https://ria.ru/20230325/normalizatsiya-1860599036.html

Путин и Эрдоган обсудили нормализацию турецко-сирийских отношений

Путин и Эрдоган обсудили нормализацию турецко-сирийских отношений - РИА Новости, 25.03.2023

Путин и Эрдоган обсудили нормализацию турецко-сирийских отношений

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган затронули в телефонном разговоре Сирию, была подчеркнута важность продолжения нормализации... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T15:17

2023-03-25T15:17

2023-03-25T15:26

россия

в мире

владимир путин

сирия

турция

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган затронули в телефонном разговоре Сирию, была подчеркнута важность продолжения нормализации отношений Анкары и Дамаска, сообщает пресс-служба Кремля."Затронута сирийская проблематика. Подчеркнута важность продолжения процесса нормализации турецко-сирийских отношений. Президент Турции (в разговоре с Путиным) особо отметил в этой связи конструктивную посредническую роль России", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230322/peregovory-1859890185.html

россия

сирия

турция

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россия, в мире, владимир путин, сирия, турция, реджеп тайип эрдоган