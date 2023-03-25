Путин увидел попытку срыва переговоров с КНР заявлением о снарядах с ураном
Путин: заявлением о поставках снарядов с ураном будто пытались сорвать переговоры с Китаем
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Запад как будто специально объявил о поставках оружия и боеприпасов с объединенным ураном, чтобы сорвать переговоры РФ и КНР, заявил президент России Владимир Путин.
"В этот же день, когда председатель Си Цзиньпин рассказывал мне и показывал, доказывал положительные стороны китайского плана урегулирования на Украине мирными средствами, в этот же день мы узнали о поставках миллионов снарядов на Украину со стороны западных стран, со стороны поджигателей конфликта. На следующий день прямо перед встречей с прессой узнали вот об этой истории, что Великобритания собирается поставлять снаряды с объединенным ураном", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24".
Президент отметил, что это было сделано как-будто специально для того, чтобы переговоры РФ и КНР сорвать.
Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций.
В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. С российской стороны в переговорах участвовал и Дмитрий Медведев.
Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.