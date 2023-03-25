Визит Си Цзиньпина в Москву снизил риск ядерной войны, заявил Боррель
Боррель считает, что визит Си Цзиньпина в Москву снизил риск начала ядерной войны
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву снизил риск начала ядерной войны, сообщила газета Financial Times.
"Важно, что этот визит (Си Цзиньпина в Москву) снижает риск начала ядерной войны, и они (представители Китая) дали это понять очень и очень четко", - заявил Боррель, напомнив о плане Китая по урегулированию украинского кризиса, в котором говорится о недопустимости применения ядерного оружия.
Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций. В состав делегации китайского лидера среди прочих вошли член постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, министр иностранных дел КНР Цинь Ган.
Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.