Конюхов установил мировой рекорд во время полета на воздушном шаре

Конюхов и Меняйло установили мировой рекорд в дальности полета на воздушном шаре
"Свою экспедицию мы посвящаем движению "ДРОЗД — Детям России образование, здоровье и духовность", которое в 2023 году отмечает 20-летие. Это уникальный проект. Он объединяет тысячи ребятишек в регионах, дает им дорогу в жизнь, — сказал Конюхов перед стартом. — Ведь и сам этот полет — идея одного из таких же мальчишек! Хочу сказать ему огромное спасибо! Пусть он видит: если всем вместе взяться за дело, большой и дружной командой, можно достичь любой цели".
"Свою экспедицию мы посвящаем движению "ДРОЗД — Детям России образование, здоровье и духовность", которое в 2023 году отмечает 20-летие. Это уникальный проект. Он объединяет тысячи ребятишек в регионах, дает им дорогу в жизнь, — сказал Конюхов перед стартом. — Ведь и сам этот полет — идея одного из таких же мальчишек! Хочу сказать ему огромное спасибо! Пусть он видит: если всем вместе взяться за дело, большой и дружной командой, можно достичь любой цели".
Специально для экспедиции компания "ФосАгро" изготовила уникальный аэростат с объемом оболочки 12 тысяч кубометров.
Он — самый большой созданный в нашей стране за всю историю отечественного воздухоплавания.
Специально для экспедиции компания "ФосАгро" изготовила уникальный аэростат с объемом оболочки 12 тысяч кубометров.
Он — самый большой созданный в нашей стране за всю историю отечественного воздухоплавания.
"Все это происходило на старом аэродроме недалеко от Кировска, — рассказал РИА Новости очевидец старта. — Я приехал в час-два ночи, было очень холодно, ждали ветра".
"Все это происходило на старом аэродроме недалеко от Кировска, — рассказал РИА Новости очевидец старта. — Я приехал в час-два ночи, было очень холодно, ждали ветра".
Говоря об аэростате, он подчеркнул: "Очень технологичное устройство, огромная кабина, вся целиком обвешенная баллонами с топливом. Размером, наверное, как двенадцатиэтажный дом — колоссальный шар, поражающий воображение".
Говоря об аэростате, он подчеркнул: "Очень технологичное устройство, огромная кабина, вся целиком обвешенная баллонами с топливом. Размером, наверное, как двенадцатиэтажный дом — колоссальный шар, поражающий воображение".
Начало экспедиции путешественника Федора Конюхова и Ивана Меняйло сопровождалось северным сиянием.
Начало экспедиции путешественника Федора Конюхова и Ивана Меняйло сопровождалось северным сиянием.
Холод воздухоплавателям необходим. Чем ниже температура за бортом, тем больше тепловой аэростат может поднять. А это — топливо, общий вес которого — почти 4,5 тонны.
Холод воздухоплавателям необходим. Чем ниже температура за бортом, тем больше тепловой аэростат может поднять. А это — топливо, общий вес которого — почти 4,5 тонны.
"Единственная возможность управлять аэростатом — поменять высоту и использовать воздушные потоки, — рассказывал ранее Иван Меняйло. — Сначала мы не сможем высоко подняться, нужно выработать часть топлива".
"Единственная возможность управлять аэростатом — поменять высоту и использовать воздушные потоки, — рассказывал ранее Иван Меняйло. — Сначала мы не сможем высоко подняться, нужно выработать часть топлива".
"В качестве питания мы взяли сублимированные, высушенные продукты, которые берут альпинисты в горы. Для их приготовления нужен лишь кипяток. — рассказывал на пресс-конференции Конюхов. — Воды берем из расчета по два литра в день на человека".
"В качестве питания мы взяли сублимированные, высушенные продукты, которые берут альпинисты в горы. Для их приготовления нужен лишь кипяток. — рассказывал на пресс-конференции Конюхов. — Воды берем из расчета по два литра в день на человека".
"Кругосветное путешествие, посещение полюса Земли или новый мировой рекорд — кажется, что для Федора Конюхова нет ничего невозможного", — сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Но, подчеркнул он, важнее всего, что эти цели не для галочки, а во имя науки.
"Свой новый мировой рекорд Федор Конюхов планирует посвятить детям, тем самым подавая пример молодежи и вовлекая ее в науку", — добавил губернатор.
"Кругосветное путешествие, посещение полюса Земли или новый мировой рекорд — кажется, что для Федора Конюхова нет ничего невозможного", — сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Но, подчеркнул он, важнее всего, что эти цели не для галочки, а во имя науки.
"Свой новый мировой рекорд Федор Конюхов планирует посвятить детям, тем самым подавая пример молодежи и вовлекая ее в науку", — добавил губернатор.
Воздухоплаватели намерены продержаться в воздухе более 60 часов, а также без посадок преодолеть расстояние до трех тысяч километров.
"Мы привыкли, что летательные аппараты — например, самолет, вертолет — шумят, гудят, — делились очевидцы старта. — Да, тут шум тоже был, но шар так торжественно и важно поднялся в небо, взмыл, как птица".
