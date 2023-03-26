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В ЕП осудили отправку на Украину боеприпасов с обедненным ураном - РИА Новости, 26.03.2023
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13:32 26.03.2023 (обновлено: 13:56 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/evroparlament-1860725895.html
В ЕП осудили отправку на Украину боеприпасов с обедненным ураном
В ЕП осудили отправку на Украину боеприпасов с обедненным ураном - РИА Новости, 26.03.2023
В ЕП осудили отправку на Украину боеприпасов с обедненным ураном
Депутат Европейского парламента Мик Уоллес на своей странице в Twitter обрушился с критикой на решение Великобритании поставить Украине боеприпасы с урановым... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T13:32
2023-03-26T13:56
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Депутат Европейского парламента Мик Уоллес на своей странице в Twitter обрушился с критикой на решение Великобритании поставить Украине боеприпасы с урановым сердечником."Почему ни один из трех лидеров ирландской коалиции не осудил Великобританию за отправку на Украину боеприпасов с обедненным ураном? Это радиоактивное вещество может многие годы вызвать у украинцев и русских рак и врожденные дефекты у их детей. Это очередное проявление "европейских ценностей" в действии?" —задался вопросом парламентарий.Во вторник заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.Как подчеркнул президент России Владимир Путин, боеприпасы с обедненным ураном, которые Запад собирается передать Украине, не относятся к ОМУ, но они так или иначе порождают радиационную пыль и относятся к опасному оружию. Он предупредил, что Москва отреагирует на такие поставки соответствующим образом.
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в мире, украина, лондон, великобритания, владимир путин, европарламент, twitter, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Лондон, Великобритания, Владимир Путин, Европарламент, Twitter, Вооруженные силы Украины
В ЕП осудили отправку на Украину боеприпасов с обедненным ураном

Депутат ЕП Уоллес осудил Лондон за решение поставить Киеву боеприпасы с обедненным ураном

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Пленарная сессия Европарламента. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Депутат Европейского парламента Мик Уоллес на своей странице в Twitter обрушился с критикой на решение Великобритании поставить Украине боеприпасы с урановым сердечником.
"Почему ни один из трех лидеров ирландской коалиции не осудил Великобританию за отправку на Украину боеприпасов с обедненным ураном? Это радиоактивное вещество может многие годы вызвать у украинцев и русских рак и врожденные дефекты у их детей. Это очередное проявление "европейских ценностей" в действии?" —задался вопросом парламентарий.
Во вторник заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.

При использовании снарядов с обедненным ураном на местности оседает радиоактивная пыль, она чрезвычайно токсична и не поддается дезактивации. Применение таких боеприпасов может приводить к вспышкам онкологических заболеваний. Американские войска использовали снаряды с обедненным ураном во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году, при бомбардировках Югославии в 1999-м и после вторжения в Ирак в 2003-м.

Как подчеркнул президент России Владимир Путин, боеприпасы с обедненным ураном, которые Запад собирается передать Украине, не относятся к ОМУ, но они так или иначе порождают радиационную пыль и относятся к опасному оружию. Он предупредил, что Москва отреагирует на такие поставки соответствующим образом.
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