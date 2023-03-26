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В Приамурье прилетел с зимовки первый аист с GPS-навигатором - РИА Новости, 26.03.2023
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15:38 26.03.2023 (обновлено: 16:00 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/aist-1860741491.html
В Приамурье прилетел с зимовки первый аист с GPS-навигатором
В Приамурье прилетел с зимовки первый аист с GPS-навигатором - РИА Новости, 26.03.2023
В Приамурье прилетел с зимовки первый аист с GPS-навигатором
В Амурскую область вернулся первый аист, за которым экологи следят с помощью GPS-передатчика, сообщил представитель Амурской областной общественной... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T15:38
2023-03-26T16:00
хорошие новости
общество
амурская область
китай
зея (город)
gps
заречный
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мар — РИА Новости. В Амурскую область вернулся первый аист, за которым экологи следят с помощью GPS-передатчика, сообщил представитель Амурской областной общественной экологической организации "АмурСоЭС", координатор программы по сохранению дальневосточного аиста Антон Сасин в Telegram-канале."Первый аист из тех, кого мы отслеживаем по передатчикам, прилетел в Амурскую область. Облетел кормные места вдоль Зеи, заглянул в Березовский заказник, на Астраханские луга и побродил в окрестностях Заречного и Владимировки. Затем полетел к месту, где уже гнездился в прошлом году. Но, к сожалению, осенью его гнездо сгорело. Придется искать новое место и заново строить себе жилище", — рассказал он.До этого птица, как предположил ученый, не хотела лететь из Китая в Приамурье из-за циклона, который принес снег, ветер и холод. Кроме того, экологи подключили камеру видеонаблюдения за гнездом дальневосточных аистов в Березовском заказнике, добавил Сасин."Получилось не без проблем. Камера, которая здесь стояла, оказалась неисправной. Пришлось заменить ее на камеру, которую мы сняли с опоры ЛЭП около Тамбовки. Поэтому в интернете это гнездо можно пока смотреть на веб-странице с Тамбовского гнезда", — уточнил специалист.Отмечается, что на сайте geocam.ru в скором времени произведут необходимые перенастройки и любители аистов смогут онлайн наблюдать жизнь в гнезде.
амурская область
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общество, амурская область, китай, зея (город), gps, заречный
Хорошие новости, Общество, Амурская область, Китай, Зея (город), GPS, Заречный
В Приамурье прилетел с зимовки первый аист с GPS-навигатором

Представитель "АмурСоЭС" Сасин: в Амурскую область вернулся первый аист с GPS-навигатором

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАист около ЛЭП в Амурской области
Аист около ЛЭП в Амурской области - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Аист около ЛЭП в Амурской области. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мар — РИА Новости. В Амурскую область вернулся первый аист, за которым экологи следят с помощью GPS-передатчика, сообщил представитель Амурской областной общественной экологической организации "АмурСоЭС", координатор программы по сохранению дальневосточного аиста Антон Сасин в Telegram-канале.
"Первый аист из тех, кого мы отслеживаем по передатчикам, прилетел в Амурскую область. Облетел кормные места вдоль Зеи, заглянул в Березовский заказник, на Астраханские луга и побродил в окрестностях Заречного и Владимировки. Затем полетел к месту, где уже гнездился в прошлом году. Но, к сожалению, осенью его гнездо сгорело. Придется искать новое место и заново строить себе жилище", — рассказал он.
© Anton Sasin/TelegramВ Приамурье прилетел с зимовки первый аист с GPS-навигатором
В Приамурье прилетел с зимовки первый аист с GPS-навигатором
© Anton Sasin/Telegram
В Приамурье прилетел с зимовки первый аист с GPS-навигатором
До этого птица, как предположил ученый, не хотела лететь из Китая в Приамурье из-за циклона, который принес снег, ветер и холод.
Кроме того, экологи подключили камеру видеонаблюдения за гнездом дальневосточных аистов в Березовском заказнике, добавил Сасин.
"Получилось не без проблем. Камера, которая здесь стояла, оказалась неисправной. Пришлось заменить ее на камеру, которую мы сняли с опоры ЛЭП около Тамбовки. Поэтому в интернете это гнездо можно пока смотреть на веб-странице с Тамбовского гнезда", — уточнил специалист.
Отмечается, что на сайте geocam.ru в скором времени произведут необходимые перенастройки и любители аистов смогут онлайн наблюдать жизнь в гнезде.
 
Хорошие новостиОбществоАмурская областьКитайЗея (город)GPSЗаречный
 
 
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