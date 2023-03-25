https://ria.ru/20230325/snaryady-1860661666.html

Путин увидел попытку срыва переговоров с КНР заявлением о снарядах с ураном

Путин увидел попытку срыва переговоров с КНР заявлением о снарядах с ураном - РИА Новости, 25.03.2023

Путин увидел попытку срыва переговоров с КНР заявлением о снарядах с ураном

Запад как будто специально объявил о поставках оружия и боеприпасов с объединенным ураном, чтобы сорвать переговоры РФ и КНР, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T23:03

2023-03-25T23:03

2023-03-25T23:03

в мире

россия

китай

украина

си цзиньпин

павел зарубин

владимир путин

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Запад как будто специально объявил о поставках оружия и боеприпасов с объединенным ураном, чтобы сорвать переговоры РФ и КНР, заявил президент России Владимир Путин. "В этот же день, когда председатель Си Цзиньпин рассказывал мне и показывал, доказывал положительные стороны китайского плана урегулирования на Украине мирными средствами, в этот же день мы узнали о поставках миллионов снарядов на Украину со стороны западных стран, со стороны поджигателей конфликта. На следующий день прямо перед встречей с прессой узнали вот об этой истории, что Великобритания собирается поставлять снаряды с объединенным ураном", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24". Президент отметил, что это было сделано как-будто специально для того, чтобы переговоры РФ и КНР сорвать. Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций. В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. С российской стороны в переговорах участвовал и Дмитрий Медведев. Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.

https://ria.ru/20230325/uran-1860641343.html

https://ria.ru/20230325/politika-1860390957.html

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китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, китай, украина, си цзиньпин, павел зарубин, владимир путин