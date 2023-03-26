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Путин назвал завистниками тех, кто говорит о зависимости России от Китая - РИА Новости, 26.03.2023
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12:44 26.03.2023 (обновлено: 14:15 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/kitay-1860721100.html
Путин назвал завистниками тех, кто говорит о зависимости России от Китая
Путин назвал завистниками тех, кто говорит о зависимости России от Китая - РИА Новости, 26.03.2023
Путин назвал завистниками тех, кто говорит о зависимости России от Китая
О зависимости России от Китая говорят не скептики, а завистники, заявил президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин"... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T12:44
2023-03-26T14:15
китай
россия
в мире
владимир путин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 мар — РИА Новости. О зависимости России от Китая говорят не скептики, а завистники, заявил президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1", которое опубликовано в Telegram-канале журналиста.По словам главы государства, европейская экономика зависит от Китая гораздо больше, товарооборот между Китаем и ЕС растет очень высокими темпами. "Так что все наоборот, пусть они лучше о себе подумают", — сказал Путин.Он подчеркнул, что на протяжении десятилетий было много желающих настроить то Китай против СССР и России, то наоборот."Мы понимаем, в каком мире мы живем. Мы очень дорожим нашими взаимоотношениями и уровнем, которых достигли за последние годы", — отметил президент.На этой неделе Си Цзиньпин побывал в Москве с государственным визитом, который стал для него первым после переизбрания на пост председателя КНР. В первый день лидеры России и Китая беседовали с глазу на глаз около четырех с половиной часов, во второй день переговоры в различных форматах заняли примерно шесть часов. По итогам визита Путин и Си Цзиньпин подписали два заявления, а встречу назвали успешной.
https://ria.ru/20230326/evropa-1860621284.html
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китай, россия, в мире, владимир путин
Китай, Россия, В мире, Владимир Путин
Путин назвал завистниками тех, кто говорит о зависимости России от Китая

Президент России Путин назвал говорящих о зависимости Москвы от Пекина завистниками

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после окончания российско-китайских переговоров в Москве
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после окончания российско-китайских переговоров в Москве - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после окончания российско-китайских переговоров в Москве. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 мар — РИА Новости. О зависимости России от Китая говорят не скептики, а завистники, заявил президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1", которое опубликовано в Telegram-канале журналиста.
По словам главы государства, европейская экономика зависит от Китая гораздо больше, товарооборот между Китаем и ЕС растет очень высокими темпами.
"Так что все наоборот, пусть они лучше о себе подумают", — сказал Путин.
Он подчеркнул, что на протяжении десятилетий было много желающих настроить то Китай против СССР и России, то наоборот.

"Мы понимаем, в каком мире мы живем. Мы очень дорожим нашими взаимоотношениями и уровнем, которых достигли за последние годы", — отметил президент.
На этой неделе Си Цзиньпин побывал в Москве с государственным визитом, который стал для него первым после переизбрания на пост председателя КНР. В первый день лидеры России и Китая беседовали с глазу на глаз около четырех с половиной часов, во второй день переговоры в различных форматах заняли примерно шесть часов. По итогам визита Путин и Си Цзиньпин подписали два заявления, а встречу назвали успешной.
Флаги ЕС во время саммита в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
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