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Немецкие СМИ нашли в Москве "штаб-квартиру победителей санкций" - РИА Новости, 26.03.2023
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05:55 26.03.2023 (обновлено: 09:37 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/kitay-1860683702.html
Немецкие СМИ нашли в Москве "штаб-квартиру победителей санкций"
Немецкие СМИ нашли в Москве "штаб-квартиру победителей санкций" - РИА Новости, 26.03.2023
Немецкие СМИ нашли в Москве "штаб-квартиру победителей санкций"
Надежды западных политиков на крах России из-за санкций не сбываются, вместо этого для Москвы открылись новые перспективы сотрудничества с Китаем, пишет... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T05:55
2023-03-26T09:37
китай
россия
москва
си цзиньпин
владимир путин
анналена бербок
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Надежды западных политиков на крах России из-за санкций не сбываются, вместо этого для Москвы открылись новые перспективы сотрудничества с Китаем, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.Автор материала назвал данный бизнес-парк "центром делового мира Китая в России". "Многочисленные китайские бизнесмены и менеджеры, в том числе многие молодые люди в возрасте до 40 лет, перемещаются между шестиэтажными офисными башнями на участке площадью 20 гектаров", — пишет он.Российско-китайский товарооборот, отмечается также в статье, увеличился по сравнению с предыдущим годом на 29 процентов, и эта тенденция растет, как растут и объемы китайских инвестиций, увеличившись на треть, до 200 миллионов долларов."Весной 2023 года на улицах и площадях Москвы китайский язык будет звучать чаще, чем английский или немецкий. Китайцы все чаще занимают места, которые покинули выходцы с Запада", — заключает автор, цитируя русскую поговорку "свято место пусто не бывает".Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у него состоялась неформальная встреча с Владимиром Путиным, во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций. В состав делегации китайского лидера среди прочих вошли член постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, министр иностранных дел КНР Цинь Ган.
https://ria.ru/20230324/sanktsii-1860285865.html
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китай, россия, москва, си цзиньпин, владимир путин, анналена бербок
Китай, Россия, Москва, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Анналена Бербок
Немецкие СМИ нашли в Москве "штаб-квартиру победителей санкций"

Berliner Zeitung: санкции открыли для России новые перспективы сотрудничества с Китаем

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Надежды западных политиков на крах России из-за санкций не сбываются, вместо этого для Москвы открылись новые перспективы сотрудничества с Китаем, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
«

"Прогноз федерального министра иностранных дел (Германии. — Прим. ред.) Анналены Бербок от конца февраля 2022 года о том, что санкции "погубят Россию", похоже, не сбывается. Бизнес-парк "Гринвуд" — штаб-квартира победителей санкций", — говорится в статье.

Автор материала назвал данный бизнес-парк "центром делового мира Китая в России". "Многочисленные китайские бизнесмены и менеджеры, в том числе многие молодые люди в возрасте до 40 лет, перемещаются между шестиэтажными офисными башнями на участке площадью 20 гектаров", — пишет он.
Российско-китайский товарооборот, отмечается также в статье, увеличился по сравнению с предыдущим годом на 29 процентов, и эта тенденция растет, как растут и объемы китайских инвестиций, увеличившись на треть, до 200 миллионов долларов.
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"Весной 2023 года на улицах и площадях Москвы китайский язык будет звучать чаще, чем английский или немецкий. Китайцы все чаще занимают места, которые покинули выходцы с Запада", — заключает автор, цитируя русскую поговорку "свято место пусто не бывает".
Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у него состоялась неформальная встреча с Владимиром Путиным, во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций. В состав делегации китайского лидера среди прочих вошли член постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, министр иностранных дел КНР Цинь Ган.
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