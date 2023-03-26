https://ria.ru/20230326/evroparlament-1860725895.html

В ЕП осудили отправку на Украину боеприпасов с обедненным ураном

В ЕП осудили отправку на Украину боеприпасов с обедненным ураном - РИА Новости, 26.03.2023

В ЕП осудили отправку на Украину боеприпасов с обедненным ураном

Депутат Европейского парламента Мик Уоллес на своей странице в Twitter обрушился с критикой на решение Великобритании поставить Украине боеприпасы с урановым... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T13:32

2023-03-26T13:32

2023-03-26T13:56

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Депутат Европейского парламента Мик Уоллес на своей странице в Twitter обрушился с критикой на решение Великобритании поставить Украине боеприпасы с урановым сердечником."Почему ни один из трех лидеров ирландской коалиции не осудил Великобританию за отправку на Украину боеприпасов с обедненным ураном? Это радиоактивное вещество может многие годы вызвать у украинцев и русских рак и врожденные дефекты у их детей. Это очередное проявление "европейских ценностей" в действии?" —задался вопросом парламентарий.Во вторник заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.Как подчеркнул президент России Владимир Путин, боеприпасы с обедненным ураном, которые Запад собирается передать Украине, не относятся к ОМУ, но они так или иначе порождают радиационную пыль и относятся к опасному оружию. Он предупредил, что Москва отреагирует на такие поставки соответствующим образом.

https://ria.ru/20230325/uran-1860593486.html

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в мире, украина, лондон, великобритания, владимир путин, европарламент, twitter, вооруженные силы украины