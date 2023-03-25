https://ria.ru/20230325/si-1860563028.html
Евросоюз подталкивает Си Цзиньпина к переговорам с Зеленским, пишут СМИ
Евросоюз подталкивает Си Цзиньпина к переговорам с Зеленским, пишут СМИ - РИА Новости, 25.03.2023
Евросоюз подталкивает Си Цзиньпина к переговорам с Зеленским, пишут СМИ
ЕС подталкивает председателя КНР Си Цзиньпина к разговору с Владимиром Зеленским, сообщило издание Financial Times со ссылкой на чиновника ЕС. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T09:56
2023-03-25T09:56
2023-03-25T11:03
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владимир зеленский
си цзиньпин
владимир путин
евросоюз
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. ЕС подталкивает председателя КНР Си Цзиньпина к разговору с Владимиром Зеленским, сообщило издание Financial Times со ссылкой на чиновника ЕС. Согласно источнику, Евросоюз настаивает, чтобы КНР взаимодействовала не только с Москвой, но и Киевом. Накануне советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что телефонный разговор Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина может не состояться из-за определенных сложностей в его организации. Перед этим в украинской и западной прессе появились сообщения, что китайский лидер якобы собирается или пообещал позвонить в Киев после своего саммита с президентом России.
https://ria.ru/20230325/politika-1860390957.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, китай, россия, украина, владимир зеленский, си цзиньпин, владимир путин, евросоюз
В мире, Китай, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Евросоюз
Евросоюз подталкивает Си Цзиньпина к переговорам с Зеленским, пишут СМИ
Financial Times: Евросоюз подталкивает Си Цзиньпина к переговорам с Зеленским