https://ria.ru/20230326/bezopasnost-1860754590.html

Пригожин заявил, что Минобороны обеспечит безопасность на флангах

Пригожин заявил, что Минобороны обеспечит безопасность на флангах - РИА Новости, 26.03.2023

Пригожин заявил, что Минобороны обеспечит безопасность на флангах

Бизнесмен и основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Минобороны взяло на себя обеспечение безопасности на флангах. РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T17:10

2023-03-26T17:10

2023-03-26T17:10

специальная военная операция на украине

в мире

россия

артемовск

киев

евгений пригожин

сергей шойгу

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Бизнесмен и основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Минобороны взяло на себя обеспечение безопасности на флангах. Ранее в открытом письме к министру обороны России Сергею Шойгу Пригожин заявлял, что по имеющейся у него информации, в конце марта - начале апреля ожидается широкомасштабное наступление со стороны Киева, чтобы отрезать группу "Вагнер", и просил принять "необходимые меры для предотвращения отсечения" группы от основных сил ВС РФ. В этом же письме Пригожин сообщил, что на данный момент под контролем "Вагнера" находится около 70% Артёмовска, продолжается наступление с целью полного освобождения территории. "Да, министерство обороны взяло на себя обеспечение безопасности на флангах", - ответил Пригожин на вопрос, какие меры поддержки были приняты на флангах. Сообщение опубликовано его пресс-службой в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230323/artemovsk-1860141620.html

россия

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в мире, россия, артемовск, киев, евгений пригожин, сергей шойгу