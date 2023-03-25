https://ria.ru/20230325/premiya-1860548253.html

"ИВИ" и "ТОК" победили на премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

"ИВИ" и "ТОК" победили на премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения - РИА Новости, 25.03.2023

"ИВИ" и "ТОК" победили на премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Пятисерийный фильм о трагедии, которая произошла в 2021 году с альпинистами, решившими покорить Эльбрус, одержал победу в номинации "Лучший документальный... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T09:00

2023-03-25T09:00

2023-03-25T09:03

культура

эльбрус

москва

кирилл кирьянов

центр международной торговли

gps

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860548130_0:205:1817:1227_1920x0_80_0_0_103b9cab91d3239454546b36a864a4f1.jpg

МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Многосерийный фильм "Эльбрус. Точка невозврата" студии документального кино "ТОК", выпущенный специально для "Иви", отмечен наградой Х Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Пятисерийный фильм о трагедии, которая произошла в 2021 году с альпинистами, решившими покорить Эльбрус, одержал победу в номинации "Лучший документальный сериал". Эксклюзивно на "Иви" фильм стартовал в годовщину трагедии – 23 сентября 2022 года.Награду в рамках торжественной церемонии в Центре международной торговли Москвы получили директор департамента собственного производства "Иви" Вадим Соколовский, креативный директор департамента собственного производства "Иви"Илья Бурец и руководитель студии "ТОК" Ольга Анисимова.В основе многосерийного фильма — интервью с участниками событий, данные GPS-трекеров и личные материалы членов экспедиции, которые нигде ранее не публиковались. Детальный и насыщенно визуализированный рассказ понравится не только любителям документального кино, но и людям, далеким от этого жанра.Авторы сериала поговорили как с гидами и выжившими участниками экспедиции, так и с родственниками погибших. Поэтому аудитория может взглянуть на произошедшее с разных углов и самостоятельно решить для себя, на чьей стороне в итоге остаться. Зритель прочувствует, что катастрофа не закончилась в тот страшный день — судьбы множества людей окончательно и бесповоротно изменились. Одни потеряли родных и учатся жить с утратой. Другие пытаются справиться со свалившейся на них виной и ответственностью и со страхом ждут приговора суда.Команда "ТОК", работавшая над фильмом, включала руководителя студии "ТОК", креативного продюсера Ольгу Анисимову, режиссера и автора сценария Кирилла Верхозина, автора сценария Кирилла Кирьянова, оператора-постановщика Вячеслава Красакова, исполнительного продюсера Александру Гринёву и режиссера монтажа Станислава Одрова.Премия АПКиТ назвала лучшие фильмы и сериалы, премьеры которых прошли в тв-эфире и на видеосервисах в 2021 и 2022 годах, как и лучшие картины кинопроката этих двух лет. Жюри, в составе которого – продюсеры ведущих российских кинокомпаний, входящих в АПКиТ, отбирало победителей в 17 номинациях.

https://ria.ru/20230320/festival-1859081550.html

эльбрус

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

эльбрус, москва, кирилл кирьянов, центр международной торговли, gps