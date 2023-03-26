https://ria.ru/20230326/peregovory-1860729863.html

Песков заявил, что переговоры Путина и Си Цзиньпина затянулись неожиданно

Песков заявил, что переговоры Путина и Си Цзиньпина затянулись неожиданно - РИА Новости, 26.03.2023

Песков заявил, что переговоры Путина и Си Цзиньпина затянулись неожиданно

Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина затянулись неожиданно, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T14:11

2023-03-26T14:11

2023-03-26T14:57

си цзиньпин

китай

владимир путин

россия

дмитрий песков

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 мар — РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина затянулись неожиданно, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".Си Цзиньпин с 20 по 22 марта побывал в Москве с государственным визитом, который стал для него первым после переизбрания на пост председателя КНР. В первый день лидеры России и Китая беседовали с глазу на глаз около четырех с половиной часов, во второй день переговоры в различных форматах заняли примерно шесть часов. Путин и Си Цзиньпин назвали встречу успешной. По итогам визита они подписали два заявления.

https://ria.ru/20230321/sibir-1859580558.html

китай

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

си цзиньпин, китай, владимир путин, россия, дмитрий песков