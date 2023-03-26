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Конюхов установил мировой рекорд во время полета на воздушном шаре - РИА Новости, 26.03.2023
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Туризм
 
08:29 26.03.2023 (обновлено: 16:21 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/konyukhov-1860692961.html
Конюхов установил мировой рекорд во время полета на воздушном шаре
Конюхов установил мировой рекорд во время полета на воздушном шаре - РИА Новости, 26.03.2023
Конюхов установил мировой рекорд во время полета на воздушном шаре
Федор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло установили мировой рекорд в дальности беспосадочного перелета на тепловом... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T08:29
2023-03-26T16:21
туризм
федор конюхов
красноярский край
новости - туризм
мурманская область
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МУРМАНСК, 26 мар — РИА Новости. Федор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло установили мировой рекорд в дальности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре, сообщается в Telegram-канале путешественника. "В ходе трансконтинентального перелета воздушный шар "ФосАгро" под управлением Федора Конюхова и Ивана Меняйло преодолел расстояние 2540 километров, что на 174 километров больше предыдущего мирового рекорда 1994 года, который принадлежал японскому пилоту Мичио Канда", — говорится в публикации. Теперь России принадлежат оба достижения — и по дальности, и по длительности таких перелетов.Конюхов и Меняйло стартовали утром 24 марта из Кировска (Мурманская область). Полет на тепловом аэростате с открытой корзиной впервые проходил над акваторией двух морей Северного Ледовитого океана — Баренцева и Карского. По маршруту воздушный шар пролетел над Мурманской и Архангельской областями, Ненецким и Ямало-Ненецким автономными округами и Красноярским краем, поднимаясь на высоту от трех до шести километров.Двадцать шестого марта аэростат преодолел плато Путорана, после чего совершил посадку на аэродроме Хатанга в Красноярском крае (72-й градус северной широты). Таким образом, этот перелет стал еще и самым продолжительным для теплового аэростата за Полярным кругом — всю дистанцию он проходил в коридоре 67-72 градуса северной широты.Нынешний рекордный перелет Конюхов посвятил 20-летию Всероссийского движения ДРОЗД ("Детям России — образование, здоровье и духовность"). Это ключевой социальный проект компании "ФосАгро", ставшей генеральным партнером экспедиции. Федору Конюхову сейчас 71 год. Всего совершил порядка 50 путешествий, в том числе четыре кругосветных плавания. Он стал первым россиянином, которому удалось выполнить программу "Большой Шлем Приключений" — покорить Северный и Южный полюсы и семь высочайших вершин мира, в том числе Эверест. Кроме того, Конюхов — первый в мире человек, который достиг пяти полюсов планеты: Северного (три раза) и Южного географического, полюса относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, Эвереста (полюс высоты) и мыса Горн (полюс яхтсменов).
https://ria.ru/20211212/konyukhov-1763115981.html
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федор конюхов, красноярский край, новости - туризм, мурманская область
Туризм, Федор Конюхов, Красноярский край, Новости - Туризм, Мурманская область
Конюхов установил мировой рекорд во время полета на воздушном шаре

Конюхов и Меняйло установили мировой рекорд в дальности полета на воздушном шаре

© Фото : штаб Федора КонюховаСтарт экспедиции путешественника Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло на воздушном шаре в Кировске Мурманской области
Старт экспедиции путешественника Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло на воздушном шаре в Кировске Мурманской области - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© Фото : штаб Федора Конюхова
Старт экспедиции путешественника Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло на воздушном шаре в Кировске Мурманской области
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 26 мар — РИА Новости. Федор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло установили мировой рекорд в дальности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре, сообщается в Telegram-канале путешественника.
"В ходе трансконтинентального перелета воздушный шар "ФосАгро" под управлением Федора Конюхова и Ивана Меняйло преодолел расстояние 2540 километров, что на 174 километров больше предыдущего мирового рекорда 1994 года, который принадлежал японскому пилоту Мичио Канда", — говорится в публикации.
Теперь России принадлежат оба достижения — и по дальности, и по длительности таких перелетов.
Конюхов и Меняйло стартовали утром 24 марта из Кировска (Мурманская область). Полет на тепловом аэростате с открытой корзиной впервые проходил над акваторией двух морей Северного Ледовитого океана — Баренцева и Карского. По маршруту воздушный шар пролетел над Мурманской и Архангельской областями, Ненецким и Ямало-Ненецким автономными округами и Красноярским краем, поднимаясь на высоту от трех до шести километров.
Федор Конюхов - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
Биография Федора Конюхова
12 декабря 2021, 02:06
Двадцать шестого марта аэростат преодолел плато Путорана, после чего совершил посадку на аэродроме Хатанга в Красноярском крае (72-й градус северной широты). Таким образом, этот перелет стал еще и самым продолжительным для теплового аэростата за Полярным кругом — всю дистанцию он проходил в коридоре 67-72 градуса северной широты.
Нынешний рекордный перелет Конюхов посвятил 20-летию Всероссийского движения ДРОЗД ("Детям России — образование, здоровье и духовность"). Это ключевой социальный проект компании "ФосАгро", ставшей генеральным партнером экспедиции.
Федору Конюхову сейчас 71 год. Всего совершил порядка 50 путешествий, в том числе четыре кругосветных плавания. Он стал первым россиянином, которому удалось выполнить программу "Большой Шлем Приключений" — покорить Северный и Южный полюсы и семь высочайших вершин мира, в том числе Эверест. Кроме того, Конюхов — первый в мире человек, который достиг пяти полюсов планеты: Северного (три раза) и Южного географического, полюса относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, Эвереста (полюс высоты) и мыса Горн (полюс яхтсменов).
Взмыл в небо, как птица: старт рекордного полета Конюхова на воздушном шаре
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

