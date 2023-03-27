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В Марий Эл участок дороги разрушился из-за поломки водопроводной трубы
В Марий Эл участок дороги разрушился из-за поломки водопроводной трубы - РИА Новости, 27.03.2023
В Марий Эл участок дороги разрушился из-за поломки водопроводной трубы
Участок дорожного полотна в Марий Эл разрушился после размыва грунта из-за поломки водопроводной трубы, сообщила прокуратура республики. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T11:46
2023-03-27T11:46
2023-03-27T15:28
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
юрий зайцев (политик)
жкх
республика марий эл
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мар – РИА Новости. Участок дорожного полотна в Марий Эл разрушился после размыва грунта из-за поломки водопроводной трубы, сообщила прокуратура республики. "Двадцать шестого марта на 38-м километре автодороги Звенигово-Шелангер-Морки произошел размыв проезжей части и обочины из-за поломки водопропускной трубы", - говорится в сообщении. Как сообщил глава Марий Эл Юрий Зайцев, автодвижение на этом участке трассы перекрыли "для предотвращения дальнейшего разрушения дороги и в целях безопасности граждан". Пока движение производится по автодорогам Помары-Коркатово и Суслонгер-Филиппсола. "Необходимо было вскрыть асфальт на данном участке дороги, чтобы пропустить талую воду. АО "Марий Эл Дорстрой" заранее подготовило все необходимые материалы для восстановления движения. Мы надеемся открыть движение в кратчайшие сроки", - написал Зайцев в своем Telegram-канале. Он отметил, что причиной происшествия стало резкое повышение температуры воздуха и подтопление водопропускной трубы, которая не выдержала резкого напора воды. "Сейчас республиканские службы проводят мероприятия по спуску воды. Всего на месте разобранного полотна работает 21 человек, задействовано 13 единиц техники, в том числе от МЧС России. Опасности для жителей нет", - подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20230327/restoran-1860842127.html
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), юрий зайцев (политик), жкх, республика марий эл
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Юрий Зайцев (политик), ЖКХ, Республика Марий Эл
В Марий Эл участок дороги разрушился из-за поломки водопроводной трубы
В Марий Эл участок дороги разрушился после поломки водопроводной трубы и размыва грунта