https://ria.ru/20230322/obstrel-1859751897.html

"От здания ничего не осталось": Петровский района Донецка после обстрела

"От здания ничего не осталось": Петровский района Донецка после обстрела - РИА Новости, 22.03.2023

"От здания ничего не осталось": Петровский района Донецка после обстрела

Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка ракету из комплекса "Точка-У". Последствия атаки — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T13:59

2023-03-22T13:59

2023-03-22T17:30

фото

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

ситуация в днр и лнр

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Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка ракету из комплекса "Точка-У". Последствия атаки — в фотоленте Ria.ru.

петровский район

донецк

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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