https://ria.ru/20230325/sovfed-1860585129.html
В Совфеде предложили разработать закон о беспилотных авто
В Совфеде предложили разработать закон о беспилотных авто - РИА Новости, 25.03.2023
В Совфеде предложили разработать закон о беспилотных авто
Комитет Совфеда по экономической политике предлагает кабмину рассмотреть возможность подготовки законопроекта, определяющего правовые основы применения... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T12:55
2023-03-25T12:55
2023-03-25T13:00
технологии
совет федерации рф
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Комитет Совфеда по экономической политике предлагает кабмину рассмотреть возможность подготовки законопроекта, определяющего правовые основы применения беспилотного транспорта, говорится в рекомендациях комитета по итогам парламентских слушаний по теме развития автомобильной промышленности. "Рекомендовать правительству проработать вопрос подготовке проекта федерального закона, определяющего правовые и организационные основы применения беспилотного транспорта в Российской Федерации и включающего основные понятия ... беспилотного транспорта ... с дальнейшей детализацией по отраслям", - говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости. В качестве детализируемых отраслей сенаторы предлагают рассмотреть: основные правила эксплуатации беспилотного транспорта, вопросы обеспечения безопасности на территории Российской Федерации, основы регистрации, сертификации, лицензирования видов транспортной деятельности с применением беспилотных средств. "(Рекомендовать рассмотреть - ред.) общие принципы ответственности всех участников процесса, связанного с эксплуатацией беспилотных транспортных средств, в том числе с помощью применения технологии искусственного интеллекта", - отмечается в рекомендациях.
https://ria.ru/20210708/avtopilot-1740336160.html
https://ria.ru/20220614/bespilotnik-1795155789.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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технологии, совет федерации рф
Технологии, Совет Федерации РФ
В Совфеде предложили разработать закон о беспилотных авто
Комитет Совфеда предложил разработать закон, определяющий правовой статус беспилотных авто
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Комитет Совфеда по экономической политике предлагает кабмину рассмотреть возможность подготовки законопроекта, определяющего правовые основы применения беспилотного транспорта, говорится в рекомендациях комитета по итогам парламентских слушаний по теме развития автомобильной промышленности.
"Рекомендовать правительству проработать вопрос подготовке проекта федерального закона, определяющего правовые и организационные основы применения беспилотного транспорта в Российской Федерации и включающего основные понятия ... беспилотного транспорта ... с дальнейшей детализацией по отраслям", - говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
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В качестве детализируемых отраслей сенаторы предлагают рассмотреть: основные правила эксплуатации беспилотного транспорта, вопросы обеспечения безопасности на территории Российской Федерации, основы регистрации, сертификации, лицензирования видов транспортной деятельности с применением беспилотных средств.
"(Рекомендовать рассмотреть - ред.) общие принципы ответственности всех участников процесса, связанного с эксплуатацией беспилотных транспортных средств, в том числе с помощью применения технологии искусственного интеллекта", - отмечается в рекомендациях.
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