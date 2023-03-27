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Полицейские в Дагестане застрелили мужчину, открывшего по ним огонь - РИА Новости, 27.03.2023
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12:36 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/dagestan-1860903270.html
Полицейские в Дагестане застрелили мужчину, открывшего по ним огонь
Полицейские в Дагестане застрелили мужчину, открывшего по ним огонь - РИА Новости, 27.03.2023
Полицейские в Дагестане застрелили мужчину, открывшего по ним огонь
Сотрудники полиции в Дагестане застрелили мужчину, открывшего по ним огонь, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T12:36
2023-03-27T12:36
происшествия
республика дагестан
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МАХАЧКАЛА, 27 мар - РИА Новости. Сотрудники полиции в Дагестане застрелили мужчину, открывшего по ним огонь, сообщили в пресс-службе МВД республики. В понедельник, примерно в 6.40, полицейские выехали в село Джигия Кайтагского района Дагестана для проверки информации о том, что 39-летний местный житель незаконно хранит у себя огнестрельное оружие. "У входа в домовладение подозреваемый открыл огонь в сторону полицейских и ранил 30-летнего жителя соседнего села, который впоследствии от полученного ранения скончался. Ответным огнем стрелявший был ликвидирован полицейскими", – говорится в сообщении. По факту произошедшего начато расследование.
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происшествия, республика дагестан, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Республика Дагестан, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
Полицейские в Дагестане застрелили мужчину, открывшего по ним огонь

В дагестанском селе Джигия полицейские застрелили мужчину, открывшего по ним огонь

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 27 мар - РИА Новости. Сотрудники полиции в Дагестане застрелили мужчину, открывшего по ним огонь, сообщили в пресс-службе МВД республики.
В понедельник, примерно в 6.40, полицейские выехали в село Джигия Кайтагского района Дагестана для проверки информации о том, что 39-летний местный житель незаконно хранит у себя огнестрельное оружие.
"У входа в домовладение подозреваемый открыл огонь в сторону полицейских и ранил 30-летнего жителя соседнего села, который впоследствии от полученного ранения скончался. Ответным огнем стрелявший был ликвидирован полицейскими", – говорится в сообщении.
По факту произошедшего начато расследование.
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