"Свою экспедицию мы посвящаем движению "ДРОЗД — Детям России образование, здоровье и духовность", которое в 2023 году отмечает 20-летие. Это уникальный проект. Он объединяет тысячи ребятишек в регионах, дает им дорогу в жизнь, — сказал Конюхов перед стартом. — Ведь и сам этот полет — идея одного из таких же мальчишек! Хочу сказать ему огромное спасибо! Пусть он видит: если всем вместе взяться за дело, большой и дружной командой, можно достичь любой цели".

Путешественник Федор Конюхов перед началом экспедиции на воздушном шаре на стартовой площадке в городе Кировск Мурманской области

"Свою экспедицию мы посвящаем движению "ДРОЗД — Детям России образование, здоровье и духовность", которое в 2023 году отмечает 20-летие. Это уникальный проект. Он объединяет тысячи ребятишек в регионах, дает им дорогу в жизнь, — сказал Конюхов перед стартом. — Ведь и сам этот полет — идея одного из таких же мальчишек! Хочу сказать ему огромное спасибо! Пусть он видит: если всем вместе взяться за дело, большой и дружной командой, можно достичь любой цели".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
1 из 12
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Специально для экспедиции компания "ФосАгро" изготовила уникальный аэростат с объемом оболочки 12 тысяч кубометров.

Он — самый большой созданный в нашей стране за всю историю отечественного воздухоплавания.

Подготовка к началу экспедиции путешественника Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло на воздушном шаре на стартовой площадке в городе Кировск Мурманской области

Специально для экспедиции компания "ФосАгро" изготовила уникальный аэростат с объемом оболочки 12 тысяч кубометров.

Он — самый большой созданный в нашей стране за всю историю отечественного воздухоплавания.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
2 из 12
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

"Все это происходило на старом аэродроме недалеко от Кировска, — рассказал РИА Новости очевидец старта. — Я приехал в час-два ночи, было очень холодно, ждали ветра".

Подготовка к началу экспедиции путешественника Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло на воздушном шаре на стартовой площадке в городе Кировск Мурманской области

"Все это происходило на старом аэродроме недалеко от Кировска, — рассказал РИА Новости очевидец старта. — Я приехал в час-два ночи, было очень холодно, ждали ветра".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
3 из 12
© Фото : штаб Федора Конюхова/Валентин Жиганов

Говоря об аэростате, он подчеркнул: "Очень технологичное устройство, огромная кабина, вся целиком обвешенная баллонами с топливом. Размером, наверное, как двенадцатиэтажный дом — колоссальный шар, поражающий воображение".

Начало экспедиции путешественника Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло на воздушном шаре со стартовой площадки в городе Кировск Мурманской области

Говоря об аэростате, он подчеркнул: "Очень технологичное устройство, огромная кабина, вся целиком обвешенная баллонами с топливом. Размером, наверное, как двенадцатиэтажный дом — колоссальный шар, поражающий воображение".

© Фото : штаб Федора Конюхова/Валентин Жиганов
4 из 12
© Фото : штаб Федора Конюхова/Валентин Жиганов

Начало экспедиции путешественника Федора Конюхова и Ивана Меняйло сопровождалось северным сиянием.

Начало экспедиции путешественника Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло на воздушном шаре со стартовой площадки в городе Кировск Мурманской области

Начало экспедиции путешественника Федора Конюхова и Ивана Меняйло сопровождалось северным сиянием.

