https://ria.ru/20230327/dagestan-1860903270.html

Полицейские в Дагестане застрелили мужчину, открывшего по ним огонь

Полицейские в Дагестане застрелили мужчину, открывшего по ним огонь - РИА Новости, 27.03.2023

Полицейские в Дагестане застрелили мужчину, открывшего по ним огонь

Сотрудники полиции в Дагестане застрелили мужчину, открывшего по ним огонь, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T12:36

2023-03-27T12:36

2023-03-27T12:36

происшествия

республика дагестан

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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МАХАЧКАЛА, 27 мар - РИА Новости. Сотрудники полиции в Дагестане застрелили мужчину, открывшего по ним огонь, сообщили в пресс-службе МВД республики. В понедельник, примерно в 6.40, полицейские выехали в село Джигия Кайтагского района Дагестана для проверки информации о том, что 39-летний местный житель незаконно хранит у себя огнестрельное оружие. "У входа в домовладение подозреваемый открыл огонь в сторону полицейских и ранил 30-летнего жителя соседнего села, который впоследствии от полученного ранения скончался. Ответным огнем стрелявший был ликвидирован полицейскими", – говорится в сообщении. По факту произошедшего начато расследование.

https://ria.ru/20230327/mariupol-1860874667.html

россия

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2023

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происшествия, республика дагестан, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия