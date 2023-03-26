https://ria.ru/20230326/tiktok-1860762429.html

Белый дом поддержал законопроект о запрете TikTok

Белый дом поддержал законопроект о запрете TikTok - РИА Новости, 26.03.2023

Белый дом поддержал законопроект о запрете TikTok

Администрация президента США Джо Байдена очень поддерживает законопроект о возможности введения запрета на использование в стране социальной сети TikTok,... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T18:25

2023-03-26T18:25

2023-03-26T18:31

в мире

сша

вашингтон (штат)

пекин

марк уорнер

джо байден

джон кирби

коммунистическая партия китая

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ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА новости. Администрация президента США Джо Байдена очень поддерживает законопроект о возможности введения запрета на использование в стране социальной сети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance, сообщил в интервью председатель комитета по разведке сената Марк Уорнер. "Я думаю, что Белый дом очень поддерживает этот законопроект", - сообщил он в интервью телеканалу CBS News на вопрос о поддержке инициативы по запрету TikTok со стороны американской администрации. Уорнер также добавил, что данная соцсеть не только несет угрозу с точки зрения сохранности персональных данных пользователей в США, но и может являться способом информационного влияния на американцев со стороны Пекина. "Один из моих самых больших страхов… как этот канал может использоваться для целей пропаганды или дезинформации, продвигаемой Коммунистической партией (Китая)", - отметил сенатор. Глава TikTok Чжоу Шоуцзы на слушаниях в конгрессе США в четверг заявил, что соцсеть TikTok не контролируется китайским правительством, все данные американцев хранятся на территории США под контролем американской компании. Он также призвал конгресс к тому, чтобы ко всем технологическим компаниям применялись одинаковые требования относительно безопасности, независимо от того, кому они принадлежат. Отвечая на вопросы законодателей, глава соцсети сказал, что не считает, что TikTok собирает больше данных, чем другие компании. Глава TikTok выступил в конгрессе на фоне возможного принятия конгрессом законопроекта, который даст правительству США право запретить китайскую соцсеть и другие подобные приложения из недружественных США стран. В пятницу координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что выступление главы TikTok не изменило отношения американских властей к соцсети как к угрозе национальной безопасности. Проблемы TikTok начались еще при администрации Дональда Трампа, который грозил запретом соцсети в США. Администрация Джо Байдена также настроена критически в отношении TikTok и, как сообщала ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, требует от владельцев TikTok, компании ByteDance, продать их долю, в противном случае приложение может быть запрещено. Согласно информации газеты, представители TikTok придерживаются позиции, что принудительная продажа не поможет решить предполагаемую угрозу безопасности. Число пользователей TikTok в США сегодня превышает 150 миллионов человек. Из-за существующих опасений TikTok уже запрещен к использованию на государственных электронных носителях на федеральном уровне, аналогичные ограничения введены местными властями в более чем трех десятках штатов.

https://ria.ru/20230325/boepripasy-1860543793.html

https://ria.ru/20230323/tiktok-1860193805.html

сша

вашингтон (штат)

пекин

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в мире, сша, вашингтон (штат), пекин, марк уорнер, джо байден, джон кирби, коммунистическая партия китая, tiktok