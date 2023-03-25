https://ria.ru/20230325/trevoga-1860643531.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.03.2023

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны. РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T20:25

2023-03-25T20:25

2023-03-25T20:25

специальная военная операция на украине

в мире

украина

днепропетровская область

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны. Согласно карте, тревога в областях была объявлена в 19.27 (мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

днепропетровская область

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в мире, украина, днепропетровская область