Воздухоплаватели намерены продержаться в воздухе более 60 часов, а также без посадок преодолеть расстояние до трех тысяч километров.
"Мы привыкли, что летательные аппараты — например, самолет, вертолет — шумят, гудят, — делились очевидцы старта. — Да, тут шум тоже был, но шар так торжественно и важно поднялся в небо, взмыл, как птица".
В ходе всего полета фиксировать его траекторию и следить за соблюдением требований к претендентам на мировой рекорд будет комиссар Международной федерации авиационного спорта Наири Барсегян. Он зафиксирует и посадку аэростата, а также возможные мировые рекорды. Наиболее вероятным местом приземления шара и завершения экспедиции Федор Конюхов и Иван Меняйло назвали бассейн реки Енисей.
В ходе всего полета фиксировать его траекторию и следить за соблюдением требований к претендентам на мировой рекорд будет комиссар Международной федерации авиационного спорта Наири Барсегян. Он зафиксирует и посадку аэростата, а также возможные мировые рекорды. Наиболее вероятным местом приземления шара и завершения экспедиции Федор Конюхов и Иван Меняйло назвали бассейн реки Енисей.
Планы на другие рекорды у воздухоплавателей большие. "Если "ФосАгро" еще нас поддержит, хотим потом от Кировска пролететь до Охотского моря, через всю нашу страну. Показать ее величие", — рассказывал Федор Конюхов.
Планы на другие рекорды у воздухоплавателей большие. "Если "ФосАгро" еще нас поддержит, хотим потом от Кировска пролететь до Охотского моря, через всю нашу страну. Показать ее величие", — рассказывал Федор Конюхов.
"Свою экспедицию мы посвящаем движению "ДРОЗД — Детям России образование, здоровье и духовность", которое в 2023 году отмечает 20-летие. Это уникальный проект. Он объединяет тысячи ребятишек в регионах, дает им дорогу в жизнь, — сказал Конюхов перед стартом. — Ведь и сам этот полет — идея одного из таких же мальчишек! Хочу сказать ему огромное спасибо! Пусть он видит: если всем вместе взяться за дело, большой и дружной командой, можно достичь любой цели".
Специально для экспедиции компания "ФосАгро" изготовила уникальный аэростат с объемом оболочки 12 тысяч кубометров.
Он — самый большой созданный в нашей стране за всю историю отечественного воздухоплавания.
"Все это происходило на старом аэродроме недалеко от Кировска, — рассказал РИА Новости очевидец старта. — Я приехал в час-два ночи, было очень холодно, ждали ветра".
Говоря об аэростате, он подчеркнул: "Очень технологичное устройство, огромная кабина, вся целиком обвешенная баллонами с топливом. Размером, наверное, как двенадцатиэтажный дом — колоссальный шар, поражающий воображение".
Начало экспедиции путешественника Федора Конюхова и Ивана Меняйло сопровождалось северным сиянием.
Холод воздухоплавателям необходим. Чем ниже температура за бортом, тем больше тепловой аэростат может поднять. А это — топливо, общий вес которого — почти 4,5 тонны.
"Единственная возможность управлять аэростатом — поменять высоту и использовать воздушные потоки, — рассказывал ранее Иван Меняйло. — Сначала мы не сможем высоко подняться, нужно выработать часть топлива".
"В качестве питания мы взяли сублимированные, высушенные продукты, которые берут альпинисты в горы. Для их приготовления нужен лишь кипяток. — рассказывал на пресс-конференции Конюхов. — Воды берем из расчета по два литра в день на человека".
"Кругосветное путешествие, посещение полюса Земли или новый мировой рекорд — кажется, что для Федора Конюхова нет ничего невозможного", — сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Но, подчеркнул он, важнее всего, что эти цели не для галочки, а во имя науки.
"Свой новый мировой рекорд Федор Конюхов планирует посвятить детям, тем самым подавая пример молодежи и вовлекая ее в науку", — добавил губернатор.
Воздухоплаватели намерены продержаться в воздухе более 60 часов, а также без посадок преодолеть расстояние до трех тысяч километров.
"Мы привыкли, что летательные аппараты — например, самолет, вертолет — шумят, гудят, — делились очевидцы старта. — Да, тут шум тоже был, но шар так торжественно и важно поднялся в небо, взмыл, как птица".
В ходе всего полета фиксировать его траекторию и следить за соблюдением требований к претендентам на мировой рекорд будет комиссар Международной федерации авиационного спорта Наири Барсегян. Он зафиксирует и посадку аэростата, а также возможные мировые рекорды. Наиболее вероятным местом приземления шара и завершения экспедиции Федор Конюхов и Иван Меняйло назвали бассейн реки Енисей.
Планы на другие рекорды у воздухоплавателей большие. "Если "ФосАгро" еще нас поддержит, хотим потом от Кировска пролететь до Охотского моря, через всю нашу страну. Показать ее величие", — рассказывал Федор Конюхов.