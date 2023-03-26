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Украинские войска строят укрепления по реке Ингулец под Снигиревкой - РИА Новости, 26.03.2023
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15:34 26.03.2023 (обновлено: 16:04 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/snigirevka-1860740645.html
Украинские войска строят укрепления по реке Ингулец под Снигиревкой
Украинские войска строят укрепления по реке Ингулец под Снигиревкой - РИА Новости, 26.03.2023
Украинские войска строят укрепления по реке Ингулец под Снигиревкой
Украинские войска строят под Снигиревкой на правом берегу реки Ингулец долговременные оборонительные рубежи, намереваясь выманить к ним российскую армию - так... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T15:34
2023-03-26T16:04
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
россия
николаевская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
великая отечественная война (1941-1945)
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 26 мар - РИА Новости. Украинские войска строят под Снигиревкой на правом берегу реки Ингулец долговременные оборонительные рубежи, намереваясь выманить к ним российскую армию - так же, как планировало в 1944 году сделать немецко-фашистское командование в том же месте, рассказал РИА Новости глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.Он добавил, что украинское командование имеет план выманить российские ВС и встретить их на высоком правом берегу Ингульца, точно так же, как намеревалось сделать немецкое командование в марте 1944 года, когда в результате Березнеговато-Снигиревской операции была окружена на этом рубеже и разгромлена 6-я армия вермахта.После проведения референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район присоединился к Херсонской области из состава Николаевской области Украины. После вывода российских военных с правого берега Днепра в Херсонской области и эвакуации оттуда значительной части мирных граждан Снигиревку заняли украинские войска.
https://ria.ru/20230314/vsu-1857855484.html
херсонская область
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Глава Снигиревки о планах ВСУ выманить российскую армию на берег реки Ингулец
Украинские войска строят под Снигиревкой на правом берегу реки Ингулец долговременные оборонительные рубежи, намереваясь выманить к ним российскую армию - так же, как планировало в 1944 году сделать немецко-фашистское командование в том же месте, рассказал РИА Новости глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.
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безопасность, херсонская область , россия, николаевская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, великая отечественная война (1941-1945)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Россия, Николаевская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Великая Отечественная война (1941-1945)
Украинские войска строят укрепления по реке Ингулец под Снигиревкой

Глава Снигиревки Барбашов: ВСУ планируют выманить российскую армию на берег реки Ингулец

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 26 мар - РИА Новости. Украинские войска строят под Снигиревкой на правом берегу реки Ингулец долговременные оборонительные рубежи, намереваясь выманить к ним российскую армию - так же, как планировало в 1944 году сделать немецко-фашистское командование в том же месте, рассказал РИА Новости глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.
«
"В настоящее время по всей линии правого берега реки Ингулец украинскими вооруженными формированиями производится возведение долговременных сооружений. Также возводятся долговременные сооружения в Павловке, Евгеновке, Иванокепено. Нам известно о том, что ведутся строительные работы, и готовится долговременный оборонительный рубеж", - сказал собеседник агенства.
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Он добавил, что украинское командование имеет план выманить российские ВС и встретить их на высоком правом берегу Ингульца, точно так же, как намеревалось сделать немецкое командование в марте 1944 года, когда в результате Березнеговато-Снигиревской операции была окружена на этом рубеже и разгромлена 6-я армия вермахта.
«
"Также проводятся хаотичные перемещения личного состава между селами, с целью создать ложное впечатление, дезинформировать нашу сторону. Перемещения техники прикрываются сиреной о воздушной тревоге, которая включается в Снигиревке четыре раза в день с целью скрыть гул техники", - добавил глава района.
После проведения референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район присоединился к Херсонской области из состава Николаевской области Украины. После вывода российских военных с правого берега Днепра в Херсонской области и эвакуации оттуда значительной части мирных граждан Снигиревку заняли украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьРоссияНиколаевская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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