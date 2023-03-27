https://ria.ru/20230327/bam-1860948246.html

Генпрокуратура выявила множество нарушений при развитии БАМа-Транссиба

Генпрокуратура выявила множество нарушений при развитии БАМа-Транссиба - РИА Новости, 27.03.2023

Генпрокуратура выявила множество нарушений при развитии БАМа-Транссиба

Первый этап реализации проекта по развитию БАМа-Транссиба не реализован до конца, отставание идет и по второму этапу, выявляется множество нарушений, сообщила в РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T14:42

2023-03-27T14:42

2023-03-27T14:43

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Первый этап реализации проекта по развитию БАМа-Транссиба не реализован до конца, отставание идет и по второму этапу, выявляется множество нарушений, сообщила в понедельник представитель Генпрокуратуры РФ Екатерина Пересыпина. "На сегодняшний день у нас пока не реализован до конца первый этап… Что касается пропускных способностей, они у нас по первому этапу – по 30% участков – не достигнуты. Серьезное идет отставание и по второму этапу. В связи с этим под угрозой срыва у нас реализация проекта "Транссиб за семь дней". Насколько нам известно, с начала реализации данного проекта и по сегодняшний день существенно ситуация не изменилась", - сказала Пересыпина на совещании в Совете Федерации по вопросам реализации второго этапа модернизации Восточного полигона железных дорог. По ее словам, прокуроры выявили факты затягивания сроков проектной документации, некачественной проектной документации, проекты до трех-четырех раз направляются на Главгосэкспетизу, меняются проектные решения. Кроме того, в проекты иногда закладываются экономически не выгодные способы строительства. Только в 2022 году на трех объектах проекта было выявлено завышение стоимости на миллиард рублей - цену удалось снизить после вмешательства прокуратуры. "Проектные организации используют подложные коммерческие предложения для формирования цены на те или иные работы либо поставку материалов", - уточнила представитель Генпрокуратуры. Кроме того, в прошлом году были выявлены и хищения средств, выделенных на строительство БАМа и Транссиба: "Нами вскрыта совместно с казначейством незаконная схема авансирования организаций, которые либо находились в состоянии банкротства на момент выдачи авансов, либо имели невыполненные обязательства". Помимо этого, в 2022 году по материалам прокуратуры было возбуждено два уголовных дела в отношении "руководителей двух железных дорог за лоббирование интересов подрядных организаций". Текущая программа развития Восточного полигона рассчитана до 2024 года. РЖД уже реализуют проекты в рамках второго этапа. Комплекс мероприятий призван обеспечить дальнейший рост грузопотока к морским портам, а также повлиять на структуру грузоперевозок в целом, в том числе за счет увеличения транзитных контейнерных перевозок. Цель второго этапа модернизации Восточного полигона - увеличение годовой пропускной и провозной способности БАМа и Транссиба до 180 миллионов тонн в 2024 году. По итогам 2022 года провозная мощность Восточного полигона выросла до 158 миллионов тонн. В 2023 году РЖД прогнозируют увеличение провозных способностей Восточного полигона до 173 миллионов тонн и планируют перевезти по нему больше 160 миллионов тонн.

https://ria.ru/20230316/proekt-1858353766.html

https://ria.ru/20230315/investitsii-1857969229.html

https://ria.ru/20221109/marshrut-1829980131.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, генеральная прокуратура рф, ржд, совет федерации рф, байкало-амурская магистраль, транссибирская магистраль