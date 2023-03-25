https://ria.ru/20230325/peregovory-1860647172.html

Путин рассказал о главном упоре в переговорах с Си Цзиньпином

Путин рассказал о главном упоре в переговорах с Си Цзиньпином - РИА Новости, 25.03.2023

Путин рассказал о главном упоре в переговорах с Си Цзиньпином

Главный упор в переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином был сделан на экономику, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T20:46

2023-03-25T20:46

2023-03-25T20:46

китай

россия

си цзиньпин

павел зарубин

владимир путин

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Главный упор в переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином был сделан на экономику, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы говорили, конечно, в течение этих четырех часов и о двухсторонних отношениях во всех аспектах, прежде всего в сфере экономики, и главный упор был сделан на это", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия 24". Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций. В состав делегации китайского лидера среди прочих вошли член постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, министр иностранных дел КНР Цинь Ган. В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

https://ria.ru/20230325/politika-1860390957.html

китай

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

китай, россия, си цзиньпин, павел зарубин, владимир путин