https://ria.ru/20230327/drozdenko-1861041856.html

Дрозденко: в приоритете властей Ленобласти – всесторонняя поддержка СВО

Дрозденко: в приоритете властей Ленобласти – всесторонняя поддержка СВО - РИА Новости, 27.03.2023

Дрозденко: в приоритете властей Ленобласти – всесторонняя поддержка СВО

Поддержка участников спецоперации и их семей, продвижение идеалов, целей и задач СВО — работа, которая сегодня должна быть в приоритете, заявил губернатор... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T18:49

2023-03-27T18:49

2023-03-27T18:49

ленинградская область

александр дрозденко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760371768_0:45:2899:1676_1920x0_80_0_0_efe348d8286d2c2d4cb0eb929036ab9c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар — РИА Новости. Поддержка участников спецоперации и их семей, продвижение идеалов, целей и задач СВО — работа, которая сегодня должна быть в приоритете, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании регионального правительства.Помощь всех объединилаПо словам главы региона, власти и жители Ленинградской области делают огромную работу по поддержке участников спецоперации и их семей. Например, волонтерское сообщество, добровольцы и активисты "#Команда47" помогают семьям, чьи родные ушли на службу в рамках частичной мобилизации. Для этого в регионе осенью прошлого года была запущена акция "Мы вместе – Народный фронт".Ветераны Великой Отечественной войны также не остаются в стороне. Они собирают гуманитарную помощь в зону СВО, вяжут носки и делают окопные свечи. А комитет по социальной защите населения Ленобласти открыл бесплатную горячую линию по номеру телефона: 8-800-350-06-05 (#1). С помощью него жители региона могут узнать о мерах поддержки участников спецоперации и их семей, о необходимых для их получения документах, а также о начислениях и перерасчетах по льготам. В общей сложности в регионе действует 48 таких мер поддержки – 15 компенсаций и выплат (в том числе 11 прямых выплат), 17 различных видов льгот и 16 специализированный услуг. Также оказывается более 30 видов поддержки для членов семей участников СВО.Не упустить главноеВместе с тем губернатор Ленобласти подчеркнул, что не менее важно не забывать о главном — о продвижении идеалов, целей и задач того, что происходит сегодня на передовой. За что бьются ленинградцы, что они защищают."Эта работа должна быть сегодня в приоритете. Я к этому буду регулярно возвращаться и в рамках заседаний областного правительства, и во время рабочих поездок по районам. Обязательно буду заходить в школы, где учились наши герои. Смотреть, как выстраивается патриотическая работа на предприятиях, где работали ребята перед уходом в зону СВО. Значимость их подвига должна массово продвигаться и широко пропагандироваться", — сказал Александр Дрозденко добавив, что необходимо организовать трансляции награждений высокими наградами героев спецоперации, а во всех районах наладить публичное продвижение информации о них.Кадровая поддержкаКроме того, областные власти будут оказывать помощь и содействие военкоматам в кадровом подборе контрактников для прохождения воинской службы в зоне СВО."Главной задачей как региональных, так и муниципальных органов власти является оказание всесторонней помощи военнослужащим", — сказал Дрозденко.Он напомнил, что на сегодняшний день Ленобласть единовременно выплачивает 200 тысяч рублей тем, кто ушел служить в зону СВО по контракту. Кроме того, принято решение о создании на территории Ленинградской области отделения федерального Фонда поддержки ветеранов СВО.Губернатор Ленобласти дал поручение главам муниципальных образований всех уровней содействовать военкоматам в работе с контрактниками. В частности, контролировать ход подготовки и переподготовки на полигонах, своевременность выплат пособий и корректность начисления льгот, а также организовать всестороннюю помощь и поддержку бойцам, отправляющимся в зону СВО.В свою очередь, в пресс-службе областной администрации напомнили, что по поручению главы Ленобласти правительство готовит постановление по мерам поддержки семей, потерявших родственников в ходе СВО. Предполагается, что действующие на данный момент меры поддержки – льготы по оплате коммунальных услуг, транспорта, питания в школах и другие – будут пролонгированы для членов семей павших бойцов до совершеннолетия их детей.

https://ria.ru/20230317/patriotizm-1858670219.html

https://ria.ru/20230321/tek-1859456008.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко