https://ria.ru/20230326/china-1860737266.html
В Кремле прокомментировали высокие темпы развития Китая
В Кремле прокомментировали высокие темпы развития Китая - РИА Новости, 26.03.2023
В Кремле прокомментировали высокие темпы развития Китая
Решения, которые принимались руководством Китая последние несколько десятилетий, легли в основы высоких темпов развития страны и достойны того, чтобы их изучать РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T15:09
2023-03-26T15:09
2023-03-26T15:09
китай
россия
владимир путин
дмитрий песков
павел зарубин
в мире
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 мар - РИА Новости. Решения, которые принимались руководством Китая последние несколько десятилетий, легли в основы высоких темпов развития страны и достойны того, чтобы их изучать в других странах, заявил в интервью пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Президент говорил о тех беспрецедентных высоких темпах развития страны - инфраструктурного, логистического, социального. И действительно, те решения, которые принимались за последние несколько десятилетий китайским руководством - они и легли в основу этого развития. И конечно они достойны того, чтобы изучать с точки зрения возможной имплементации их опыта в разных других странах", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" на вопрос про слова Владимира Путина на встрече с председателем КНР о том, что "мы немного завидуем Китаю". Си Цзиньпин 20-22 марта совершил государственный визит в РФ - первый после переизбрания на пост председателя КНР. В первый день они с президентом РФ около 4,5 часа беседовали один на один. 21 марта Си провел на переговорах с Путиным в Кремле в различных форматах около шести часов. По итогам визита руководители стран подписали два заявления. Путин и Си назвали встречу успешной.
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китай, россия, владимир путин, дмитрий песков, павел зарубин, в мире
Китай, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, В мире
В Кремле прокомментировали высокие темпы развития Китая
Песков: решения и высокие темпы развития Китая достойны изучения в других странах