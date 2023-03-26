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Песков заявил, что переговоры Путина и Си Цзиньпина затянулись неожиданно - РИА Новости, 26.03.2023
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14:11 26.03.2023 (обновлено: 14:57 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/peregovory-1860729863.html
Песков заявил, что переговоры Путина и Си Цзиньпина затянулись неожиданно
Песков заявил, что переговоры Путина и Си Цзиньпина затянулись неожиданно - РИА Новости, 26.03.2023
Песков заявил, что переговоры Путина и Си Цзиньпина затянулись неожиданно
Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина затянулись неожиданно, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T14:11
2023-03-26T14:57
си цзиньпин
китай
владимир путин
россия
дмитрий песков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 мар — РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина затянулись неожиданно, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".Си Цзиньпин с 20 по 22 марта побывал в Москве с государственным визитом, который стал для него первым после переизбрания на пост председателя КНР. В первый день лидеры России и Китая беседовали с глазу на глаз около четырех с половиной часов, во второй день переговоры в различных форматах заняли примерно шесть часов. Путин и Си Цзиньпин назвали встречу успешной. По итогам визита они подписали два заявления.
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си цзиньпин, китай, владимир путин, россия, дмитрий песков
Си Цзиньпин, Китай, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков
Песков заявил, что переговоры Путина и Си Цзиньпина затянулись неожиданно

Песков: переговоры Путина и Си Цзиньпина не планировались долгими и затянулись неожиданно

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве
© POOL
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 мар — РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина затянулись неожиданно, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
«
"Нет, не планировалось, безусловно, это неожиданно затянувшиеся мероприятия. Но это говорит о настрое двух руководителей, о доверительном духе и содержательности их общения", — сказал он.
Си Цзиньпин с 20 по 22 марта побывал в Москве с государственным визитом, который стал для него первым после переизбрания на пост председателя КНР. В первый день лидеры России и Китая беседовали с глазу на глаз около четырех с половиной часов, во второй день переговоры в различных форматах заняли примерно шесть часов.
Путин и Си Цзиньпин назвали встречу успешной. По итогам визита они подписали два заявления.
Встреча президента РФ В. Путина и председателя КНР Си Цзиньпина - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
На переговорах с Китаем подробно обсуждали "Силу Сибири — 2", заявил Путин
21 марта, 18:40
 
Си ЦзиньпинКитайВладимир ПутинРоссияДмитрий Песков
 
 
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