В США испугались "кошмара, ставшего реальностью" из-за России и Китая
Обозреватель 19FortyFive: CША передадут Ближний Восток России и Китаю из-за Джо Байдена
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Россия и Китай скоро будут контролировать Ближний Восток, который США потеряли из-за политики президента Джо Байдена, написал обозреватель Брэндон Вайхерт в статье для 19FortyFive.
"Благодаря ужасному руководству Джо Байдена, Америка потеряет Ближний Восток и станет свидетелем того, как он перейдет под контроль Китая и России", — указал он.
Любая великая держава, контролирующая эту часть мира, будет иметь значительное стратегическое преимущество перед своими соперниками, утверждает автор.
Обозреватель посетовал на то, что Америка теряет свое влияние над миром и становится "второсортной державой", переживающей упадок. Он отметил, что президентские выборы 2024 года в США — последний шанс для Штатов "не дать кошмару стать реальностью".
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"Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина привела, по сути, к появлению нового, евразийского мирового порядка, в котором Китай и Россия будут доминирующими игроками, а Соединенные Штаты станут все более изолированными", — добавил Вайхерт.
Каким не был бы новый мировой порядок, он определенно будет антиамериканским, подытожил журналист.