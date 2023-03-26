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Глава МИД Китая охарактеризовал саммит Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 26.03.2023
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14:50 26.03.2023
https://ria.ru/20230326/peregovory-1860734700.html
Глава МИД Китая охарактеризовал саммит Путина и Си Цзиньпина
Глава МИД Китая охарактеризовал саммит Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 26.03.2023
Глава МИД Китая охарактеризовал саммит Путина и Си Цзиньпина
Саммит лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина был очень успешным и очень результативным, заявил в интервью Павлу Зарубину министр иностранных дел... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T14:50
2023-03-26T14:50
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
цинь ган
в мире
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 мар - РИА Новости. Саммит лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина был очень успешным и очень результативным, заявил в интервью Павлу Зарубину министр иностранных дел Китая Цинь Ган. "Очень успешный, очень результативный. Двум главам государств удалось заключить много соглашений. Обсуждались важные вопросы, касающиеся наших двусторонних отношений, мира и стабильности в регионе и на всей планете", - заявил Цинь Ган в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью на канале "Россия 1", отвечая на вопрос об итогах переговоров. Си Цзиньпин 20-22 марта совершил государственный визит в РФ - первый после переизбрания на пост председателя КНР. В первый день они с президентом РФ около 4,5 часов беседовали один на один. 21 марта Си Цзиньпин провел на переговорах с Путиным в Кремле в различных форматах около шести часов. По итогам визита руководители стран подписали два заявления. Путин и Си Цзиньпин назвали встречу успешной.
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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, цинь ган, в мире
Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Цинь Ган, В мире
Глава МИД Китая охарактеризовал саммит Путина и Си Цзиньпина

Глава МИД Китая Цинь Ган назвал саммит Путина и Си Цзиньпина очень результативным

© AP Photo / Elizabeth DalzielЦинь Ган
Цинь Ган - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© AP Photo / Elizabeth Dalziel
Цинь Ган. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 мар - РИА Новости. Саммит лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина был очень успешным и очень результативным, заявил в интервью Павлу Зарубину министр иностранных дел Китая Цинь Ган.
"Очень успешный, очень результативный. Двум главам государств удалось заключить много соглашений. Обсуждались важные вопросы, касающиеся наших двусторонних отношений, мира и стабильности в регионе и на всей планете", - заявил Цинь Ган в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью на канале "Россия 1", отвечая на вопрос об итогах переговоров.
Си Цзиньпин 20-22 марта совершил государственный визит в РФ - первый после переизбрания на пост председателя КНР. В первый день они с президентом РФ около 4,5 часов беседовали один на один. 21 марта Си Цзиньпин провел на переговорах с Путиным в Кремле в различных форматах около шести часов. По итогам визита руководители стран подписали два заявления. Путин и Си Цзиньпин назвали встречу успешной.
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