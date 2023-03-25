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В США испугались "кошмара, ставшего реальностью" из-за России и Китая - РИА Новости, 25.03.2023
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10:17 25.03.2023 (обновлено: 11:49 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/ssha-1860566558.html
В США испугались "кошмара, ставшего реальностью" из-за России и Китая
В США испугались "кошмара, ставшего реальностью" из-за России и Китая - РИА Новости, 25.03.2023
В США испугались "кошмара, ставшего реальностью" из-за России и Китая
Россия и Китай скоро будут контролировать Ближний Восток, который США потеряли из-за политики президента Джо Байдена, написал обозреватель Брэндон Вайхерт в... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T10:17
2023-03-25T11:49
в мире
китай
россия
ближний восток
джо байден
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Россия и Китай скоро будут контролировать Ближний Восток, который США потеряли из-за политики президента Джо Байдена, написал обозреватель Брэндон Вайхерт в статье для 19FortyFive."Благодаря ужасному руководству Джо Байдена, Америка потеряет Ближний Восток и станет свидетелем того, как он перейдет под контроль Китая и России", — указал он.Любая великая держава, контролирующая эту часть мира, будет иметь значительное стратегическое преимущество перед своими соперниками, утверждает автор.Обозреватель посетовал на то, что Америка теряет свое влияние над миром и становится "второсортной державой", переживающей упадок. Он отметил, что президентские выборы 2024 года в США — последний шанс для Штатов "не дать кошмару стать реальностью".Каким не был бы новый мировой порядок, он определенно будет антиамериканским, подытожил журналист.
https://ria.ru/20230324/ssha-1860318336.html
https://ria.ru/20230325/patriotizm-1860543429.html
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в мире, китай, россия, ближний восток, джо байден, владимир путин, си цзиньпин
В мире, Китай, Россия, Ближний Восток, Джо Байден, Владимир Путин, Си Цзиньпин
В США испугались "кошмара, ставшего реальностью" из-за России и Китая

Обозреватель 19FortyFive: CША передадут Ближний Восток России и Китаю из-за Джо Байдена

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Россия и Китай скоро будут контролировать Ближний Восток, который США потеряли из-за политики президента Джо Байдена, написал обозреватель Брэндон Вайхерт в статье для 19FortyFive.
"Благодаря ужасному руководству Джо Байдена, Америка потеряет Ближний Восток и станет свидетелем того, как он перейдет под контроль Китая и России", — указал он.
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Любая великая держава, контролирующая эту часть мира, будет иметь значительное стратегическое преимущество перед своими соперниками, утверждает автор.
Обозреватель посетовал на то, что Америка теряет свое влияние над миром и становится "второсортной державой", переживающей упадок. Он отметил, что президентские выборы 2024 года в США — последний шанс для Штатов "не дать кошмару стать реальностью".
«

"Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина привела, по сути, к появлению нового, евразийского мирового порядка, в котором Китай и Россия будут доминирующими игроками, а Соединенные Штаты станут все более изолированными", — добавил Вайхерт.

Каким не был бы новый мировой порядок, он определенно будет антиамериканским, подытожил журналист.
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В миреКитайРоссияБлижний ВостокДжо БайденВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
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