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"ИВИ" и "ТОК" победили на премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения - РИА Новости, 25.03.2023
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Культура
 
09:00 25.03.2023 (обновлено: 09:03 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/premiya-1860548253.html
"ИВИ" и "ТОК" победили на премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения
"ИВИ" и "ТОК" победили на премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения - РИА Новости, 25.03.2023
"ИВИ" и "ТОК" победили на премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения
Пятисерийный фильм о трагедии, которая произошла в 2021 году с альпинистами, решившими покорить Эльбрус, одержал победу в номинации "Лучший документальный... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T09:00
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культура
эльбрус
москва
кирилл кирьянов
центр международной торговли
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Многосерийный фильм "Эльбрус. Точка невозврата" студии документального кино "ТОК", выпущенный специально для "Иви", отмечен наградой Х Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Пятисерийный фильм о трагедии, которая произошла в 2021 году с альпинистами, решившими покорить Эльбрус, одержал победу в номинации "Лучший документальный сериал". Эксклюзивно на "Иви" фильм стартовал в годовщину трагедии – 23 сентября 2022 года.Награду в рамках торжественной церемонии в Центре международной торговли Москвы получили директор департамента собственного производства "Иви" Вадим Соколовский, креативный директор департамента собственного производства "Иви"Илья Бурец и руководитель студии "ТОК" Ольга Анисимова.В основе многосерийного фильма — интервью с участниками событий, данные GPS-трекеров и личные материалы членов экспедиции, которые нигде ранее не публиковались. Детальный и насыщенно визуализированный рассказ понравится не только любителям документального кино, но и людям, далеким от этого жанра.Авторы сериала поговорили как с гидами и выжившими участниками экспедиции, так и с родственниками погибших. Поэтому аудитория может взглянуть на произошедшее с разных углов и самостоятельно решить для себя, на чьей стороне в итоге остаться. Зритель прочувствует, что катастрофа не закончилась в тот страшный день — судьбы множества людей окончательно и бесповоротно изменились. Одни потеряли родных и учатся жить с утратой. Другие пытаются справиться со свалившейся на них виной и ответственностью и со страхом ждут приговора суда.Команда "ТОК", работавшая над фильмом, включала руководителя студии "ТОК", креативного продюсера Ольгу Анисимову, режиссера и автора сценария Кирилла Верхозина, автора сценария Кирилла Кирьянова, оператора-постановщика Вячеслава Красакова, исполнительного продюсера Александру Гринёву и режиссера монтажа Станислава Одрова.Премия АПКиТ назвала лучшие фильмы и сериалы, премьеры которых прошли в тв-эфире и на видеосервисах в 2021 и 2022 годах, как и лучшие картины кинопроката этих двух лет. Жюри, в составе которого – продюсеры ведущих российских кинокомпаний, входящих в АПКиТ, отбирало победителей в 17 номинациях.
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эльбрус, москва, кирилл кирьянов, центр международной торговли, gps
Культура, Эльбрус, Москва, Кирилл Кирьянов, Центр международной торговли, GPS

"ИВИ" и "ТОК" победили на премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

© Ольга Анисимова, "ТОК"Получение награды в рамках торжественной церемонии в Центре международной торговли Москвы
Получение награды в рамках торжественной церемонии в Центре международной торговли Москвы
© Ольга Анисимова, "ТОК"
Получение награды в рамках торжественной церемонии в Центре международной торговли Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Многосерийный фильм "Эльбрус. Точка невозврата" студии документального кино "ТОК", выпущенный специально для "Иви", отмечен наградой Х Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Пятисерийный фильм о трагедии, которая произошла в 2021 году с альпинистами, решившими покорить Эльбрус, одержал победу в номинации "Лучший документальный сериал". Эксклюзивно на "Иви" фильм стартовал в годовщину трагедии – 23 сентября 2022 года.
Награду в рамках торжественной церемонии в Центре международной торговли Москвы получили директор департамента собственного производства "Иви" Вадим Соколовский, креативный директор департамента собственного производства "Иви"Илья Бурец и руководитель студии "ТОК" Ольга Анисимова.
© Ольга Анисимова, "ТОК"Креативный продюсер Ольга Анисимова
Креативный продюсер Ольга Анисимова
© Ольга Анисимова, "ТОК"
Креативный продюсер Ольга Анисимова
В основе многосерийного фильма — интервью с участниками событий, данные GPS-трекеров и личные материалы членов экспедиции, которые нигде ранее не публиковались. Детальный и насыщенно визуализированный рассказ понравится не только любителям документального кино, но и людям, далеким от этого жанра.
Авторы сериала поговорили как с гидами и выжившими участниками экспедиции, так и с родственниками погибших. Поэтому аудитория может взглянуть на произошедшее с разных углов и самостоятельно решить для себя, на чьей стороне в итоге остаться. Зритель прочувствует, что катастрофа не закончилась в тот страшный день — судьбы множества людей окончательно и бесповоротно изменились. Одни потеряли родных и учатся жить с утратой. Другие пытаются справиться со свалившейся на них виной и ответственностью и со страхом ждут приговора суда.
Команда "ТОК", работавшая над фильмом, включала руководителя студии "ТОК", креативного продюсера Ольгу Анисимову, режиссера и автора сценария Кирилла Верхозина, автора сценария Кирилла Кирьянова, оператора-постановщика Вячеслава Красакова, исполнительного продюсера Александру Гринёву и режиссера монтажа Станислава Одрова.
Премия АПКиТ назвала лучшие фильмы и сериалы, премьеры которых прошли в тв-эфире и на видеосервисах в 2021 и 2022 годах, как и лучшие картины кинопроката этих двух лет. Жюри, в составе которого – продюсеры ведущих российских кинокомпаний, входящих в АПКиТ, отбирало победителей в 17 номинациях.
Плакат фестиваля анимационного кино Суздальфест
Названы лауреаты фестиваля кино "Суздальфест"
20 марта, 13:11
 
КультураЭльбрусМоскваКирилл КирьяновЦентр международной торговлиGPS
 
 
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