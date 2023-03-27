Постпред России осудил кулуарное обсуждение передачи Австралии подлодок
Ульянов: Россию не устраивает кулуарное обсуждение вопроса о передаче Австралии подлодок
© РИА Новости / Маргарита КостивПостоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
ВЕНА, 27 мар - РИА Новости. Россию не устраивает кулуарное рассмотрение вопроса о передаче Америкой Австралии подлодок с ядерными установками, нужна открытая дискуссия, заявил интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Мы выступаем за то, чтобы этот вопрос обсуждался открыто, с участием всех заинтересованных сторон, в первую очередь, Совета управляющих МАГАТЭ, как это и было всегда в истории Агентства: любые новации в сфере гарантий проходили апробирование в открытом формате в ходе дискуссий. "Тройка" (Австралия, США и Великобритания - ред.) же пытается решать эти вопросы кулуарно, закулисно, исключительно с Секретариатом МАГАТЭ. Нас такой вариант не устраивает", - сказал Ульянов.
Он добавил, что российская сторона вместе с Китаем активно этому противодействует.
Как пояснил постпред РФ, передача Австралии подлодок с ядерными силовыми установками - "это нечто новое в международной жизни". "Это достаточно серьезный вызов режиму нераспространения и системе гарантий МАГАТЭ", - уточнил Ульянов.
Он призвал обеспечить "грамотное, профессиональное, деполитизированное рассмотрение этого вопроса с точки зрения ядерного нераспространения" и гарантий МАГАТЭ. "К этому активно призывают Китай, Россия и ряд других стран, у которых возникают к этим планам вопросы. Среди них - Египет, Пакистан, Южная Африка, Сирия", - уточнил собеседник агентства.
При этом, по его словам, судить однозначно о том, удастся ли разработать достаточно надежную договоренность, которая бы отвечала бы интересам ядерного нераспространения, пока трудно. Постпред РФ ожидает, что вопрос будет оставаться в повестке дня Совета управляющих "довольно долго".
Австралия, США и Великобритания под предлогом угрозы Китая в сентябре 2021 года договорились о партнерстве AUKUS, чтобы вооружить австралийцев атомными подводными лодками. Ранее в калифорнийском городе Сан-Диего состоялась встреча лидеров трех стран-членов AUKUS, где они объявили о начале реализации трехэтапного плана по предоставлению Канберре атомных подводных лодок с неядерным вооружением и технологий их производства. В частности, США планируют в 2030-х годах поставить Австралии три подводные лодки класса Virginia с возможностью увеличения партии до пяти. До продажи в Австралии будут на ротационной основе базироваться подводные лодки США и Великобритании.