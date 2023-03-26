https://ria.ru/20230326/reys-1860705575.html

Во Владивосток прибыл первый с 2020 года регулярный рейс из Китая

Во Владивосток прибыл первый с 2020 года регулярный рейс из Китая - РИА Новости, 26.03.2023

Во Владивосток прибыл первый с 2020 года регулярный рейс из Китая

Пассажирский самолет из Харбина приземлился в воскресенье в аэропорту Владивостока, это первый регулярный рейс Китай - Приморье с начала пандемии коронавируса. РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T10:26

2023-03-26T10:26

2023-03-26T10:26

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ВЛАДИВОСТОК, 26 мар - РИА Новости. Пассажирский самолет из Харбина приземлился в воскресенье в аэропорту Владивостока, это первый регулярный рейс Китай - Приморье с начала пандемии коронавируса. Утром в воскресенье из аэропорта Владивостока отправился первый с начала 2020 года регулярный рейс в Харбин. В дальнейшем перелеты будут выполняться авиакомпанией "Аврора" трижды в неделю. Среди пассажиров воскресного рейса были представители властей Приморского края, в том числе губернатор региона Олег Кожемяко. Официальная делегация направляется в КНР для деловых переговоров с китайскими коллегами. "Самолет из Харбина приземлился около 15.10 (8.10 мск), то есть минут на двадцать позже запланированного. Большинство прилетевших кто-то встречал. Слышно было не только русскую речь, но и китайскую", - сообщил корреспондент РИА Новости из аэропорта. Некоторые россияне, прилетевшие из Харбина, последний раз были на родине еще до начала пандемии. Один пассажир рассказал корреспонденту, что вернулся в страну впервые за "года четыре". По информации РИА Новости, всего этим рейсом Харбин - Владивосток летели 54 человека. Граждан Китая и России в самолете было примерно поровну. С 8 января в рамках отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу Китай полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы. С 6 февраля в тестовом режиме Китай возобновил организацию выездных групповых туров и предоставление услуг "авиабилеты+отель" для граждан Китая. На первом этапе групповые туры разрешено продавать в 20 стран, включая Россию. С 15 марта в список добавлены еще 40 стран, включая Францию, Испанию, Грецию, Италию, Армению, Казахстан, Узбекистан. Консульский департамент КНР 14 марта сообщил о возобновлении оформления всех видов виз, в том числе туристических, 15 марта. На 28 марта назначен запуск регулярного авиасообщения между Владивостоком и Пекином.

https://ria.ru/20230324/kitay-1860251619.html

https://ria.ru/20230321/avrora-1859343118.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, китай, владивосток, олег кожемяко, общество, новости - туризм