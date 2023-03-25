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Потерявшегося на горе в Приморье туриста нашли в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 25.03.2023
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06:03 25.03.2023 (обновлено: 07:10 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/tursit-1860547783.html
Потерявшегося на горе в Приморье туриста нашли в Санкт-Петербурге
Потерявшегося на горе в Приморье туриста нашли в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 25.03.2023
Потерявшегося на горе в Приморье туриста нашли в Санкт-Петербурге
Потерявшийся турист, которого спасатели накануне отправились искать на гору Ливадийская в Приморье, как оказалось, находится в Санкт-Петербурге, сообщил РИА... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T06:03
2023-03-25T07:10
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 25 мар - РИА Новости. Потерявшийся турист, которого спасатели накануне отправились искать на гору Ливадийская в Приморье, как оказалось, находится в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.Накануне спасателям и полиции поступила информация о пропаже мужчины, предположительно, на популярной среди туристов горе Ливадийская (Пидан) в Приморье. В волонтерской организации "ПримПоиск" уточняли, что мужчине 28 лет, он перестал выходить на связь с родными 21 марта, его местонахождение неизвестно. Спасатели отправились на поиски в район горы. "Наши спасатели выехали, проводили поиски, но по линии УМВД поступила информация, что мужчина не пропал - он находится в Санкт-Петербурге", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20221214/turist-1838665051.html
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санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Потерявшегося на горе в Приморье туриста нашли в Санкт-Петербурге

Туриста, которого МЧС искало на горе в Приморье, нашли в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге
Зимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Зимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 25 мар - РИА Новости. Потерявшийся турист, которого спасатели накануне отправились искать на гору Ливадийская в Приморье, как оказалось, находится в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Накануне спасателям и полиции поступила информация о пропаже мужчины, предположительно, на популярной среди туристов горе Ливадийская (Пидан) в Приморье. В волонтерской организации "ПримПоиск" уточняли, что мужчине 28 лет, он перестал выходить на связь с родными 21 марта, его местонахождение неизвестно. Спасатели отправились на поиски в район горы.
Горы в Сочи - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
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"Наши спасатели выехали, проводили поиски, но по линии УМВД поступила информация, что мужчина не пропал - он находится в Санкт-Петербурге", - сказал собеседник агентства.
 
Санкт-ПетербургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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