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Пригожин заявил, что Минобороны обеспечит безопасность на флангах - РИА Новости, 26.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:10 26.03.2023
https://ria.ru/20230326/bezopasnost-1860754590.html
Пригожин заявил, что Минобороны обеспечит безопасность на флангах
Пригожин заявил, что Минобороны обеспечит безопасность на флангах - РИА Новости, 26.03.2023
Пригожин заявил, что Минобороны обеспечит безопасность на флангах
Бизнесмен и основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Минобороны взяло на себя обеспечение безопасности на флангах. РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T17:10
2023-03-26T17:10
специальная военная операция на украине
в мире
россия
артемовск
киев
евгений пригожин
сергей шойгу
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Бизнесмен и основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Минобороны взяло на себя обеспечение безопасности на флангах. Ранее в открытом письме к министру обороны России Сергею Шойгу Пригожин заявлял, что по имеющейся у него информации, в конце марта - начале апреля ожидается широкомасштабное наступление со стороны Киева, чтобы отрезать группу "Вагнер", и просил принять "необходимые меры для предотвращения отсечения" группы от основных сил ВС РФ. В этом же письме Пригожин сообщил, что на данный момент под контролем "Вагнера" находится около 70% Артёмовска, продолжается наступление с целью полного освобождения территории. "Да, министерство обороны взяло на себя обеспечение безопасности на флангах", - ответил Пригожин на вопрос, какие меры поддержки были приняты на флангах. Сообщение опубликовано его пресс-службой в телеграм-канале.
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в мире, россия, артемовск, киев, евгений пригожин, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Артемовск, Киев, Евгений Пригожин, Сергей Шойгу
Пригожин заявил, что Минобороны обеспечит безопасность на флангах

Пригожин заявил, что Минобороны взяло на себя обеспечение безопасности на флангах

Евгений Пригожин
Евгений Пригожин
Евгений Пригожин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Бизнесмен и основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Минобороны взяло на себя обеспечение безопасности на флангах.
Ранее в открытом письме к министру обороны России Сергею Шойгу Пригожин заявлял, что по имеющейся у него информации, в конце марта - начале апреля ожидается широкомасштабное наступление со стороны Киева, чтобы отрезать группу "Вагнер", и просил принять "необходимые меры для предотвращения отсечения" группы от основных сил ВС РФ. В этом же письме Пригожин сообщил, что на данный момент под контролем "Вагнера" находится около 70% Артёмовска, продолжается наступление с целью полного освобождения территории.
"Да, министерство обороны взяло на себя обеспечение безопасности на флангах", - ответил Пригожин на вопрос, какие меры поддержки были приняты на флангах. Сообщение опубликовано его пресс-службой в телеграм-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияАртемовскКиевЕвгений ПригожинСергей Шойгу
 
 
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