Генконсул Израиля в Нью-Йорке заявил, что уходит в отставку
Генконсул Израиля в Нью-Йорке Замир заявил, что уходит в отставку
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУчастники митинга в Тель-Авиве с флагами Израиля
Участники митинга в Тель-Авиве с флагами Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Генконсул Израиля в Нью-Йорке Асаф Замир после увольнения главы минобороны Израиля Йоава Галланта в Twitter заявил, что уходит в отставку, отметив, что не может продолжать представлять нынешнее правительство страны.
"С тяжестью на сердце я пишу вам сегодня, чтобы проинформировать о своей отставке в качестве генконсула Израиля в Нью-Йорке... Сегодняшнее опасное решение уволить министра обороны убедило меня в том, что я больше не могу продолжать представлять это правительство", - говорится в заявлении генконсула.
Он добавил, что, по его мнению, предлагаемая в стране судебная реформа "подрывает" основу демократической системы Израиля.
В воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил главу минобороны Йоава Галланта, призывавшего приостановить предлагаемую судебную реформу в стране, которая вызвала раскол в обществе и общенациональные протесты. Снятый с должности Галлант заявил, что безопасность страны остается миссией его жизни.
В субботу Галлант выступил с телеобращением к нации, в котором выразил опасения по поводу влияния судебной реформы на безопасность государства на фоне того, что многие резервисты отказываются от службы в армии в знак протеста. Галлант стал первым израильским министром, который призвал к приостановке законодательного процесса, продвигаемого правящей коалицией. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир сразу после телеобращения призвал Нетаньяху отправить Галланта в отставку.
Сам премьер после увольнения главы минобороны призвал граждан Израиля "решительно выступить против отказа от службы".
Вскоре после объявления об отставке министра обороны во многих городах Израиля сотни людей вышли на очередные манифестации против правительства и судебной реформы. По данным портала Ynet, в Тель-Авиве протестующие вновь перекрыли ключевую автомагистраль Аялон. Акции протеста в эти часы проходят также в Иерусалиме, Хайфе, Беэр-Шеве и других крупных городах Израиля, передают местные СМИ.