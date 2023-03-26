https://ria.ru/20230326/snigirevka-1860740645.html
Украинские войска строят укрепления по реке Ингулец под Снигиревкой
Украинские войска строят укрепления по реке Ингулец под Снигиревкой - РИА Новости, 26.03.2023
Украинские войска строят укрепления по реке Ингулец под Снигиревкой
Украинские войска строят под Снигиревкой на правом берегу реки Ингулец долговременные оборонительные рубежи, намереваясь выманить к ним российскую армию - так... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T15:34
2023-03-26T15:34
2023-03-26T16:04
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
россия
николаевская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
великая отечественная война (1941-1945)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860743288_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ed1a438267b1772081695b9f3a38df49.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 26 мар - РИА Новости. Украинские войска строят под Снигиревкой на правом берегу реки Ингулец долговременные оборонительные рубежи, намереваясь выманить к ним российскую армию - так же, как планировало в 1944 году сделать немецко-фашистское командование в том же месте, рассказал РИА Новости глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.Он добавил, что украинское командование имеет план выманить российские ВС и встретить их на высоком правом берегу Ингульца, точно так же, как намеревалось сделать немецкое командование в марте 1944 года, когда в результате Березнеговато-Снигиревской операции была окружена на этом рубеже и разгромлена 6-я армия вермахта.После проведения референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район присоединился к Херсонской области из состава Николаевской области Украины. После вывода российских военных с правого берега Днепра в Херсонской области и эвакуации оттуда значительной части мирных граждан Снигиревку заняли украинские войска.
https://ria.ru/20230314/vsu-1857855484.html
херсонская область
россия
николаевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860743288_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_caf50a5504258f458a267b93acd94a4d.jpg
Глава Снигиревки о планах ВСУ выманить российскую армию на берег реки Ингулец
Украинские войска строят под Снигиревкой на правом берегу реки Ингулец долговременные оборонительные рубежи, намереваясь выманить к ним российскую армию - так же, как планировало в 1944 году сделать немецко-фашистское командование в том же месте, рассказал РИА Новости глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.
2023-03-26T15:34
true
PT1M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, херсонская область , россия, николаевская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, великая отечественная война (1941-1945)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Россия, Николаевская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Великая Отечественная война (1941-1945)
Украинские войска строят укрепления по реке Ингулец под Снигиревкой
Глава Снигиревки Барбашов: ВСУ планируют выманить российскую армию на берег реки Ингулец
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 26 мар - РИА Новости. Украинские войска строят под Снигиревкой на правом берегу реки Ингулец долговременные оборонительные рубежи, намереваясь выманить к ним российскую армию - так же, как планировало в 1944 году сделать немецко-фашистское командование в том же месте, рассказал РИА Новости глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.
«
"В настоящее время по всей линии правого берега реки Ингулец украинскими вооруженными формированиями производится возведение долговременных сооружений. Также возводятся долговременные сооружения в Павловке, Евгеновке, Иванокепено. Нам известно о том, что ведутся строительные работы, и готовится долговременный оборонительный рубеж", - сказал собеседник агенства.
"Скоро все начнется". Американский разведчик рассказал, что ждет ВСУ
Он добавил, что украинское командование имеет план выманить российские ВС и встретить их на высоком правом берегу Ингульца, точно так же, как намеревалось сделать немецкое командование в марте 1944 года, когда в результате Березнеговато-Снигиревской операции была окружена на этом рубеже и разгромлена 6-я армия вермахта.
«
"Также проводятся хаотичные перемещения личного состава между селами, с целью создать ложное впечатление, дезинформировать нашу сторону. Перемещения техники прикрываются сиреной о воздушной тревоге, которая включается в Снигиревке четыре раза в день с целью скрыть гул техники", - добавил глава района.
После проведения референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район присоединился к Херсонской области из состава Николаевской области Украины. После вывода российских военных с правого берега Днепра в Херсонской области и эвакуации оттуда значительной части мирных граждан Снигиревку заняли украинские войска.