Путин назвал завистниками тех, кто говорит о зависимости России от Китая
Президент России Путин назвал говорящих о зависимости Москвы от Пекина завистниками
© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после окончания российско-китайских переговоров в Москве
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после окончания российско-китайских переговоров в Москве. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 мар — РИА Новости. О зависимости России от Китая говорят не скептики, а завистники, заявил президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1", которое опубликовано в Telegram-канале журналиста.
По словам главы государства, европейская экономика зависит от Китая гораздо больше, товарооборот между Китаем и ЕС растет очень высокими темпами.
"Так что все наоборот, пусть они лучше о себе подумают", — сказал Путин.
Он подчеркнул, что на протяжении десятилетий было много желающих настроить то Китай против СССР и России, то наоборот.
"Мы понимаем, в каком мире мы живем. Мы очень дорожим нашими взаимоотношениями и уровнем, которых достигли за последние годы", — отметил президент.
"Мы понимаем, в каком мире мы живем. Мы очень дорожим нашими взаимоотношениями и уровнем, которых достигли за последние годы", — отметил президент.
На этой неделе Си Цзиньпин побывал в Москве с государственным визитом, который стал для него первым после переизбрания на пост председателя КНР. В первый день лидеры России и Китая беседовали с глазу на глаз около четырех с половиной часов, во второй день переговоры в различных форматах заняли примерно шесть часов. По итогам визита Путин и Си Цзиньпин подписали два заявления, а встречу назвали успешной.