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Украинские войска обстреляли Александровку из РСЗО

Украинские войска обстреляли Александровку из РСЗО - РИА Новости, 25.03.2023

Украинские войска обстреляли Александровку из РСЗО

Украинские войска в 14.20 выпустили 10 ракет из РСЗО по Александровке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T15:58

2023-03-25T15:58

2023-03-25T16:09

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сцкк

украина

вооруженные силы украины

нато

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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Украинские войска в 14.20 выпустили 10 ракет из РСЗО по Александровке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Также отмечается, что в 14.25 был обстрелян Куйбышевский район Донецка, по нему выпустили два снаряда "натовского" калибра 155 мм.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины, нато