https://ria.ru/20230326/bezopasnost-1860754590.html
Пригожин заявил, что Минобороны обеспечит безопасность на флангах
Пригожин заявил, что Минобороны обеспечит безопасность на флангах - РИА Новости, 26.03.2023
Пригожин заявил, что Минобороны обеспечит безопасность на флангах
Бизнесмен и основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Минобороны взяло на себя обеспечение безопасности на флангах. РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T17:10
2023-03-26T17:10
2023-03-26T17:10
специальная военная операция на украине
в мире
россия
артемовск
киев
евгений пригожин
сергей шойгу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855556037_0:0:1957:1100_1920x0_80_0_0_fe7e4b118afc87867976250f1a2fc2d8.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Бизнесмен и основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Минобороны взяло на себя обеспечение безопасности на флангах. Ранее в открытом письме к министру обороны России Сергею Шойгу Пригожин заявлял, что по имеющейся у него информации, в конце марта - начале апреля ожидается широкомасштабное наступление со стороны Киева, чтобы отрезать группу "Вагнер", и просил принять "необходимые меры для предотвращения отсечения" группы от основных сил ВС РФ. В этом же письме Пригожин сообщил, что на данный момент под контролем "Вагнера" находится около 70% Артёмовска, продолжается наступление с целью полного освобождения территории. "Да, министерство обороны взяло на себя обеспечение безопасности на флангах", - ответил Пригожин на вопрос, какие меры поддержки были приняты на флангах. Сообщение опубликовано его пресс-службой в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230323/artemovsk-1860141620.html
россия
артемовск
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855556037_211:0:1678:1100_1920x0_80_0_0_5d46091a2524e3558d1fe5f16f21fc40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, артемовск, киев, евгений пригожин, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Артемовск, Киев, Евгений Пригожин, Сергей Шойгу
Пригожин заявил, что Минобороны обеспечит безопасность на флангах
Пригожин заявил, что Минобороны взяло на себя обеспечение безопасности на флангах