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Олланд признался в обмане России с помощью Минских соглашений - РИА Новости, 25.03.2023
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18:43 25.03.2023 (обновлено: 23:02 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/olland-1860629433.html
Олланд признался в обмане России с помощью Минских соглашений
Олланд признался в обмане России с помощью Минских соглашений - РИА Новости, 25.03.2023
Олланд признался в обмане России с помощью Минских соглашений
Заключение Минских соглашений оказалось на руку Киеву, заявил экс-президент Франции Франсуа Олланд в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T18:43
2023-03-25T23:02
россия
украина
в мире
франсуа олланд
ангела меркель
франция
северный поток
борис джонсон
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БЕРЛИН, 25 мар — РИА Новости. Заключение Минских соглашений оказалось на руку Киеву, заявил экс-президент Франции Франсуа Олланд в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.По мнению экс-главы государства, "время, предоставленное Украине Минскими соглашениями, позволило ей нарастить военную мощь".Экс-глава государства также отметил, что нужно было остановить газопровод "Северный поток — 2" еще на стадии строительства, а западные компании должны были уйти из России гораздо раньше.Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписанные в 2015 году, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Киев так и не выполнил этот план.В конце прошлого года бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что "Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время", чтобы стать сильнее. Позднее Олланд поддержал утверждение немецкого политика, отметив, что геополитическая ситуация в то время складывалась не в пользу Украины, а Западу была нужна передышка.В свою очередь, экс-премьер Британии Борис Джонсон во время визита в Киев в конце января подчеркнул, что "нормандский формат" переговоров по Украине был "дипломатической имитацией". Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, подписанты Минских договоренностей откровенно признались в том, что эти соглашения нужны были для того, чтобы готовить войну против Москвы.
https://ria.ru/20230216/minsk-1852431190.html
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россия, украина, в мире, франсуа олланд, ангела меркель, франция, северный поток, борис джонсон
Россия, Украина, В мире, Франсуа Олланд, Ангела Меркель, Франция, Северный поток, Борис Джонсон
Олланд признался в обмане России с помощью Минских соглашений

FAZ: Олланд признал, что Минские соглашения позволили ВСУ нарастить военную мощь

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФрансуа Олланд
Франсуа Олланд - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Франсуа Олланд. Архивное фото
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БЕРЛИН, 25 мар — РИА Новости. Заключение Минских соглашений оказалось на руку Киеву, заявил экс-президент Франции Франсуа Олланд в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По мнению экс-главы государства, "время, предоставленное Украине Минскими соглашениями, позволило ей нарастить военную мощь".
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Лукашенко обвинил Меркель и Олланда во лжи о Минских соглашениях
16 февраля, 15:09
Экс-глава государства также отметил, что нужно было остановить газопровод "Северный поток — 2" еще на стадии строительства, а западные компании должны были уйти из России гораздо раньше.
Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписанные в 2015 году, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Киев так и не выполнил этот план.
В конце прошлого года бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что "Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время", чтобы стать сильнее. Позднее Олланд поддержал утверждение немецкого политика, отметив, что геополитическая ситуация в то время складывалась не в пользу Украины, а Западу была нужна передышка.
В свою очередь, экс-премьер Британии Борис Джонсон во время визита в Киев в конце января подчеркнул, что "нормандский формат" переговоров по Украине был "дипломатической имитацией". Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, подписанты Минских договоренностей откровенно признались в том, что эти соглашения нужны были для того, чтобы готовить войну против Москвы.
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