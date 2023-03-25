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Политика США по разделению Китая и России зашла в тупик, заявили в Турции - РИА Новости, 25.03.2023
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23:47 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/tupik-1860665859.html
Политика США по разделению Китая и России зашла в тупик, заявили в Турции
Политика США по разделению Китая и России зашла в тупик, заявили в Турции - РИА Новости, 25.03.2023
Политика США по разделению Китая и России зашла в тупик, заявили в Турции
Запад не предвидел инициативы Пекина по Украине, политика по разделению РФ и Китая зашла в тупик, заявил официальный представитель президента Турции Реджепа... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T23:47
2023-03-25T23:47
политика
китай
украина
ибрагим калын
реджеп тайип эрдоган
пекин
россия
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АНКАРА, 25 мар – РИА Новости. Запад не предвидел инициативы Пекина по Украине, политика по разделению РФ и Китая зашла в тупик, заявил официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын. Власти Китая в феврале предложили свой мирный план по Украине. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве. Ранее в субботу Калын заявил, что инициатива Пекина требует тщательного внимания. "Я пришел к мнению, что Запад не предвидел позицию Китая, посредничество Пекина между Саудовской Аравией и Ираном, это, если откровенно, месседж Эр-Рияда Западу. Активная позиция Китая по Украине, попытка взять инициативу, ведь раньше Пекин придерживался определенной дистанции, санкции против России подталкивают ее к Китаю. А ведь с самого начала говорили о необходимости политики по разделению России и Китай. Эта политика зашла в тупик. К сожалению, на западном фронте без перемен, но и держать открытым этот фронт не позволительно", - заявил Калын в интервью NTV. По его словам, Турция будет продолжать "придерживаться позиции по мирному урегулированию конфликта на основе территориальной целостности и суверенитета Украины".
https://ria.ru/20230325/kitay-1860657223.html
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политика, китай, украина, ибрагим калын, реджеп тайип эрдоган, пекин, россия
Политика, Китай, Украина, Ибрагим Калын, Реджеп Тайип Эрдоган, Пекин, Россия
Политика США по разделению Китая и России зашла в тупик, заявили в Турции

Представитель Эрдогана Калын: политика Запада по разделению Китая и России зашла в тупик

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 25 мар – РИА Новости. Запад не предвидел инициативы Пекина по Украине, политика по разделению РФ и Китая зашла в тупик, заявил официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.
Власти Китая в феврале предложили свой мирный план по Украине. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве. Ранее в субботу Калын заявил, что инициатива Пекина требует тщательного внимания.
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"Я пришел к мнению, что Запад не предвидел позицию Китая, посредничество Пекина между Саудовской Аравией и Ираном, это, если откровенно, месседж Эр-Рияда Западу. Активная позиция Китая по Украине, попытка взять инициативу, ведь раньше Пекин придерживался определенной дистанции, санкции против России подталкивают ее к Китаю. А ведь с самого начала говорили о необходимости политики по разделению России и Китай. Эта политика зашла в тупик. К сожалению, на западном фронте без перемен, но и держать открытым этот фронт не позволительно", - заявил Калын в интервью NTV.
По его словам, Турция будет продолжать "придерживаться позиции по мирному урегулированию конфликта на основе территориальной целостности и суверенитета Украины".
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ПолитикаКитайУкраинаИбрагим КалынРеджеп Тайип ЭрдоганПекинРоссия
 
 
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