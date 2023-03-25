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Украинские войска обстреляли Александровку из РСЗО - РИА Новости, 25.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:58 25.03.2023 (обновлено: 16:09 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/obstrel-1860606186.html
Украинские войска обстреляли Александровку из РСЗО
Украинские войска обстреляли Александровку из РСЗО - РИА Новости, 25.03.2023
Украинские войска обстреляли Александровку из РСЗО
Украинские войска в 14.20 выпустили 10 ракет из РСЗО по Александровке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T15:58
2023-03-25T16:09
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
украина
вооруженные силы украины
нато
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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Украинские войска в 14.20 выпустили 10 ракет из РСЗО по Александровке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Также отмечается, что в 14.25 был обстрелян Куйбышевский район Донецка, по нему выпустили два снаряда "натовского" калибра 155 мм.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО
Украинские войска обстреляли Александровку из РСЗО

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Александровке

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудники Следственного комитета РФ фиксируют фрагменты от разорвавшихся снарядов от РСЗО
Сотрудники Следственного комитета РФ фиксируют фрагменты от разорвавшихся снарядов от РСЗО - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудники Следственного комитета РФ фиксируют фрагменты от разорвавшихся снарядов от РСЗО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Украинские войска в 14.20 выпустили 10 ракет из РСЗО по Александровке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению... 14.20 - населенный пункт Парасковиевка - населенный пункт Александровка: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

Также отмечается, что в 14.25 был обстрелян Куйбышевский район Донецка, по нему выпустили два снаряда "натовского" калибра 155 мм.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
"От здания ничего не осталось": Петровский район Донецка после обстрела
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Донецк подвергся обстрелу со стороны украинских вооруженных формирований около четырех часов утра.

Сотрудники Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон фиксируют последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецк

Донецк подвергся обстрелу со стороны украинских вооруженных формирований около четырех часов утра.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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1 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

По Петровскому району города была выпущена ракета из комплекса "Точка-У".

Последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка

По Петровскому району города была выпущена ракета из комплекса "Точка-У".

© РИА Новости / Сергей Батурин
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2 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

На место происшествия выехали экстренные службы города, правоохранители и представители СЦКК.

Сотрудники Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон фиксируют последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка

На место происшествия выехали экстренные службы города, правоохранители и представители СЦКК.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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3 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Ударом уничтожено здание водоканала, который обслуживал сети района.

Последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка

Ударом уничтожено здание водоканала, который обслуживал сети района.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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4 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

"От здания ничего не осталось. От людских вещей тоже ничего не осталось. Оборудование уничтожено", — рассказал начальник Кировской службы водоканала Александр Улавин.

Последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка

"От здания ничего не осталось. От людских вещей тоже ничего не осталось. Оборудование уничтожено", — рассказал начальник Кировской службы водоканала Александр Улавин.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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5 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

К счастью, обошлось без пострадавших.

Сотрудники СЦКК фиксируют последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка

К счастью, обошлось без пострадавших.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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6 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Петровский район Донецка — самая отдаленная от центра часть города.

Последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка

Петровский район Донецка — самая отдаленная от центра часть города.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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7 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

Последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка

С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
8 из 8

Донецк подвергся обстрелу со стороны украинских вооруженных формирований около четырех часов утра.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
1 из 8

По Петровскому району города была выпущена ракета из комплекса "Точка-У".

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
2 из 8

На место происшествия выехали экстренные службы города, правоохранители и представители СЦКК.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
3 из 8

Ударом уничтожено здание водоканала, который обслуживал сети района.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
4 из 8

"От здания ничего не осталось. От людских вещей тоже ничего не осталось. Оборудование уничтожено", — рассказал начальник Кировской службы водоканала Александр Улавин.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
5 из 8

К счастью, обошлось без пострадавших.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
6 из 8

Петровский район Донецка — самая отдаленная от центра часть города.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
7 из 8

С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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8 из 8
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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