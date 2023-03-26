https://ria.ru/20230326/aist-1860741491.html

В Приамурье прилетел с зимовки первый аист с GPS-навигатором

В Приамурье прилетел с зимовки первый аист с GPS-навигатором - РИА Новости, 26.03.2023

В Приамурье прилетел с зимовки первый аист с GPS-навигатором

В Амурскую область вернулся первый аист, за которым экологи следят с помощью GPS-передатчика, сообщил представитель Амурской областной общественной... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T15:38

2023-03-26T15:38

2023-03-26T16:00

хорошие новости

общество

амурская область

китай

зея (город)

gps

заречный

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мар — РИА Новости. В Амурскую область вернулся первый аист, за которым экологи следят с помощью GPS-передатчика, сообщил представитель Амурской областной общественной экологической организации "АмурСоЭС", координатор программы по сохранению дальневосточного аиста Антон Сасин в Telegram-канале."Первый аист из тех, кого мы отслеживаем по передатчикам, прилетел в Амурскую область. Облетел кормные места вдоль Зеи, заглянул в Березовский заказник, на Астраханские луга и побродил в окрестностях Заречного и Владимировки. Затем полетел к месту, где уже гнездился в прошлом году. Но, к сожалению, осенью его гнездо сгорело. Придется искать новое место и заново строить себе жилище", — рассказал он.До этого птица, как предположил ученый, не хотела лететь из Китая в Приамурье из-за циклона, который принес снег, ветер и холод. Кроме того, экологи подключили камеру видеонаблюдения за гнездом дальневосточных аистов в Березовском заказнике, добавил Сасин."Получилось не без проблем. Камера, которая здесь стояла, оказалась неисправной. Пришлось заменить ее на камеру, которую мы сняли с опоры ЛЭП около Тамбовки. Поэтому в интернете это гнездо можно пока смотреть на веб-странице с Тамбовского гнезда", — уточнил специалист.Отмечается, что на сайте geocam.ru в скором времени произведут необходимые перенастройки и любители аистов смогут онлайн наблюдать жизнь в гнезде.

амурская область

китай

зея (город)

заречный

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, амурская область, китай, зея (город), gps, заречный