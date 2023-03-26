Глава Приморья отбыл в Китай на первом за три года регулярном авиарейсе
Делегация из Приморья вылетает в Китай на первом за три года регулярном авиарейсе
© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанкПассажиры возле здания международного аэропорта Владивостока
Пассажиры возле здания международного аэропорта Владивостока. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 26 мар - РИА Новости. Официальная делегация Приморского края вылетает в Китай в день возобновления рейсов Владивосток - Харбин для обсуждения вопросов сотрудничества, сообщил РИА Новости глава агентства международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков.
В воскресенье в аэропорту Владивостока возобновляется регулярное сообщение с Харбином, приостановленное в начале 2020 года из-за пандемии COVID-19. Рейсы будут выполняться авиакомпанией "Аврора" трижды в неделю.
"Сегодня делегация Приморского края, такая небольшая во главе с губернатором, выезжает в Китай для проведения переговоров в Харбине и в Пекине. В Харбине - с руководителями провинции Хэйлунцзян по всем параметрам нашего сотрудничества... в Пекине тоже будут у нас переговоры в течение двух дней. Такая короткая командировка", - рассказал Старичков.
Он уточнил, что стороны будут обсуждать "детали сотрудничества" и "перспективные проекты".
С 8 января в рамках отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу Китай полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы. С 6 февраля в тестовом режиме Китай возобновил организацию выездных групповых туров и предоставление услуг "авиабилеты+отель" для граждан Китая. На первом этапе групповые туры разрешено продавать в 20 стран, включая Россию. С 15 марта в список добавлены еще 40 стран, включая Францию, Испанию, Грецию, Италию, Армению, Казахстан, Узбекистан. Консульский департамент КНР 14 марта сообщил о возобновлении оформления всех видов виз, в том числе туристических, 15 марта. На 28 марта назначен запуск регулярного авиасообщения между Владивостоком и Пекином.