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Зеленский заявил, что не получал от Китая предложения о посредничестве - РИА Новости, 25.03.2023
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19:14 25.03.2023 (обновлено: 19:17 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/zelenskiy-1860633679.html
Зеленский заявил, что не получал от Китая предложения о посредничестве
Зеленский заявил, что не получал от Китая предложения о посредничестве - РИА Новости, 25.03.2023
Зеленский заявил, что не получал от Китая предложения о посредничестве
Владимир Зеленский заявил в интервью японской газете "Иомиури", что не получал от Китая предложения о посредничестве или о встрече. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T19:14
2023-03-25T19:17
в мире
китай
си цзиньпин
владимир зеленский
дмитрий кулеба
украина
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ТОКИО, 25 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в интервью японской газете "Иомиури", что не получал от Китая предложения о посредничестве или о встрече. "Мы не получали предложения о посредничестве или о встрече (с лидером КНР Си Цзиньпинем - ред.)", - приводит издание его слова. "Прежде всего – уважение к суверенитету и неделимости территории", - сказал Зеленский, что газета интерпретирует как то, что он не считает предложение Китая мирными предложениями. Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что телефонный разговор Зеленского и председателя КНР Си может не состояться из-за определенных сложностей в их организации. Перед этим в украинской и западной прессе появились сообщения, что якобы китайский лидер собирается или пообещал позвонить в Киев после своего саммита с президентом РФ Владимиром Путиным. Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что так называемая "формула мира" Зеленского "никакого отношения к миру не имеет". По ее словам, "это не что иное, как набор оторванных от реалий ультимативных требований к нашей стране. В их числе вывод войск из российских регионов – ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины и даже Крыма, выплата репараций и явка с повинной в международные трибуналы. Цель украинской "формулы" – добиться при помощи Запада капитуляции России". Так она прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, которое он озвучил в ходе беседы с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом. Кулеба тогда "подчеркнул важность "формулы мира" Зеленского для прекращения агрессии и восстановления справедливого мира на Украине. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
https://ria.ru/20230321/krizis-1859612872.html
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в мире, китай, си цзиньпин, владимир зеленский, дмитрий кулеба, украина
В мире, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, Украина
Зеленский заявил, что не получал от Китая предложения о посредничестве

Зеленский заявил, что не получал от Китая предложения о встрече с Си Цзиньпинем

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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ТОКИО, 25 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в интервью японской газете "Иомиури", что не получал от Китая предложения о посредничестве или о встрече.
"Мы не получали предложения о посредничестве или о встрече (с лидером КНР Си Цзиньпинем - ред.)", - приводит издание его слова.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Россия и КНР отметили важность безопасности при решении ситуации на Украине
21 марта, 20:21
"Прежде всего – уважение к суверенитету и неделимости территории", - сказал Зеленский, что газета интерпретирует как то, что он не считает предложение Китая мирными предложениями.
Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что телефонный разговор Зеленского и председателя КНР Си может не состояться из-за определенных сложностей в их организации. Перед этим в украинской и западной прессе появились сообщения, что якобы китайский лидер собирается или пообещал позвонить в Киев после своего саммита с президентом РФ Владимиром Путиным.
Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
США заявили, что КНР "использует" встречу в Москве для перемирия на Украине
20 марта, 21:31
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что так называемая "формула мира" Зеленского "никакого отношения к миру не имеет". По ее словам, "это не что иное, как набор оторванных от реалий ультимативных требований к нашей стране. В их числе вывод войск из российских регионов – ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины и даже Крыма, выплата репараций и явка с повинной в международные трибуналы. Цель украинской "формулы" – добиться при помощи Запада капитуляции России".
Так она прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, которое он озвучил в ходе беседы с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом. Кулеба тогда "подчеркнул важность "формулы мира" Зеленского для прекращения агрессии и восстановления справедливого мира на Украине.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
Подоляк раскритиковал мирный план КНР по Украине
19 марта, 14:25
 
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