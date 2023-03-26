Песков заявил, что переговоры Путина и Си Цзиньпина затянулись неожиданно
Песков: переговоры Путина и Си Цзиньпина не планировались долгими и затянулись неожиданно
© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве
© POOL
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 мар — РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина затянулись неожиданно, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
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"Нет, не планировалось, безусловно, это неожиданно затянувшиеся мероприятия. Но это говорит о настрое двух руководителей, о доверительном духе и содержательности их общения", — сказал он.
Си Цзиньпин с 20 по 22 марта побывал в Москве с государственным визитом, который стал для него первым после переизбрания на пост председателя КНР. В первый день лидеры России и Китая беседовали с глазу на глаз около четырех с половиной часов, во второй день переговоры в различных форматах заняли примерно шесть часов.
Путин и Си Цзиньпин назвали встречу успешной. По итогам визита они подписали два заявления.