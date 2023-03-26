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Во Франции пришли в ярость после заявления Киева о ядерном оружии - РИА Новости, 26.03.2023
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17:47 26.03.2023 (обновлено: 18:51 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/zelenskiy-1860759648.html
Во Франции пришли в ярость после заявления Киева о ядерном оружии
Во Франции пришли в ярость после заявления Киева о ядерном оружии - РИА Новости, 26.03.2023
Во Франции пришли в ярость после заявления Киева о ядерном оружии
Бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо раскритиковал в Twitter секретаря Совета нацбезопаности и обороны Украины Алексея Данилова после слов о том, что... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T17:47
2023-03-26T18:51
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо раскритиковал в Twitter секретаря Совета нацбезопаности и обороны Украины Алексея Данилова после слов о том, что Россия взяла Белоруссию в ядерные заложники."Значит, Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды, где размещены сто американских ядерных боеголовок, взяты в ядерные заложники США, не так ли?!" — написал он.Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, не нарушая международных обязательств, разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Глава государства объяснил, что Москва делает то, что США делали десятилетие. По его словам, строительство хранилища для оружия на территории соседней республики закончат 1 июля.
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в мире, россия, белоруссия, сша, владимир зеленский, владимир путин, twitter
В мире, Россия, Белоруссия, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Twitter
Во Франции пришли в ярость после заявления Киева о ядерном оружии

Экс-депутата ЕП Филиппо возмутило заявление Киева о ядерном оружии России в Белоруссии

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо раскритиковал в Twitter секретаря Совета нацбезопаности и обороны Украины Алексея Данилова после слов о том, что Россия взяла Белоруссию в ядерные заложники.
"Значит, Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды, где размещены сто американских ядерных боеголовок, взяты в ядерные заложники США, не так ли?!" — написал он.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, не нарушая международных обязательств, разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Глава государства объяснил, что Москва делает то, что США делали десятилетие. По его словам, строительство хранилища для оружия на территории соседней республики закончат 1 июля.
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