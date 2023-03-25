https://ria.ru/20230325/tursit-1860547783.html

Потерявшегося на горе в Приморье туриста нашли в Санкт-Петербурге

Потерявшегося на горе в Приморье туриста нашли в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 25.03.2023

Потерявшегося на горе в Приморье туриста нашли в Санкт-Петербурге

Потерявшийся турист, которого спасатели накануне отправились искать на гору Ливадийская в Приморье, как оказалось, находится в Санкт-Петербурге, сообщил РИА... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T06:03

2023-03-25T06:03

2023-03-25T07:10

санкт-петербург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 25 мар - РИА Новости. Потерявшийся турист, которого спасатели накануне отправились искать на гору Ливадийская в Приморье, как оказалось, находится в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.Накануне спасателям и полиции поступила информация о пропаже мужчины, предположительно, на популярной среди туристов горе Ливадийская (Пидан) в Приморье. В волонтерской организации "ПримПоиск" уточняли, что мужчине 28 лет, он перестал выходить на связь с родными 21 марта, его местонахождение неизвестно. Спасатели отправились на поиски в район горы. "Наши спасатели выехали, проводили поиски, но по линии УМВД поступила информация, что мужчина не пропал - он находится в Санкт-Петербурге", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20221214/turist-1838665051.html

санкт-петербург

россия

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санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)