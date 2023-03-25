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Евросоюз подталкивает Си Цзиньпина к переговорам с Зеленским, пишут СМИ - РИА Новости, 25.03.2023
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09:56 25.03.2023 (обновлено: 11:03 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/si-1860563028.html
Евросоюз подталкивает Си Цзиньпина к переговорам с Зеленским, пишут СМИ
Евросоюз подталкивает Си Цзиньпина к переговорам с Зеленским, пишут СМИ - РИА Новости, 25.03.2023
Евросоюз подталкивает Си Цзиньпина к переговорам с Зеленским, пишут СМИ
ЕС подталкивает председателя КНР Си Цзиньпина к разговору с Владимиром Зеленским, сообщило издание Financial Times со ссылкой на чиновника ЕС. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T09:56
2023-03-25T11:03
в мире
китай
россия
украина
владимир зеленский
си цзиньпин
владимир путин
евросоюз
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. ЕС подталкивает председателя КНР Си Цзиньпина к разговору с Владимиром Зеленским, сообщило издание Financial Times со ссылкой на чиновника ЕС. Согласно источнику, Евросоюз настаивает, чтобы КНР взаимодействовала не только с Москвой, но и Киевом. Накануне советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что телефонный разговор Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина может не состояться из-за определенных сложностей в его организации. Перед этим в украинской и западной прессе появились сообщения, что китайский лидер якобы собирается или пообещал позвонить в Киев после своего саммита с президентом России.
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в мире, китай, россия, украина, владимир зеленский, си цзиньпин, владимир путин, евросоюз
В мире, Китай, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Евросоюз
Евросоюз подталкивает Си Цзиньпина к переговорам с Зеленским, пишут СМИ

Financial Times: Евросоюз подталкивает Си Цзиньпина к переговорам с Зеленским

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. ЕС подталкивает председателя КНР Си Цзиньпина к разговору с Владимиром Зеленским, сообщило издание Financial Times со ссылкой на чиновника ЕС.
«
"ЕС подталкивает Си к переговорам с <...> Зеленским, а также с президентом России Владимиром Путиным", — говорится в сообщении газеты.
Согласно источнику, Евросоюз настаивает, чтобы КНР взаимодействовала не только с Москвой, но и Киевом.
Накануне советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что телефонный разговор Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина может не состояться из-за определенных сложностей в его организации. Перед этим в украинской и западной прессе появились сообщения, что китайский лидер якобы собирается или пообещал позвонить в Киев после своего саммита с президентом России.
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