© Фото : штаб Федора Конюхова/Валентин Жиганов
5 из 12
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Холод воздухоплавателям необходим. Чем ниже температура за бортом, тем больше тепловой аэростат может поднять. А это — топливо, общий вес которого — почти 4,5 тонны.

Путешественник Федор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло перед началом экспедиции на воздушном шаре на стартовой площадке в городе Кировск Мурманской области

Холод воздухоплавателям необходим. Чем ниже температура за бортом, тем больше тепловой аэростат может поднять. А это — топливо, общий вес которого — почти 4,5 тонны.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
6 из 12
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

"Единственная возможность управлять аэростатом — поменять высоту и использовать воздушные потоки, — рассказывал ранее Иван Меняйло. — Сначала мы не сможем высоко подняться, нужно выработать часть топлива".

Автомобиль у стартовой площадки в городе Кировск Мурманской области, где состоялся старт полета Федора Конюхова на воздушном шаре с попыткой установить два мировых рекорда

"Единственная возможность управлять аэростатом — поменять высоту и использовать воздушные потоки, — рассказывал ранее Иван Меняйло. — Сначала мы не сможем высоко подняться, нужно выработать часть топлива".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
7 из 12
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

"В качестве питания мы взяли сублимированные, высушенные продукты, которые берут альпинисты в горы. Для их приготовления нужен лишь кипяток. — рассказывал на пресс-конференции Конюхов. — Воды берем из расчета по два литра в день на человека".

Проверка оборудования перед началом экспедиции путешественника Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло на воздушном шаре на стартовой площадке в городе Кировск Мурманской области

"В качестве питания мы взяли сублимированные, высушенные продукты, которые берут альпинисты в горы. Для их приготовления нужен лишь кипяток. — рассказывал на пресс-конференции Конюхов. — Воды берем из расчета по два литра в день на человека".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
8 из 12
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

"Кругосветное путешествие, посещение полюса Земли или новый мировой рекорд — кажется, что для Федора Конюхова нет ничего невозможного", — сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Но, подчеркнул он, важнее всего, что эти цели не для галочки, а во имя науки.

"Свой новый мировой рекорд Федор Конюхов планирует посвятить детям, тем самым подавая пример молодежи и вовлекая ее в науку", — добавил губернатор.

Путешественник Федор Конюхов и участники движения Дети России Образованны и Здоровы - ДРОЗД перед началом экспедиции на воздушном шаре на стартовой площадке в городе Кировск Мурманской области

"Кругосветное путешествие, посещение полюса Земли или новый мировой рекорд — кажется, что для Федора Конюхова нет ничего невозможного", — сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Но, подчеркнул он, важнее всего, что эти цели не для галочки, а во имя науки.

"Свой новый мировой рекорд Федор Конюхов планирует посвятить детям, тем самым подавая пример молодежи и вовлекая ее в науку", — добавил губернатор.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
9 из 12
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Воздухоплаватели намерены продержаться в воздухе более 60 часов, а также без посадок преодолеть расстояние до трех тысяч километров.

"Мы привыкли, что летательные аппараты — например, самолет, вертолет — шумят, гудят, — делились очевидцы старта. — Да, тут шум тоже был, но шар так торжественно и важно поднялся в небо, взмыл, как птица".

Подготовка к началу экспедиции путешественника Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло на воздушном шаре на стартовой площадке в городе Кировск Мурманской области

Воздухоплаватели намерены продержаться в воздухе более 60 часов, а также без посадок преодолеть расстояние до трех тысяч километров.

"Мы привыкли, что летательные аппараты — например, самолет, вертолет — шумят, гудят, — делились очевидцы старта. — Да, тут шум тоже был, но шар так торжественно и важно поднялся в небо, взмыл, как птица".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
10 из 12
© Фото : штаб Федора Конюхова

В ходе всего полета фиксировать его траекторию и следить за соблюдением требований к претендентам на мировой рекорд будет комиссар Международной федерации авиационного спорта Наири Барсегян. Он зафиксирует и посадку аэростата, а также возможные мировые рекорды. Наиболее вероятным местом приземления шара и завершения экспедиции Федор Конюхов и Иван Меняйло назвали бассейн реки Енисей.

Начало экспедиции путешественника Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло на воздушном шаре со стартовой площадки в городе Кировск Мурманской области

В ходе всего полета фиксировать его траекторию и следить за соблюдением требований к претендентам на мировой рекорд будет комиссар Международной федерации авиационного спорта Наири Барсегян. Он зафиксирует и посадку аэростата, а также возможные мировые рекорды. Наиболее вероятным местом приземления шара и завершения экспедиции Федор Конюхов и Иван Меняйло назвали бассейн реки Енисей.

