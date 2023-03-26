https://ria.ru/20230326/pushkov-1860668654.html
Пушков припомнил Байдену его насмешку над Россией
Пушков припомнил Байдену его насмешку над Россией - РИА Новости, 26.03.2023
Пушков припомнил Байдену его насмешку над Россией
Сенатор Алексей Пушков припомнил президенту США Джо Байдену его насмешливое высказывание о сближении России и Китая, отметив, что сейчас Вашингтону "не до... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T00:37
2023-03-26T00:37
2023-03-26T02:46
в мире
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков припомнил президенту США Джо Байдену его насмешливое высказывание о сближении России и Китая, отметив, что сейчас Вашингтону "не до смеха".Как напомнил Пушков в своем Telegram-канале, в конце 1990-х Байден, будучи тогда сенатором, "не без рисовки" рассказал о своем разговоре с "представителями России", которые пригрозили "задружиться с Китаем", если Запад продолжит экспансию НАТО на восток. Тогда нынешний американский лидер, с его слов, "еле сдерживаясь", пожелал успехов, посоветовав в случае неудачи подружиться с Ираном."Но теперь Вашингтону не до смеха: у России получилось и с Ираном, и с Китаем. В США это называют теперь главным вызовом для Америки. Сами посоветовали — сами и создали такой вызов", - подчеркнул сенатор.Сам Байден, комментируя визит китайского лидера Си Цзиньпина в Москву, состоявшийся на этой неделе, заявил, что сближение Москвы и Пекина "сильно преувеличено", а Америка гораздо успешнее в формировании альянсов. При этом шеф Пентагона Ллойд Остин выразил по этому поводу сильную обеспокоенность, увидев в нем демонстрацию поддержки России на фоне конфликта на Украине. Бывший директор ЦРУ и экс-госсекретарь Майк Помпео назвал сближение России и Китая стратегической ошибкой нынешней американской администрации.
https://ria.ru/20230325/tupik-1860665859.html
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в мире, россия, китай, сша, джо байден, алексей пушков, си цзиньпин, министерство обороны сша
В мире, Россия, Китай, США, Джо Байден, Алексей Пушков, Си Цзиньпин, Министерство обороны США
Пушков припомнил Байдену его насмешку над Россией
Сенатор Пушков припомнил президенту США Байдену насмешку о сближении России с КНР и Ираном