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Американский полковник не смог сдержать смех, услышав план США по Украине - РИА Новости, 26.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:04 26.03.2023 (обновлено: 16:40 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/kirbi-1860744213.html
Американский полковник не смог сдержать смех, услышав план США по Украине
Американский полковник не смог сдержать смех, услышав план США по Украине - РИА Новости, 26.03.2023
Американский полковник не смог сдержать смех, услышав план США по Украине
Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom не смог сдержать смех, комментируя заявление координатора... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T16:04
2023-03-26T16:40
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
джон кирби
скотт риттер
си цзиньпин
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom не смог сдержать смех, комментируя заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби о мирном плане по Украине, который предложил Китай. Речь шла о высказывании Кирби о том, что перемирие прямо сейчас будет означать закрепление территориальных приобретений России и станет нарушением Устава ООН. По его словам, Вашингтон не считает, что это приведет к справедливому и продолжительному миру, который должен предусматривать интересы Украины.Ведущий Эндрю Наполитано обратил внимание на то, что это интервью Кирби дал еще до визита китайского лидера Си Цзиньпина в Москву. По мнению Наполитано, Соединенным Штатам хватило наглости заявить об отказе от любых предложений до того, как они могли бы прозвучать. Это замечание рассмешило американского военного."Вы только послушайте, что он сейчас сказал. Обратите внимание на ту дерзость, с которой говорит представитель Белого дома. Не стоит забывать, что именно президент США отказался обсуждать любые предложения об урегулировании ситуации, предложенные со стороны России еще до начала обострения", — сказал Риттер.По его словам, с самого начала украинского кризиса Вашингтон отвергал любые пути его мирного урегулирования. В частности, напомнил эксперт, Джо Байден проигнорировал предложенный Москвой проект договора с США и НАТО о гарантиях безопасности."Мы знаем, что именно Россия стремится завершить этот конфликт", — считает полковник.Риттер уверен, что Москва с самого начала выражала готовность к переговорам, но именно Запад во главе с США оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, принуждая его отказываться от любых предложений.
https://ria.ru/20230326/konflikt-1860735329.html
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в мире, сша, украина, россия, джон кирби, скотт риттер, си цзиньпин, оон, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Джон Кирби, Скотт Риттер, Си Цзиньпин, ООН, НАТО, Происшествия
Американский полковник не смог сдержать смех, услышав план США по Украине

Экс-разведчик ВС США Риттер не смог сдержать смех от слов Кирби о мирном плане по Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в городе Часов Яр
Украинские военные в городе Часов Яр - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в городе Часов Яр. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom не смог сдержать смех, комментируя заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби о мирном плане по Украине, который предложил Китай.
Речь шла о высказывании Кирби о том, что перемирие прямо сейчас будет означать закрепление территориальных приобретений России и станет нарушением Устава ООН. По его словам, Вашингтон не считает, что это приведет к справедливому и продолжительному миру, который должен предусматривать интересы Украины.
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Ведущий Эндрю Наполитано обратил внимание на то, что это интервью Кирби дал еще до визита китайского лидера Си Цзиньпина в Москву. По мнению Наполитано, Соединенным Штатам хватило наглости заявить об отказе от любых предложений до того, как они могли бы прозвучать. Это замечание рассмешило американского военного.
"Вы только послушайте, что он сейчас сказал. Обратите внимание на ту дерзость, с которой говорит представитель Белого дома. Не стоит забывать, что именно президент США отказался обсуждать любые предложения об урегулировании ситуации, предложенные со стороны России еще до начала обострения", — сказал Риттер.
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По его словам, с самого начала украинского кризиса Вашингтон отвергал любые пути его мирного урегулирования. В частности, напомнил эксперт, Джо Байден проигнорировал предложенный Москвой проект договора с США и НАТО о гарантиях безопасности.
"Мы знаем, что именно Россия стремится завершить этот конфликт", — считает полковник.
Риттер уверен, что Москва с самого начала выражала готовность к переговорам, но именно Запад во главе с США оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, принуждая его отказываться от любых предложений.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияДжон КирбиСкотт РиттерСи ЦзиньпинООННАТОПроисшествия
 
 
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