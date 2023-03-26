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В Приамурье прилетел с зимовки первый аист с GPS-навигатором
В Приамурье прилетел с зимовки первый аист с GPS-навигатором - РИА Новости, 26.03.2023
В Приамурье прилетел с зимовки первый аист с GPS-навигатором
В Амурскую область вернулся первый аист, за которым экологи следят с помощью GPS-передатчика, сообщил представитель Амурской областной общественной... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T15:38
2023-03-26T15:38
2023-03-26T16:00
хорошие новости
общество
амурская область
китай
зея (город)
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заречный
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мар — РИА Новости. В Амурскую область вернулся первый аист, за которым экологи следят с помощью GPS-передатчика, сообщил представитель Амурской областной общественной экологической организации "АмурСоЭС", координатор программы по сохранению дальневосточного аиста Антон Сасин в Telegram-канале."Первый аист из тех, кого мы отслеживаем по передатчикам, прилетел в Амурскую область. Облетел кормные места вдоль Зеи, заглянул в Березовский заказник, на Астраханские луга и побродил в окрестностях Заречного и Владимировки. Затем полетел к месту, где уже гнездился в прошлом году. Но, к сожалению, осенью его гнездо сгорело. Придется искать новое место и заново строить себе жилище", — рассказал он.До этого птица, как предположил ученый, не хотела лететь из Китая в Приамурье из-за циклона, который принес снег, ветер и холод. Кроме того, экологи подключили камеру видеонаблюдения за гнездом дальневосточных аистов в Березовском заказнике, добавил Сасин."Получилось не без проблем. Камера, которая здесь стояла, оказалась неисправной. Пришлось заменить ее на камеру, которую мы сняли с опоры ЛЭП около Тамбовки. Поэтому в интернете это гнездо можно пока смотреть на веб-странице с Тамбовского гнезда", — уточнил специалист.Отмечается, что на сайте geocam.ru в скором времени произведут необходимые перенастройки и любители аистов смогут онлайн наблюдать жизнь в гнезде.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, амурская область, китай, зея (город), gps, заречный
Хорошие новости, Общество, Амурская область, Китай, Зея (город), GPS, Заречный
В Приамурье прилетел с зимовки первый аист с GPS-навигатором
Представитель "АмурСоЭС" Сасин: в Амурскую область вернулся первый аист с GPS-навигатором
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мар — РИА Новости.
В Амурскую область вернулся первый аист, за которым экологи следят с помощью GPS-передатчика, сообщил представитель Амурской областной общественной экологической организации "АмурСоЭС", координатор программы по сохранению дальневосточного аиста Антон Сасин в Telegram-канале
.
"Первый аист из тех, кого мы отслеживаем по передатчикам, прилетел в Амурскую область. Облетел кормные места вдоль Зеи, заглянул в Березовский заказник, на Астраханские луга и побродил в окрестностях Заречного и Владимировки. Затем полетел к месту, где уже гнездился в прошлом году. Но, к сожалению, осенью его гнездо сгорело. Придется искать новое место и заново строить себе жилище", — рассказал он.
До этого птица, как предположил ученый, не хотела лететь из Китая
в Приамурье из-за циклона, который принес снег, ветер и холод.
Кроме того, экологи подключили камеру видеонаблюдения за гнездом дальневосточных аистов в Березовском заказнике, добавил Сасин.
"Получилось не без проблем. Камера, которая здесь стояла, оказалась неисправной. Пришлось заменить ее на камеру, которую мы сняли с опоры ЛЭП около Тамбовки. Поэтому в интернете это гнездо можно пока смотреть на веб-странице с Тамбовского гнезда", — уточнил специалист.
Отмечается, что на сайте geocam.ru в скором времени произведут необходимые перенастройки и любители аистов смогут онлайн наблюдать жизнь в гнезде.