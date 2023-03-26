https://ria.ru/20230326/peregovory-1860734700.html

Глава МИД Китая охарактеризовал саммит Путина и Си Цзиньпина

Глава МИД Китая охарактеризовал саммит Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 26.03.2023

Глава МИД Китая охарактеризовал саммит Путина и Си Цзиньпина

Саммит лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина был очень успешным и очень результативным, заявил в интервью Павлу Зарубину министр иностранных дел... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T14:50

2023-03-26T14:50

2023-03-26T14:50

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

цинь ган

в мире

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 мар - РИА Новости. Саммит лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина был очень успешным и очень результативным, заявил в интервью Павлу Зарубину министр иностранных дел Китая Цинь Ган. "Очень успешный, очень результативный. Двум главам государств удалось заключить много соглашений. Обсуждались важные вопросы, касающиеся наших двусторонних отношений, мира и стабильности в регионе и на всей планете", - заявил Цинь Ган в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью на канале "Россия 1", отвечая на вопрос об итогах переговоров. Си Цзиньпин 20-22 марта совершил государственный визит в РФ - первый после переизбрания на пост председателя КНР. В первый день они с президентом РФ около 4,5 часов беседовали один на один. 21 марта Си Цзиньпин провел на переговорах с Путиным в Кремле в различных форматах около шести часов. По итогам визита руководители стран подписали два заявления. Путин и Си Цзиньпин назвали встречу успешной.

https://ria.ru/20230326/lavrov-1860732847.html

россия

китай

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, цинь ган, в мире