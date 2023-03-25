https://ria.ru/20230325/si-1860563028.html

Евросоюз подталкивает Си Цзиньпина к переговорам с Зеленским, пишут СМИ

Евросоюз подталкивает Си Цзиньпина к переговорам с Зеленским, пишут СМИ - РИА Новости, 25.03.2023

Евросоюз подталкивает Си Цзиньпина к переговорам с Зеленским, пишут СМИ

ЕС подталкивает председателя КНР Си Цзиньпина к разговору с Владимиром Зеленским, сообщило издание Financial Times со ссылкой на чиновника ЕС. РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T09:56

2023-03-25T09:56

2023-03-25T11:03

в мире

китай

россия

украина

владимир зеленский

си цзиньпин

владимир путин

евросоюз

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. ЕС подталкивает председателя КНР Си Цзиньпина к разговору с Владимиром Зеленским, сообщило издание Financial Times со ссылкой на чиновника ЕС. Согласно источнику, Евросоюз настаивает, чтобы КНР взаимодействовала не только с Москвой, но и Киевом. Накануне советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что телефонный разговор Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина может не состояться из-за определенных сложностей в его организации. Перед этим в украинской и западной прессе появились сообщения, что китайский лидер якобы собирается или пообещал позвонить в Киев после своего саммита с президентом России.

https://ria.ru/20230325/politika-1860390957.html

китай

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай, россия, украина, владимир зеленский, си цзиньпин, владимир путин, евросоюз