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В Тынде пьяный водитель сбил двух детей - РИА Новости, 26.03.2023
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04:27 26.03.2023
https://ria.ru/20230326/tynda-1860679535.html
В Тынде пьяный водитель сбил двух детей
В Тынде пьяный водитель сбил двух детей - РИА Новости, 26.03.2023
В Тынде пьяный водитель сбил двух детей
Пьяный водитель сбил двух детей в Тынде и пытался скрыться, 10-летняя девочка погибла на месте, 13-летний мальчик тяжело травмирован, сообщает управление ГИБДД... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T04:27
2023-03-26T04:27
тында
амурская область
дин рид
гибдд мвд рф
авто
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мар - РИА Новости. Пьяный водитель сбил двух детей в Тынде и пытался скрыться, 10-летняя девочка погибла на месте, 13-летний мальчик тяжело травмирован, сообщает управление ГИБДД по Амурской области. ДТП произошло 25 марта в 22.05 по местному времени на улице Дина Рида. Водитель 1987 года рождения с признаками опьянения, управляя автомобилем Nissan Note, допустил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, которые находились на обочине дороги. После наезда водитель попытался скрыться с места автоаварии, однако был задержан. "В результате ДТП пешеходы - девочка 2012 года рождения от полученных травм скончалась на месте, мальчик 2010 года рождения с тяжелыми травмами был доставлен в лечебное учреждение", - говорится в сообщении. Следственным отделом по городу Тында следственного управления Следственного комитета по Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения. В настоящее время подозреваемый задержан, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования находится на контроле руководства следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области.
https://ria.ru/20230324/dtp-1860400258.html
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тында, амурская область, дин рид, гибдд мвд рф, авто, происшествия
Тында, Амурская область, Дин Рид, ГИБДД МВД РФ, Авто, Происшествия
В Тынде пьяный водитель сбил двух детей

В Тынде пьяный водитель сбил двух детей, 10-летняя девочка погибла на месте

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина скорой помощи. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мар - РИА Новости. Пьяный водитель сбил двух детей в Тынде и пытался скрыться, 10-летняя девочка погибла на месте, 13-летний мальчик тяжело травмирован, сообщает управление ГИБДД по Амурской области.
ДТП произошло 25 марта в 22.05 по местному времени на улице Дина Рида. Водитель 1987 года рождения с признаками опьянения, управляя автомобилем Nissan Note, допустил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, которые находились на обочине дороги. После наезда водитель попытался скрыться с места автоаварии, однако был задержан.
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"В результате ДТП пешеходы - девочка 2012 года рождения от полученных травм скончалась на месте, мальчик 2010 года рождения с тяжелыми травмами был доставлен в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.
Следственным отделом по городу Тында следственного управления Следственного комитета по Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения.
В настоящее время подозреваемый задержан, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования находится на контроле руководства следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области.
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ТындаАмурская областьДин РидГИБДД МВД РФАвтоПроисшествия
 
 
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