"ИВИ" и "ТОК" победили на премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения
© Ольга Анисимова, "ТОК"Получение награды в рамках торжественной церемонии в Центре международной торговли Москвы
© Ольга Анисимова, "ТОК"
Получение награды в рамках торжественной церемонии в Центре международной торговли Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Многосерийный фильм "Эльбрус. Точка невозврата" студии документального кино "ТОК", выпущенный специально для "Иви", отмечен наградой Х Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Пятисерийный фильм о трагедии, которая произошла в 2021 году с альпинистами, решившими покорить Эльбрус, одержал победу в номинации "Лучший документальный сериал". Эксклюзивно на "Иви" фильм стартовал в годовщину трагедии – 23 сентября 2022 года.
Награду в рамках торжественной церемонии в Центре международной торговли Москвы получили директор департамента собственного производства "Иви" Вадим Соколовский, креативный директор департамента собственного производства "Иви"Илья Бурец и руководитель студии "ТОК" Ольга Анисимова.
© Ольга Анисимова, "ТОК"Креативный продюсер Ольга Анисимова
© Ольга Анисимова, "ТОК"
Креативный продюсер Ольга Анисимова
В основе многосерийного фильма — интервью с участниками событий, данные GPS-трекеров и личные материалы членов экспедиции, которые нигде ранее не публиковались. Детальный и насыщенно визуализированный рассказ понравится не только любителям документального кино, но и людям, далеким от этого жанра.
Авторы сериала поговорили как с гидами и выжившими участниками экспедиции, так и с родственниками погибших. Поэтому аудитория может взглянуть на произошедшее с разных углов и самостоятельно решить для себя, на чьей стороне в итоге остаться. Зритель прочувствует, что катастрофа не закончилась в тот страшный день — судьбы множества людей окончательно и бесповоротно изменились. Одни потеряли родных и учатся жить с утратой. Другие пытаются справиться со свалившейся на них виной и ответственностью и со страхом ждут приговора суда.
Команда "ТОК", работавшая над фильмом, включала руководителя студии "ТОК", креативного продюсера Ольгу Анисимову, режиссера и автора сценария Кирилла Верхозина, автора сценария Кирилла Кирьянова, оператора-постановщика Вячеслава Красакова, исполнительного продюсера Александру Гринёву и режиссера монтажа Станислава Одрова.
Премия АПКиТ назвала лучшие фильмы и сериалы, премьеры которых прошли в тв-эфире и на видеосервисах в 2021 и 2022 годах, как и лучшие картины кинопроката этих двух лет. Жюри, в составе которого – продюсеры ведущих российских кинокомпаний, входящих в АПКиТ, отбирало победителей в 17 номинациях.