https://ria.ru/20230325/nato-1860663036.html

В Турции рассказали, какую ошибку США могут совершить в отношении Анкары

В Турции рассказали, какую ошибку США могут совершить в отношении Анкары - РИА Новости, 25.03.2023

В Турции рассказали, какую ошибку США могут совершить в отношении Анкары

Представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что США рискуют совершить ошибку, если попытаются связать членство Финляндии и... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T23:29

2023-03-25T23:29

2023-03-25T23:29

политика

турция

сша

швеция

реджеп тайип эрдоган

ибрагим калын

энтони блинкен

нато

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АНКАРА, 25 мар – РИА Новости. Представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что США рискуют совершить ошибку, если попытаются связать членство Финляндии и Швеции в НАТО со сделкой по F-16 c Анкарой. Администрация США считает, что Турция должна получить модернизированную версию американских истребителей F-16, поскольку это представляет важность для обороноспособности НАТО в целом, заявил ранее госсекретарь Энтони Блинкен. Ранее он в интервью турецкому телеканалу NTV также признал, что США не могут продать Турции истребители F-16 без одобрения конгресса, необходимо устранение озабоченностей законодателей. Член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан заявлял РИА Новости, что Анкара может отказаться от закупки F-16 и рассмотреть варианты замены, в том числе российскими истребителями. "Скажу откровенно, на встречах проведенных мною в Сенате США, я сказал им, если вы попытаетесь связать членство Финляндии и Швеции в НАТО со сделкой по F-16, совершите ошибку. Потому, что это разные темы, не зависящие друг от друга. Если вы попытаетесь использовать это (членство Финляндии и Швеции в НАТО) в качестве инструмента давления на Турцию, то, что будет, если мы сделаем встречное заявление: мы не ратифицируем членство Швеции в НАТО до тех пор, пока не будет закрыта сделка по F-16? Тупик, у них (у американской стороны) не было ответа", - сказал Калын в интервью турецкому телеканалу NTV. США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Этот вопрос тоже предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует этот вопрос, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".

https://ria.ru/20230306/istrebiteli-1856042797.html

https://ria.ru/20230322/shvetsiya-1859867784.html

турция

сша

швеция

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политика, турция, сша, швеция, реджеп тайип эрдоган, ибрагим калын, энтони блинкен, нато