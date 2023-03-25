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Путин увидел попытку срыва переговоров с КНР заявлением о снарядах с ураном - РИА Новости, 25.03.2023
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23:03 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/snaryady-1860661666.html
Путин увидел попытку срыва переговоров с КНР заявлением о снарядах с ураном
Путин увидел попытку срыва переговоров с КНР заявлением о снарядах с ураном - РИА Новости, 25.03.2023
Путин увидел попытку срыва переговоров с КНР заявлением о снарядах с ураном
Запад как будто специально объявил о поставках оружия и боеприпасов с объединенным ураном, чтобы сорвать переговоры РФ и КНР, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T23:03
2023-03-25T23:03
в мире
россия
китай
украина
си цзиньпин
павел зарубин
владимир путин
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Запад как будто специально объявил о поставках оружия и боеприпасов с объединенным ураном, чтобы сорвать переговоры РФ и КНР, заявил президент России Владимир Путин. "В этот же день, когда председатель Си Цзиньпин рассказывал мне и показывал, доказывал положительные стороны китайского плана урегулирования на Украине мирными средствами, в этот же день мы узнали о поставках миллионов снарядов на Украину со стороны западных стран, со стороны поджигателей конфликта. На следующий день прямо перед встречей с прессой узнали вот об этой истории, что Великобритания собирается поставлять снаряды с объединенным ураном", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24". Президент отметил, что это было сделано как-будто специально для того, чтобы переговоры РФ и КНР сорвать. Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций. В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. С российской стороны в переговорах участвовал и Дмитрий Медведев. Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
https://ria.ru/20230325/uran-1860641343.html
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в мире, россия, китай, украина, си цзиньпин, павел зарубин, владимир путин
В мире, Россия, Китай, Украина, Си Цзиньпин, Павел Зарубин, Владимир Путин
Путин увидел попытку срыва переговоров с КНР заявлением о снарядах с ураном

Путин: заявлением о поставках снарядов с ураном будто пытались сорвать переговоры с Китаем

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Запад как будто специально объявил о поставках оружия и боеприпасов с объединенным ураном, чтобы сорвать переговоры РФ и КНР, заявил президент России Владимир Путин.
"В этот же день, когда председатель Си Цзиньпин рассказывал мне и показывал, доказывал положительные стороны китайского плана урегулирования на Украине мирными средствами, в этот же день мы узнали о поставках миллионов снарядов на Украину со стороны западных стран, со стороны поджигателей конфликта. На следующий день прямо перед встречей с прессой узнали вот об этой истории, что Великобритания собирается поставлять снаряды с объединенным ураном", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24".
Путин о применении оружия с обедненным ураном - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Путин: России есть чем ответить на применение снарядов с обедненным ураном
Вчера, 20:12
Президент отметил, что это было сделано как-будто специально для того, чтобы переговоры РФ и КНР сорвать.
Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций.
В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. С российской стороны в переговорах участвовал и Дмитрий Медведев.
Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года между Россией и КНР - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
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