© Фото : штаб Федора Конюхова
11 из 12
© Фото : штаб Федора Конюхова

Планы на другие рекорды у воздухоплавателей большие. "Если "ФосАгро" еще нас поддержит, хотим потом от Кировска пролететь до Охотского моря, через всю нашу страну. Показать ее величие", — рассказывал Федор Конюхов.

Начало экспедиции путешественника Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло на воздушном шаре со стартовой площадки в городе Кировск Мурманской области

Планы на другие рекорды у воздухоплавателей большие. "Если "ФосАгро" еще нас поддержит, хотим потом от Кировска пролететь до Охотского моря, через всю нашу страну. Показать ее величие", — рассказывал Федор Конюхов.

© Фото : штаб Федора Конюхова
12 из 12

"Свою экспедицию мы посвящаем движению "ДРОЗД — Детям России образование, здоровье и духовность", которое в 2023 году отмечает 20-летие. Это уникальный проект. Он объединяет тысячи ребятишек в регионах, дает им дорогу в жизнь, — сказал Конюхов перед стартом. — Ведь и сам этот полет — идея одного из таких же мальчишек! Хочу сказать ему огромное спасибо! Пусть он видит: если всем вместе взяться за дело, большой и дружной командой, можно достичь любой цели".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
1 из 12

Специально для экспедиции компания "ФосАгро" изготовила уникальный аэростат с объемом оболочки 12 тысяч кубометров.

Он — самый большой созданный в нашей стране за всю историю отечественного воздухоплавания.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
2 из 12

"Все это происходило на старом аэродроме недалеко от Кировска, — рассказал РИА Новости очевидец старта. — Я приехал в час-два ночи, было очень холодно, ждали ветра".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
3 из 12

Говоря об аэростате, он подчеркнул: "Очень технологичное устройство, огромная кабина, вся целиком обвешенная баллонами с топливом. Размером, наверное, как двенадцатиэтажный дом — колоссальный шар, поражающий воображение".

© Фото : штаб Федора Конюхова/Валентин Жиганов
4 из 12

Начало экспедиции путешественника Федора Конюхова и Ивана Меняйло сопровождалось северным сиянием.

© Фото : штаб Федора Конюхова/Валентин Жиганов
5 из 12

Холод воздухоплавателям необходим. Чем ниже температура за бортом, тем больше тепловой аэростат может поднять. А это — топливо, общий вес которого — почти 4,5 тонны.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
6 из 12

"Единственная возможность управлять аэростатом — поменять высоту и использовать воздушные потоки, — рассказывал ранее Иван Меняйло. — Сначала мы не сможем высоко подняться, нужно выработать часть топлива".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
7 из 12

"В качестве питания мы взяли сублимированные, высушенные продукты, которые берут альпинисты в горы. Для их приготовления нужен лишь кипяток. — рассказывал на пресс-конференции Конюхов. — Воды берем из расчета по два литра в день на человека".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
8 из 12

"Кругосветное путешествие, посещение полюса Земли или новый мировой рекорд — кажется, что для Федора Конюхова нет ничего невозможного", — сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Но, подчеркнул он, важнее всего, что эти цели не для галочки, а во имя науки.

"Свой новый мировой рекорд Федор Конюхов планирует посвятить детям, тем самым подавая пример молодежи и вовлекая ее в науку", — добавил губернатор.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
9 из 12

Воздухоплаватели намерены продержаться в воздухе более 60 часов, а также без посадок преодолеть расстояние до трех тысяч километров.

"Мы привыкли, что летательные аппараты — например, самолет, вертолет — шумят, гудят, — делились очевидцы старта. — Да, тут шум тоже был, но шар так торжественно и важно поднялся в небо, взмыл, как птица".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
10 из 12

В ходе всего полета фиксировать его траекторию и следить за соблюдением требований к претендентам на мировой рекорд будет комиссар Международной федерации авиационного спорта Наири Барсегян. Он зафиксирует и посадку аэростата, а также возможные мировые рекорды. Наиболее вероятным местом приземления шара и завершения экспедиции Федор Конюхов и Иван Меняйло назвали бассейн реки Енисей.

© Фото : штаб Федора Конюхова
11 из 12

Планы на другие рекорды у воздухоплавателей большие. "Если "ФосАгро" еще нас поддержит, хотим потом от Кировска пролететь до Охотского моря, через всю нашу страну. Показать ее величие", — рассказывал Федор Конюхов.

© Фото : штаб Федора Конюхова
12 из 12
 
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