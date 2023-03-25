https://ria.ru/20230325/normalizatsiya-1860599036.html
Путин и Эрдоган обсудили нормализацию турецко-сирийских отношений
Путин и Эрдоган обсудили нормализацию турецко-сирийских отношений - РИА Новости, 25.03.2023
Путин и Эрдоган обсудили нормализацию турецко-сирийских отношений
Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган затронули в телефонном разговоре Сирию, была подчеркнута важность продолжения нормализации... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T15:17
2023-03-25T15:17
2023-03-25T15:26
россия
в мире
владимир путин
сирия
турция
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган затронули в телефонном разговоре Сирию, была подчеркнута важность продолжения нормализации отношений Анкары и Дамаска, сообщает пресс-служба Кремля."Затронута сирийская проблематика. Подчеркнута важность продолжения процесса нормализации турецко-сирийских отношений. Президент Турции (в разговоре с Путиным) особо отметил в этой связи конструктивную посредническую роль России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230322/peregovory-1859890185.html
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россия, в мире, владимир путин, сирия, турция, реджеп тайип эрдоган
Россия, В мире, Владимир Путин, Сирия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Путин и Эрдоган обсудили нормализацию турецко-сирийских отношений
Эрдоган отметил посредническую роль России в нормализации турецко-сирийских отношений