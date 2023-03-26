https://ria.ru/20230326/snigirevka-1860740645.html

Украинские войска строят укрепления по реке Ингулец под Снигиревкой

Украинские войска строят укрепления по реке Ингулец под Снигиревкой - РИА Новости, 26.03.2023

Украинские войска строят укрепления по реке Ингулец под Снигиревкой

Украинские войска строят под Снигиревкой на правом берегу реки Ингулец долговременные оборонительные рубежи, намереваясь выманить к ним российскую армию - так... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T15:34

2023-03-26T15:34

2023-03-26T16:04

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

россия

николаевская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

великая отечественная война (1941-1945)

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 26 мар - РИА Новости. Украинские войска строят под Снигиревкой на правом берегу реки Ингулец долговременные оборонительные рубежи, намереваясь выманить к ним российскую армию - так же, как планировало в 1944 году сделать немецко-фашистское командование в том же месте, рассказал РИА Новости глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.Он добавил, что украинское командование имеет план выманить российские ВС и встретить их на высоком правом берегу Ингульца, точно так же, как намеревалось сделать немецкое командование в марте 1944 года, когда в результате Березнеговато-Снигиревской операции была окружена на этом рубеже и разгромлена 6-я армия вермахта.После проведения референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район присоединился к Херсонской области из состава Николаевской области Украины. После вывода российских военных с правого берега Днепра в Херсонской области и эвакуации оттуда значительной части мирных граждан Снигиревку заняли украинские войска.

https://ria.ru/20230314/vsu-1857855484.html

херсонская область

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николаевская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Глава Снигиревки о планах ВСУ выманить российскую армию на берег реки Ингулец Украинские войска строят под Снигиревкой на правом берегу реки Ингулец долговременные оборонительные рубежи, намереваясь выманить к ним российскую армию - так же, как планировало в 1944 году сделать немецко-фашистское командование в том же месте, рассказал РИА Новости глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов. 2023-03-26T15:34 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, херсонская область , россия, николаевская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, великая отечественная война (1941-1945)