https://ria.ru/20230325/zelenskiy-1860633679.html

Зеленский заявил, что не получал от Китая предложения о посредничестве

Зеленский заявил, что не получал от Китая предложения о посредничестве - РИА Новости, 25.03.2023

Зеленский заявил, что не получал от Китая предложения о посредничестве

Владимир Зеленский заявил в интервью японской газете "Иомиури", что не получал от Китая предложения о посредничестве или о встрече. РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T19:14

2023-03-25T19:14

2023-03-25T19:17

в мире

китай

си цзиньпин

владимир зеленский

дмитрий кулеба

украина

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ТОКИО, 25 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в интервью японской газете "Иомиури", что не получал от Китая предложения о посредничестве или о встрече. "Мы не получали предложения о посредничестве или о встрече (с лидером КНР Си Цзиньпинем - ред.)", - приводит издание его слова. "Прежде всего – уважение к суверенитету и неделимости территории", - сказал Зеленский, что газета интерпретирует как то, что он не считает предложение Китая мирными предложениями. Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что телефонный разговор Зеленского и председателя КНР Си может не состояться из-за определенных сложностей в их организации. Перед этим в украинской и западной прессе появились сообщения, что якобы китайский лидер собирается или пообещал позвонить в Киев после своего саммита с президентом РФ Владимиром Путиным. Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что так называемая "формула мира" Зеленского "никакого отношения к миру не имеет". По ее словам, "это не что иное, как набор оторванных от реалий ультимативных требований к нашей стране. В их числе вывод войск из российских регионов – ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины и даже Крыма, выплата репараций и явка с повинной в международные трибуналы. Цель украинской "формулы" – добиться при помощи Запада капитуляции России". Так она прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, которое он озвучил в ходе беседы с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом. Кулеба тогда "подчеркнул важность "формулы мира" Зеленского для прекращения агрессии и восстановления справедливого мира на Украине. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.

https://ria.ru/20230321/krizis-1859612872.html

https://ria.ru/20230320/kitay-1859311318.html

https://ria.ru/20230319/ukraina-1858927201.html

китай

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в мире, китай, си цзиньпин, владимир зеленский, дмитрий кулеба, украина