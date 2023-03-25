https://ria.ru/20230325/razgovor-1860593213.html
Путин и Эрдоган обсудили по телефону продление зерновой сделки
Путин и Эрдоган обсудили по телефону продление зерновой сделки - РИА Новости, 25.03.2023
Путин и Эрдоган обсудили по телефону продление зерновой сделки
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону зерновую сделку и развитие отношений между Москвой и Анкарой, сообщили в... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T14:17
2023-03-25T14:17
2023-03-25T15:55
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
украина
россия
турция
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АНКАРА, 25 мар — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону зерновую сделку и развитие отношений между Москвой и Анкарой, сообщили в Кремле.При этом Эрдоган высказал понимание принципиального настроя Москвы добиться полного выполнения второй части зерновой сделки, а именно устранения барьеров для сельхозпродукции из России.Президенты обсудили актуальные темы партнерства между странами в различных областях. Путин и Эрдоган выразили удовлетворение ростом торгово-экономических связей и успешной реализацией совместных стратегических энергопроектов, выделив строительство в Турции АЭС "Аккую" и поставки газа.Кроме того, президенты обсудили ситуацию в Сирии. Лидеры подчеркнули важность продолжения нормализации отношений между Анкарой и Дамаском.Помимо этого, Путин и Эрдоган обсудили восстановление территорий, пострадавших от землетрясения в республике."Президент Турции еще раз искренне поблагодарил за оказанную помощь в преодолении последствий землетрясения, в том числе за недавнее развертывание российского полевого госпиталя в провинции Хатай. Условлено проработать возможности налаживания поставок из России стройматериалов в интересах восстановления разрушенной инфраструктуры и жилья", — отметили в пресс-службе.Российский президент также поздравил своего коллегу и турецкий народ с наступившим священным для мусульман месяцем Рамадан.Как, в свою очередь, отметили в канцелярии Эрдогана, глава государства поблагодарил Путина "за его позитивное отношение к продлению черноморской зерновой инициативы".Турецкий лидер также указал на важность достижения дипломатическим путем скорейшего прекращения боевых действий на Украине.Кроме того, Эрдоган заявил, что страны могут предпринять "новые шаги на основе экономического сотрудничества", о котором главы государств договорились во время визита президента Турции в Сочи.Сам Эрдоган, выступая в Стамбуле, заявил, что обсудил с Путиным посредничество Анкары для доставки российской сельхозпродукции в нуждающиеся страны.Последний раз два лидера созванивались 26 февраля. Тогда президенты обсуждали отношения между двумя странами. Кроме того, Путин поздравил Эрдогана с днем рождения.
https://ria.ru/20230129/erdogan-1848272110.html
https://ria.ru/20230321/putin-1859585128.html
https://ria.ru/20230322/erdogan-1859918841.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, реджеп тайип эрдоган, украина, россия, турция
Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Украина, Россия, Турция
Путин и Эрдоган обсудили по телефону продление зерновой сделки
Президент России Путин и лидер Турции Эрдоган обсудили по телефону ситуацию на Украине
АНКАРА, 25 мар — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону зерновую сделку и развитие отношений между Москвой и Анкарой, сообщили в Кремле.
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"Турецкий лидер позитивно оценил согласие России продлить на 60 дней срок действия стамбульских договоренностей, касающихся вывоза украинского зерна из черноморских портов и разблокирования экспорта российского продовольствия и удобрений", — отметили в пресс-службе.
При этом Эрдоган высказал понимание принципиального настроя Москвы добиться полного выполнения второй части зерновой сделки, а именно устранения барьеров для сельхозпродукции из России.
Президенты обсудили актуальные темы партнерства между странами в различных областях. Путин и Эрдоган выразили удовлетворение ростом торгово-экономических связей и успешной реализацией совместных стратегических энергопроектов, выделив строительство в Турции АЭС "Аккую" и поставки газа.
Эрдоган назвал отношения с Путиным доверительными
Кроме того, президенты обсудили ситуацию в Сирии. Лидеры подчеркнули важность продолжения нормализации отношений между Анкарой и Дамаском.
«
"Президент Турции особо отметил в этой связи конструктивную посредническую роль России", — сообщили к Кремле.
Помимо этого, Путин и Эрдоган обсудили восстановление территорий, пострадавших от землетрясения в республике.
"Президент Турции еще раз искренне поблагодарил за оказанную помощь в преодолении последствий землетрясения, в том числе за недавнее развертывание российского полевого госпиталя в провинции Хатай. Условлено проработать возможности налаживания поставок из России стройматериалов в интересах восстановления разрушенной инфраструктуры и жилья", — отметили в пресс-службе.
Российский президент также поздравил своего коллегу и турецкий народ с наступившим священным для мусульман месяцем Рамадан.
Песков заявил, что встреча Путина и Эрдогана пока не планируется
Как, в свою очередь, отметили в канцелярии Эрдогана, глава государства поблагодарил Путина "за его позитивное отношение к продлению черноморской зерновой инициативы".
Турецкий лидер также указал на важность достижения дипломатическим путем скорейшего прекращения боевых действий на Украине.
Кроме того, Эрдоган заявил, что страны могут предпринять "новые шаги на основе экономического сотрудничества", о котором главы государств договорились во время визита президента Турции в Сочи
.
Сам Эрдоган, выступая в Стамбуле, заявил, что обсудил с Путиным посредничество Анкары для доставки российской сельхозпродукции в нуждающиеся страны.
«
"Они (российская сторона. — Прим. ред.) хотят от нас поставки (российского. — Прим. ред.) зерна нуждающимся странам, а мы займемся переработкой их в муку и доставкой бедным странам в Африке", — сообщил он.
Последний раз два лидера созванивались 26 февраля. Тогда президенты обсуждали отношения между двумя странами. Кроме того, Путин поздравил Эрдогана с днем рождения.
Турция не будет стороной в конфликтах, заявил Эрдоган