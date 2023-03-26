Рейтинг@Mail.ru
Глава Приморья отбыл в Китай на первом за три года регулярном авиарейсе - РИА Новости, 26.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:46 26.03.2023
https://ria.ru/20230326/primore-1860689182.html
Глава Приморья отбыл в Китай на первом за три года регулярном авиарейсе
Глава Приморья отбыл в Китай на первом за три года регулярном авиарейсе - РИА Новости, 26.03.2023
Глава Приморья отбыл в Китай на первом за три года регулярном авиарейсе
Официальная делегация Приморского края вылетает в Китай в день возобновления рейсов Владивосток - Харбин для обсуждения вопросов сотрудничества, сообщил РИА... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T07:46
2023-03-26T07:46
"аврора"
китай
харбин
владивосток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156381/63/1563816333_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a9dc2773dc1814aca9f0d0c6b42d2935.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 26 мар - РИА Новости. Официальная делегация Приморского края вылетает в Китай в день возобновления рейсов Владивосток - Харбин для обсуждения вопросов сотрудничества, сообщил РИА Новости глава агентства международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков. В воскресенье в аэропорту Владивостока возобновляется регулярное сообщение с Харбином, приостановленное в начале 2020 года из-за пандемии COVID-19. Рейсы будут выполняться авиакомпанией "Аврора" трижды в неделю. "Сегодня делегация Приморского края, такая небольшая во главе с губернатором, выезжает в Китай для проведения переговоров в Харбине и в Пекине. В Харбине - с руководителями провинции Хэйлунцзян по всем параметрам нашего сотрудничества... в Пекине тоже будут у нас переговоры в течение двух дней. Такая короткая командировка", - рассказал Старичков. Он уточнил, что стороны будут обсуждать "детали сотрудничества" и "перспективные проекты". С 8 января в рамках отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу Китай полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы. С 6 февраля в тестовом режиме Китай возобновил организацию выездных групповых туров и предоставление услуг "авиабилеты+отель" для граждан Китая. На первом этапе групповые туры разрешено продавать в 20 стран, включая Россию. С 15 марта в список добавлены еще 40 стран, включая Францию, Испанию, Грецию, Италию, Армению, Казахстан, Узбекистан. Консульский департамент КНР 14 марта сообщил о возобновлении оформления всех видов виз, в том числе туристических, 15 марта. На 28 марта назначен запуск регулярного авиасообщения между Владивостоком и Пекином.
https://ria.ru/20230320/shattl-1859015283.html
китай
харбин
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156381/63/1563816333_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c0db23538680742fa9aaf1b30ddc968e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"аврора", китай, харбин, владивосток
"Аврора", Китай, Харбин, Владивосток
Глава Приморья отбыл в Китай на первом за три года регулярном авиарейсе

Делегация из Приморья вылетает в Китай на первом за три года регулярном авиарейсе

© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанкПассажиры возле здания международного аэропорта Владивостока
Пассажиры возле здания международного аэропорта Владивостока - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в медиабанк
Пассажиры возле здания международного аэропорта Владивостока. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 26 мар - РИА Новости. Официальная делегация Приморского края вылетает в Китай в день возобновления рейсов Владивосток - Харбин для обсуждения вопросов сотрудничества, сообщил РИА Новости глава агентства международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков.
В воскресенье в аэропорту Владивостока возобновляется регулярное сообщение с Харбином, приостановленное в начале 2020 года из-за пандемии COVID-19. Рейсы будут выполняться авиакомпанией "Аврора" трижды в неделю.
"Сегодня делегация Приморского края, такая небольшая во главе с губернатором, выезжает в Китай для проведения переговоров в Харбине и в Пекине. В Харбине - с руководителями провинции Хэйлунцзян по всем параметрам нашего сотрудничества... в Пекине тоже будут у нас переговоры в течение двух дней. Такая короткая командировка", - рассказал Старичков.
Он уточнил, что стороны будут обсуждать "детали сотрудничества" и "перспективные проекты".
С 8 января в рамках отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу Китай полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы. С 6 февраля в тестовом режиме Китай возобновил организацию выездных групповых туров и предоставление услуг "авиабилеты+отель" для граждан Китая. На первом этапе групповые туры разрешено продавать в 20 стран, включая Россию. С 15 марта в список добавлены еще 40 стран, включая Францию, Испанию, Грецию, Италию, Армению, Казахстан, Узбекистан. Консульский департамент КНР 14 марта сообщил о возобновлении оформления всех видов виз, в том числе туристических, 15 марта. На 28 марта назначен запуск регулярного авиасообщения между Владивостоком и Пекином.
Вечерний Владивосток - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
В исторической части Владивостока запустят бесплатный шаттл
20 марта, 03:52
 
"Аврора"КитайХарбинВладивосток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала