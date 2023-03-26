Рейтинг@Mail.ru
Белый дом поддержал законопроект о запрете TikTok - РИА Новости, 26.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:25 26.03.2023 (обновлено: 18:31 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/tiktok-1860762429.html
Белый дом поддержал законопроект о запрете TikTok
Белый дом поддержал законопроект о запрете TikTok - РИА Новости, 26.03.2023
Белый дом поддержал законопроект о запрете TikTok
Администрация президента США Джо Байдена очень поддерживает законопроект о возможности введения запрета на использование в стране социальной сети TikTok,... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T18:25
2023-03-26T18:31
в мире
сша
вашингтон (штат)
пекин
марк уорнер
джо байден
джон кирби
коммунистическая партия китая
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/08/1575539436_0:79:2730:1615_1920x0_80_0_0_74185c7e1e8a879257b15651a8ca7003.png
ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА новости. Администрация президента США Джо Байдена очень поддерживает законопроект о возможности введения запрета на использование в стране социальной сети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance, сообщил в интервью председатель комитета по разведке сената Марк Уорнер. "Я думаю, что Белый дом очень поддерживает этот законопроект", - сообщил он в интервью телеканалу CBS News на вопрос о поддержке инициативы по запрету TikTok со стороны американской администрации. Уорнер также добавил, что данная соцсеть не только несет угрозу с точки зрения сохранности персональных данных пользователей в США, но и может являться способом информационного влияния на американцев со стороны Пекина. "Один из моих самых больших страхов… как этот канал может использоваться для целей пропаганды или дезинформации, продвигаемой Коммунистической партией (Китая)", - отметил сенатор. Глава TikTok Чжоу Шоуцзы на слушаниях в конгрессе США в четверг заявил, что соцсеть TikTok не контролируется китайским правительством, все данные американцев хранятся на территории США под контролем американской компании. Он также призвал конгресс к тому, чтобы ко всем технологическим компаниям применялись одинаковые требования относительно безопасности, независимо от того, кому они принадлежат. Отвечая на вопросы законодателей, глава соцсети сказал, что не считает, что TikTok собирает больше данных, чем другие компании. Глава TikTok выступил в конгрессе на фоне возможного принятия конгрессом законопроекта, который даст правительству США право запретить китайскую соцсеть и другие подобные приложения из недружественных США стран. В пятницу координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что выступление главы TikTok не изменило отношения американских властей к соцсети как к угрозе национальной безопасности. Проблемы TikTok начались еще при администрации Дональда Трампа, который грозил запретом соцсети в США. Администрация Джо Байдена также настроена критически в отношении TikTok и, как сообщала ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, требует от владельцев TikTok, компании ByteDance, продать их долю, в противном случае приложение может быть запрещено. Согласно информации газеты, представители TikTok придерживаются позиции, что принудительная продажа не поможет решить предполагаемую угрозу безопасности. Число пользователей TikTok в США сегодня превышает 150 миллионов человек. Из-за существующих опасений TikTok уже запрещен к использованию на государственных электронных носителях на федеральном уровне, аналогичные ограничения введены местными властями в более чем трех десятках штатов.
https://ria.ru/20230325/boepripasy-1860543793.html
https://ria.ru/20230323/tiktok-1860193805.html
сша
вашингтон (штат)
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/08/1575539436_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_8c3d62a959e63e070013c004b6618793.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), пекин, марк уорнер, джо байден, джон кирби, коммунистическая партия китая, tiktok
В мире, США, Вашингтон (штат), Пекин, Марк Уорнер, Джо Байден, Джон Кирби, Коммунистическая партия Китая, TikTok
Белый дом поддержал законопроект о запрете TikTok

Сенатор Уорнер: Белый дом поддержал законопроект о запрете на использование TikTok

© Радио Sputnik / Сергей ТучинСтраница TikTok на экране компьютера
Страница TikTok на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© Радио Sputnik / Сергей Тучин
Страница TikTok на экране компьютера. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА новости. Администрация президента США Джо Байдена очень поддерживает законопроект о возможности введения запрета на использование в стране социальной сети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance, сообщил в интервью председатель комитета по разведке сената Марк Уорнер.
"Я думаю, что Белый дом очень поддерживает этот законопроект", - сообщил он в интервью телеканалу CBS News на вопрос о поддержке инициативы по запрету TikTok со стороны американской администрации.
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
TikTok срывает планы производителя боеприпасов для Украины
25 марта, 03:33
Уорнер также добавил, что данная соцсеть не только несет угрозу с точки зрения сохранности персональных данных пользователей в США, но и может являться способом информационного влияния на американцев со стороны Пекина.
"Один из моих самых больших страхов… как этот канал может использоваться для целей пропаганды или дезинформации, продвигаемой Коммунистической партией (Китая)", - отметил сенатор.
Глава TikTok Чжоу Шоуцзы на слушаниях в конгрессе США в четверг заявил, что соцсеть TikTok не контролируется китайским правительством, все данные американцев хранятся на территории США под контролем американской компании. Он также призвал конгресс к тому, чтобы ко всем технологическим компаниям применялись одинаковые требования относительно безопасности, независимо от того, кому они принадлежат. Отвечая на вопросы законодателей, глава соцсети сказал, что не считает, что TikTok собирает больше данных, чем другие компании.
Глава TikTok выступил в конгрессе на фоне возможного принятия конгрессом законопроекта, который даст правительству США право запретить китайскую соцсеть и другие подобные приложения из недружественных США стран.
В пятницу координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что выступление главы TikTok не изменило отношения американских властей к соцсети как к угрозе национальной безопасности.
Проблемы TikTok начались еще при администрации Дональда Трампа, который грозил запретом соцсети в США. Администрация Джо Байдена также настроена критически в отношении TikTok и, как сообщала ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, требует от владельцев TikTok, компании ByteDance, продать их долю, в противном случае приложение может быть запрещено. Согласно информации газеты, представители TikTok придерживаются позиции, что принудительная продажа не поможет решить предполагаемую угрозу безопасности.
Число пользователей TikTok в США сегодня превышает 150 миллионов человек. Из-за существующих опасений TikTok уже запрещен к использованию на государственных электронных носителях на федеральном уровне, аналогичные ограничения введены местными властями в более чем трех десятках штатов.
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Администрация США рассматривает TikTok в качестве угрозы нацбезопасности
23 марта, 19:26
 
В миреСШАВашингтон (штат)ПекинМарк УорнерДжо БайденДжон КирбиКоммунистическая партия КитаяTikTok
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала