https://ria.ru/20230325/sovfed-1860585129.html

В Совфеде предложили разработать закон о беспилотных авто

В Совфеде предложили разработать закон о беспилотных авто - РИА Новости, 25.03.2023

В Совфеде предложили разработать закон о беспилотных авто

Комитет Совфеда по экономической политике предлагает кабмину рассмотреть возможность подготовки законопроекта, определяющего правовые основы применения... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T12:55

2023-03-25T12:55

2023-03-25T13:00

технологии

совет федерации рф

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Комитет Совфеда по экономической политике предлагает кабмину рассмотреть возможность подготовки законопроекта, определяющего правовые основы применения беспилотного транспорта, говорится в рекомендациях комитета по итогам парламентских слушаний по теме развития автомобильной промышленности. "Рекомендовать правительству проработать вопрос подготовке проекта федерального закона, определяющего правовые и организационные основы применения беспилотного транспорта в Российской Федерации и включающего основные понятия ... беспилотного транспорта ... с дальнейшей детализацией по отраслям", - говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости. В качестве детализируемых отраслей сенаторы предлагают рассмотреть: основные правила эксплуатации беспилотного транспорта, вопросы обеспечения безопасности на территории Российской Федерации, основы регистрации, сертификации, лицензирования видов транспортной деятельности с применением беспилотных средств. "(Рекомендовать рассмотреть - ред.) общие принципы ответственности всех участников процесса, связанного с эксплуатацией беспилотных транспортных средств, в том числе с помощью применения технологии искусственного интеллекта", - отмечается в рекомендациях.

https://ria.ru/20210708/avtopilot-1740336160.html

https://ria.ru/20220614/bespilotnik-1795155789.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, совет федерации рф