, заявил Рябков
22 марта, 16:59
 
РоссияСШАВенаМихаил Ульянов (дипломат)Владимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала