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Во Владивосток прибыл первый с 2020 года регулярный рейс из Китая - РИА Новости, 26.03.2023
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Туризм
 
10:26 26.03.2023
https://ria.ru/20230326/reys-1860705575.html
Во Владивосток прибыл первый с 2020 года регулярный рейс из Китая
Во Владивосток прибыл первый с 2020 года регулярный рейс из Китая - РИА Новости, 26.03.2023
Во Владивосток прибыл первый с 2020 года регулярный рейс из Китая
Пассажирский самолет из Харбина приземлился в воскресенье в аэропорту Владивостока, это первый регулярный рейс Китай - Приморье с начала пандемии коронавируса. РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T10:26
2023-03-26T10:26
туризм
россия
китай
владивосток
олег кожемяко
общество
новости - туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 26 мар - РИА Новости. Пассажирский самолет из Харбина приземлился в воскресенье в аэропорту Владивостока, это первый регулярный рейс Китай - Приморье с начала пандемии коронавируса. Утром в воскресенье из аэропорта Владивостока отправился первый с начала 2020 года регулярный рейс в Харбин. В дальнейшем перелеты будут выполняться авиакомпанией "Аврора" трижды в неделю. Среди пассажиров воскресного рейса были представители властей Приморского края, в том числе губернатор региона Олег Кожемяко. Официальная делегация направляется в КНР для деловых переговоров с китайскими коллегами. "Самолет из Харбина приземлился около 15.10 (8.10 мск), то есть минут на двадцать позже запланированного. Большинство прилетевших кто-то встречал. Слышно было не только русскую речь, но и китайскую", - сообщил корреспондент РИА Новости из аэропорта. Некоторые россияне, прилетевшие из Харбина, последний раз были на родине еще до начала пандемии. Один пассажир рассказал корреспонденту, что вернулся в страну впервые за "года четыре". По информации РИА Новости, всего этим рейсом Харбин - Владивосток летели 54 человека. Граждан Китая и России в самолете было примерно поровну. С 8 января в рамках отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу Китай полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы. С 6 февраля в тестовом режиме Китай возобновил организацию выездных групповых туров и предоставление услуг "авиабилеты+отель" для граждан Китая. На первом этапе групповые туры разрешено продавать в 20 стран, включая Россию. С 15 марта в список добавлены еще 40 стран, включая Францию, Испанию, Грецию, Италию, Армению, Казахстан, Узбекистан. Консульский департамент КНР 14 марта сообщил о возобновлении оформления всех видов виз, в том числе туристических, 15 марта. На 28 марта назначен запуск регулярного авиасообщения между Владивостоком и Пекином.
https://ria.ru/20230324/kitay-1860251619.html
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россия, китай, владивосток, олег кожемяко, общество, новости - туризм
Туризм, Россия, Китай, Владивосток, Олег Кожемяко, Общество, Новости - Туризм
Во Владивосток прибыл первый с 2020 года регулярный рейс из Китая

В аэропорту Владивостока приземлился первый борт из Китая с начала пандемии коронавируса

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Владивосток (Кневичи) имени В.К. Арсеньева
Международный аэропорт Владивосток (Кневичи) имени В.К. Арсеньева - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Международный аэропорт Владивосток (Кневичи) имени В.К. Арсеньева. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 26 мар - РИА Новости. Пассажирский самолет из Харбина приземлился в воскресенье в аэропорту Владивостока, это первый регулярный рейс Китай - Приморье с начала пандемии коронавируса.
Утром в воскресенье из аэропорта Владивостока отправился первый с начала 2020 года регулярный рейс в Харбин. В дальнейшем перелеты будут выполняться авиакомпанией "Аврора" трижды в неделю. Среди пассажиров воскресного рейса были представители властей Приморского края, в том числе губернатор региона Олег Кожемяко. Официальная делегация направляется в КНР для деловых переговоров с китайскими коллегами.
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"Самолет из Харбина приземлился около 15.10 (8.10 мск), то есть минут на двадцать позже запланированного. Большинство прилетевших кто-то встречал. Слышно было не только русскую речь, но и китайскую", - сообщил корреспондент РИА Новости из аэропорта.
Некоторые россияне, прилетевшие из Харбина, последний раз были на родине еще до начала пандемии. Один пассажир рассказал корреспонденту, что вернулся в страну впервые за "года четыре".
По информации РИА Новости, всего этим рейсом Харбин - Владивосток летели 54 человека. Граждан Китая и России в самолете было примерно поровну.
С 8 января в рамках отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу Китай полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы. С 6 февраля в тестовом режиме Китай возобновил организацию выездных групповых туров и предоставление услуг "авиабилеты+отель" для граждан Китая. На первом этапе групповые туры разрешено продавать в 20 стран, включая Россию. С 15 марта в список добавлены еще 40 стран, включая Францию, Испанию, Грецию, Италию, Армению, Казахстан, Узбекистан. Консульский департамент КНР 14 марта сообщил о возобновлении оформления всех видов виз, в том числе туристических, 15 марта. На 28 марта назначен запуск регулярного авиасообщения между Владивостоком и Пекином.
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