https://ria.ru/20230326/primore-1860689182.html

Глава Приморья отбыл в Китай на первом за три года регулярном авиарейсе

Глава Приморья отбыл в Китай на первом за три года регулярном авиарейсе - РИА Новости, 26.03.2023

Глава Приморья отбыл в Китай на первом за три года регулярном авиарейсе

Официальная делегация Приморского края вылетает в Китай в день возобновления рейсов Владивосток - Харбин для обсуждения вопросов сотрудничества, сообщил РИА... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T07:46

2023-03-26T07:46

2023-03-26T07:46

"аврора"

китай

харбин

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 26 мар - РИА Новости. Официальная делегация Приморского края вылетает в Китай в день возобновления рейсов Владивосток - Харбин для обсуждения вопросов сотрудничества, сообщил РИА Новости глава агентства международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков. В воскресенье в аэропорту Владивостока возобновляется регулярное сообщение с Харбином, приостановленное в начале 2020 года из-за пандемии COVID-19. Рейсы будут выполняться авиакомпанией "Аврора" трижды в неделю. "Сегодня делегация Приморского края, такая небольшая во главе с губернатором, выезжает в Китай для проведения переговоров в Харбине и в Пекине. В Харбине - с руководителями провинции Хэйлунцзян по всем параметрам нашего сотрудничества... в Пекине тоже будут у нас переговоры в течение двух дней. Такая короткая командировка", - рассказал Старичков. Он уточнил, что стороны будут обсуждать "детали сотрудничества" и "перспективные проекты". С 8 января в рамках отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу Китай полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы. С 6 февраля в тестовом режиме Китай возобновил организацию выездных групповых туров и предоставление услуг "авиабилеты+отель" для граждан Китая. На первом этапе групповые туры разрешено продавать в 20 стран, включая Россию. С 15 марта в список добавлены еще 40 стран, включая Францию, Испанию, Грецию, Италию, Армению, Казахстан, Узбекистан. Консульский департамент КНР 14 марта сообщил о возобновлении оформления всех видов виз, в том числе туристических, 15 марта. На 28 марта назначен запуск регулярного авиасообщения между Владивостоком и Пекином.

https://ria.ru/20230320/shattl-1859015283.html

китай

харбин

владивосток

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"аврора", китай, харбин, владивосток