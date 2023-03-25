https://ria.ru/20230325/ssha-1860566558.html

В США испугались "кошмара, ставшего реальностью" из-за России и Китая

В США испугались "кошмара, ставшего реальностью" из-за России и Китая - РИА Новости, 25.03.2023

В США испугались "кошмара, ставшего реальностью" из-за России и Китая

Россия и Китай скоро будут контролировать Ближний Восток, который США потеряли из-за политики президента Джо Байдена, написал обозреватель Брэндон Вайхерт в... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T10:17

2023-03-25T10:17

2023-03-25T11:49

в мире

китай

россия

ближний восток

джо байден

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Россия и Китай скоро будут контролировать Ближний Восток, который США потеряли из-за политики президента Джо Байдена, написал обозреватель Брэндон Вайхерт в статье для 19FortyFive."Благодаря ужасному руководству Джо Байдена, Америка потеряет Ближний Восток и станет свидетелем того, как он перейдет под контроль Китая и России", — указал он.Любая великая держава, контролирующая эту часть мира, будет иметь значительное стратегическое преимущество перед своими соперниками, утверждает автор.Обозреватель посетовал на то, что Америка теряет свое влияние над миром и становится "второсортной державой", переживающей упадок. Он отметил, что президентские выборы 2024 года в США — последний шанс для Штатов "не дать кошмару стать реальностью".Каким не был бы новый мировой порядок, он определенно будет антиамериканским, подытожил журналист.

https://ria.ru/20230324/ssha-1860318336.html

https://ria.ru/20230325/patriotizm-1860543429.html

китай

россия

ближний восток

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в мире, китай, россия, ближний восток, джо байден, владимир путин, си цзиньпин