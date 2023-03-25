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Путин рассказал о главном упоре в переговорах с Си Цзиньпином - РИА Новости, 25.03.2023
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20:46 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/peregovory-1860647172.html
Путин рассказал о главном упоре в переговорах с Си Цзиньпином
Путин рассказал о главном упоре в переговорах с Си Цзиньпином - РИА Новости, 25.03.2023
Путин рассказал о главном упоре в переговорах с Си Цзиньпином
Главный упор в переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином был сделан на экономику, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T20:46
2023-03-25T20:46
китай
россия
си цзиньпин
павел зарубин
владимир путин
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Главный упор в переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином был сделан на экономику, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы говорили, конечно, в течение этих четырех часов и о двухсторонних отношениях во всех аспектах, прежде всего в сфере экономики, и главный упор был сделан на это", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия 24". Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций. В состав делегации китайского лидера среди прочих вошли член постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, министр иностранных дел КНР Цинь Ган. В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
https://ria.ru/20230325/politika-1860390957.html
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китай, россия, си цзиньпин, павел зарубин, владимир путин
Китай, Россия, Си Цзиньпин, Павел Зарубин, Владимир Путин
Путин рассказал о главном упоре в переговорах с Си Цзиньпином

Путин: главный упор в переговорах с председателем КНР был сделан на экономику

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Главный упор в переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином был сделан на экономику, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы говорили, конечно, в течение этих четырех часов и о двухсторонних отношениях во всех аспектах, прежде всего в сфере экономики, и главный упор был сделан на это", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия 24".
Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций. В состав делегации китайского лидера среди прочих вошли член постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, министр иностранных дел КНР Цинь Ган.
В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года между Россией и КНР - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
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