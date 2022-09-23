https://ria.ru/20220923/serial-1818931716.html

"ТОК" презентует документальный сериал "Эльбрус. Точка невозврата"

"ТОК" презентует документальный сериал "Эльбрус. Точка невозврата" - РИА Новости, 23.09.2022

"ТОК" презентует документальный сериал "Эльбрус. Точка невозврата"

В сентябре студия документального кино "ТОК" представит зрителям многосерийный фильм о трагедии, которая произошла в 2021 году с альпинистами, решившими... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T14:06

2022-09-23T14:06

2022-09-23T14:06

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МОСКВА. 23 сен – РИА Новости. В сентябре студия документального кино "ТОК" представит зрителям многосерийный фильм о трагедии, которая произошла в 2021 году с альпинистами, решившими покорить Эльбрус. Сразу все 5 серий проекта "Эльбрус. Точка невозврата" эксклюзивно выйдут 23 сентября на "Иви".За год работы над проектом команда студии "ТОК" собрала воедино колоссальные объемы информации — и превратила их в захватывающую и трагичную историю. События, которые привели к смерти альпинистов, и спасательная операция были художественно воссозданы прямо среди эльбрусских снегов. Зритель, сидя перед экраном в полной безопасности, сможет ощутить себя в центре ледяного шторма — на волоске от гибели.В основе многосерийного фильма — интервью с участниками событий, данные GPS-трекеров и личные материалы членов экспедиции, которые нигде ранее не публиковались. Детальный и насыщенно визуализированный рассказ понравится не только любителям документального кино, но и людям, далеким от этого жанра.Для всей группы съемки стали настоящим приключением, однако грозное величие Эльбруса не давало команде забыть, какая трагедия легла в основу их работы.Авторы сериала поговорили как с гидами и выжившими участниками экспедиции, так и с родственниками погибших. Поэтому аудитория сможет взглянуть на произошедшее с разных углов и самостоятельно решить для себя, на чьей стороне в итоге остаться. Зритель прочувствует, что катастрофа не закончилась в тот страшный день — судьбы множества людей окончательно и бесповоротно изменились. Одни потеряли родных и учатся жить с утратой. Другие пытаются справиться со свалившейся на них виной и ответственностью и со страхом ждут приговора суда."ТОК" появился как мультиплатформенное СМИ в 2017 году в составе медиагруппы "Россия сегодня". Сегодня это студия документального кино, которая снимает фильмы, интервью и специальные репортажи как в новостном, так и в развлекательном жанрах. Работы "ТОК" были номинантами крупных кинофестивалей, в том числе BeatFilm, ArtDocFest и др. Студия активно работает с онлайн-кинотеатрами над созданием оригинального документального контента."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм,ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".

https://ria.ru/20220811/film-1808854065.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, кино и сериалы, медиа, миа "россия сегодня", новости агентства