https://ria.ru/20230326/kitay-1860721100.html

Путин назвал завистниками тех, кто говорит о зависимости России от Китая

Путин назвал завистниками тех, кто говорит о зависимости России от Китая - РИА Новости, 26.03.2023

Путин назвал завистниками тех, кто говорит о зависимости России от Китая

О зависимости России от Китая говорят не скептики, а завистники, заявил президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин"... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T12:44

2023-03-26T12:44

2023-03-26T14:15

китай

россия

в мире

владимир путин

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 мар — РИА Новости. О зависимости России от Китая говорят не скептики, а завистники, заявил президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1", которое опубликовано в Telegram-канале журналиста.По словам главы государства, европейская экономика зависит от Китая гораздо больше, товарооборот между Китаем и ЕС растет очень высокими темпами. "Так что все наоборот, пусть они лучше о себе подумают", — сказал Путин.Он подчеркнул, что на протяжении десятилетий было много желающих настроить то Китай против СССР и России, то наоборот."Мы понимаем, в каком мире мы живем. Мы очень дорожим нашими взаимоотношениями и уровнем, которых достигли за последние годы", — отметил президент.На этой неделе Си Цзиньпин побывал в Москве с государственным визитом, который стал для него первым после переизбрания на пост председателя КНР. В первый день лидеры России и Китая беседовали с глазу на глаз около четырех с половиной часов, во второй день переговоры в различных форматах заняли примерно шесть часов. По итогам визита Путин и Си Цзиньпин подписали два заявления, а встречу назвали успешной.

https://ria.ru/20230326/evropa-1860621284.html

китай

россия

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Ольга Фомченкова

китай, россия, в мире, владимир путин