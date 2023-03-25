https://ria.ru/20230325/siriya-1860598648.html
Путин и Эрдоган обсудили нормализацию турецко-сирийских отношений
Путин и Эрдоган обсудили нормализацию турецко-сирийских отношений - РИА Новости, 25.03.2023
Путин и Эрдоган обсудили нормализацию турецко-сирийских отношений
Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган затронули в телефонном разговоре Сирию, была подчеркнута важность продолжения нормализации... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T15:14
2023-03-25T15:14
2023-03-25T15:32
в мире
турция
сирия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805312008_0:0:2987:1681_1920x0_80_0_0_be12816186c57937ef479ec2e22aa2ea.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган затронули в телефонном разговоре Сирию, была подчеркнута важность продолжения нормализации отношений Анкары и Дамаска, сообщает пресс-служба Кремля."Затронута сирийская проблематика. Подчеркнута важность продолжения процесса нормализации турецко-сирийских отношений. Президент Турции (в разговоре с Путиным) особо отметил в этой связи конструктивную посредническую роль России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230322/erdogan-1859918841.html
турция
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805312008_296:0:2960:1998_1920x0_80_0_0_b93eb007569fa3f7db9c125902b8cf33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, сирия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Сирия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Путин и Эрдоган обсудили нормализацию турецко-сирийских отношений
Путин и Эрдоган подчеркнули важность нормализации турецко-сирийских отношений