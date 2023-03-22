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"От здания ничего не осталось": Петровский района Донецка после обстрела - РИА Новости, 22.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:59 22.03.2023 (обновлено: 17:30 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/obstrel-1859751897.html
"От здания ничего не осталось": Петровский района Донецка после обстрела
"От здания ничего не осталось": Петровский района Донецка после обстрела - РИА Новости, 22.03.2023
"От здания ничего не осталось": Петровский района Донецка после обстрела
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка ракету из комплекса "Точка-У". Последствия атаки — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 22.03.2023
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специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
ситуация в днр и лнр
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Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка ракету из комплекса "Точка-У". Последствия атаки — в фотоленте Ria.ru.
петровский район
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фото, фото, петровский район, донецк, ситуация в днр и лнр
Фото, Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Ситуация в ДНР и ЛНР

"От здания ничего не осталось": Петровский района Донецка после обстрела

Читать ria.ru в
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка ракету из комплекса "Точка-У". Последствия атаки — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Донецк подвергся обстрелу со стороны украинских вооруженных формирований около четырех часов утра.

Сотрудники Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон фиксируют последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецк

Донецк подвергся обстрелу со стороны украинских вооруженных формирований около четырех часов утра.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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1 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

По Петровскому району города была выпущена ракета из комплекса "Точка-У".

Последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка

По Петровскому району города была выпущена ракета из комплекса "Точка-У".

© РИА Новости / Сергей Батурин
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2 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

На место происшествия выехали экстренные службы города, правоохранители и представители СЦКК.

Сотрудники Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон фиксируют последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка

На место происшествия выехали экстренные службы города, правоохранители и представители СЦКК.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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3 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Ударом уничтожено здание водоканала, который обслуживал сети района.

Последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка

Ударом уничтожено здание водоканала, который обслуживал сети района.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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4 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

"От здания ничего не осталось. От людских вещей тоже ничего не осталось. Оборудование уничтожено", — рассказал начальник Кировской службы водоканала Александр Улавин.

Последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка

"От здания ничего не осталось. От людских вещей тоже ничего не осталось. Оборудование уничтожено", — рассказал начальник Кировской службы водоканала Александр Улавин.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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5 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

К счастью, обошлось без пострадавших.

Сотрудники СЦКК фиксируют последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка

К счастью, обошлось без пострадавших.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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6 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Петровский район Донецка — самая отдаленная от центра часть города.

Последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка

Петровский район Донецка — самая отдаленная от центра часть города.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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7 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

Последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка

С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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8 из 8
 
Специальная военная операция на УкраинеФотоПетровский районДонецкСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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