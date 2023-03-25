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Путин и Эрдоган обсудили нормализацию турецко-сирийских отношений - РИА Новости, 25.03.2023
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15:17 25.03.2023 (обновлено: 15:26 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/normalizatsiya-1860599036.html
Путин и Эрдоган обсудили нормализацию турецко-сирийских отношений
Путин и Эрдоган обсудили нормализацию турецко-сирийских отношений - РИА Новости, 25.03.2023
Путин и Эрдоган обсудили нормализацию турецко-сирийских отношений
Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган затронули в телефонном разговоре Сирию, была подчеркнута важность продолжения нормализации... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T15:17
2023-03-25T15:26
россия
в мире
владимир путин
сирия
турция
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган затронули в телефонном разговоре Сирию, была подчеркнута важность продолжения нормализации отношений Анкары и Дамаска, сообщает пресс-служба Кремля."Затронута сирийская проблематика. Подчеркнута важность продолжения процесса нормализации турецко-сирийских отношений. Президент Турции (в разговоре с Путиным) особо отметил в этой связи конструктивную посредническую роль России", - говорится в сообщении.
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россия, в мире, владимир путин, сирия, турция, реджеп тайип эрдоган
Россия, В мире, Владимир Путин, Сирия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Путин и Эрдоган обсудили нормализацию турецко-сирийских отношений

Эрдоган отметил посредническую роль России в нормализации турецко-сирийских отношений

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган затронули в телефонном разговоре Сирию, была подчеркнута важность продолжения нормализации отношений Анкары и Дамаска, сообщает пресс-служба Кремля.
"Затронута сирийская проблематика. Подчеркнута важность продолжения процесса нормализации турецко-сирийских отношений. Президент Турции (в разговоре с Путиным) особо отметил в этой связи конструктивную посредническую роль России", - говорится в сообщении.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Турции Хулуси Акар - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Глава Минобороны Турции рассказал Шойгу о единственной цели Анкары в Сирии
22 марта, 19:43
 
РоссияВ миреВладимир ПутинСирияТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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