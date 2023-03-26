https://ria.ru/20230326/konyukhov-1860692961.html

Конюхов установил мировой рекорд во время полета на воздушном шаре

Конюхов установил мировой рекорд во время полета на воздушном шаре - РИА Новости, 26.03.2023

Конюхов установил мировой рекорд во время полета на воздушном шаре

Федор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло установили мировой рекорд в дальности беспосадочного перелета на тепловом... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T08:29

2023-03-26T08:29

2023-03-26T16:21

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МУРМАНСК, 26 мар — РИА Новости. Федор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло установили мировой рекорд в дальности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре, сообщается в Telegram-канале путешественника. "В ходе трансконтинентального перелета воздушный шар "ФосАгро" под управлением Федора Конюхова и Ивана Меняйло преодолел расстояние 2540 километров, что на 174 километров больше предыдущего мирового рекорда 1994 года, который принадлежал японскому пилоту Мичио Канда", — говорится в публикации. Теперь России принадлежат оба достижения — и по дальности, и по длительности таких перелетов.Конюхов и Меняйло стартовали утром 24 марта из Кировска (Мурманская область). Полет на тепловом аэростате с открытой корзиной впервые проходил над акваторией двух морей Северного Ледовитого океана — Баренцева и Карского. По маршруту воздушный шар пролетел над Мурманской и Архангельской областями, Ненецким и Ямало-Ненецким автономными округами и Красноярским краем, поднимаясь на высоту от трех до шести километров.Двадцать шестого марта аэростат преодолел плато Путорана, после чего совершил посадку на аэродроме Хатанга в Красноярском крае (72-й градус северной широты). Таким образом, этот перелет стал еще и самым продолжительным для теплового аэростата за Полярным кругом — всю дистанцию он проходил в коридоре 67-72 градуса северной широты.Нынешний рекордный перелет Конюхов посвятил 20-летию Всероссийского движения ДРОЗД ("Детям России — образование, здоровье и духовность"). Это ключевой социальный проект компании "ФосАгро", ставшей генеральным партнером экспедиции. Федору Конюхову сейчас 71 год. Всего совершил порядка 50 путешествий, в том числе четыре кругосветных плавания. Он стал первым россиянином, которому удалось выполнить программу "Большой Шлем Приключений" — покорить Северный и Южный полюсы и семь высочайших вершин мира, в том числе Эверест. Кроме того, Конюхов — первый в мире человек, который достиг пяти полюсов планеты: Северного (три раза) и Южного географического, полюса относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, Эвереста (полюс высоты) и мыса Горн (полюс яхтсменов).

https://ria.ru/20211212/konyukhov-1763115981.html

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Ольга Фомченкова

федор конюхов, красноярский край, новости - туризм, мурманская область