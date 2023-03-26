В ЕП осудили отправку на Украину боеприпасов с обедненным ураном
Депутат ЕП Уоллес осудил Лондон за решение поставить Киеву боеприпасы с обедненным ураном
Пленарная сессия Европарламента. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Депутат Европейского парламента Мик Уоллес на своей странице в Twitter обрушился с критикой на решение Великобритании поставить Украине боеприпасы с урановым сердечником.
"Почему ни один из трех лидеров ирландской коалиции не осудил Великобританию за отправку на Украину боеприпасов с обедненным ураном? Это радиоактивное вещество может многие годы вызвать у украинцев и русских рак и врожденные дефекты у их детей. Это очередное проявление "европейских ценностей" в действии?" —задался вопросом парламентарий.
Во вторник заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.
При использовании снарядов с обедненным ураном на местности оседает радиоактивная пыль, она чрезвычайно токсична и не поддается дезактивации. Применение таких боеприпасов может приводить к вспышкам онкологических заболеваний. Американские войска использовали снаряды с обедненным ураном во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году, при бомбардировках Югославии в 1999-м и после вторжения в Ирак в 2003-м.
Как подчеркнул президент России Владимир Путин, боеприпасы с обедненным ураном, которые Запад собирается передать Украине, не относятся к ОМУ, но они так или иначе порождают радиационную пыль и относятся к опасному оружию. Он предупредил, что Москва отреагирует на такие поставки соответствующим образом.