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"Главная отличительная черта". В США разоблачили лицемерие НАТО - РИА Новости, 25.03.2023
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17:32 25.03.2023 (обновлено: 17:40 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/nato-1860620485.html
"Главная отличительная черта". В США разоблачили лицемерие НАТО
"Главная отличительная черта". В США разоблачили лицемерие НАТО - РИА Новости, 25.03.2023
"Главная отличительная черта". В США разоблачили лицемерие НАТО
Североатлантический альянс стоит за разрушительными конфликтами последних двадцати лет, пишет обозреватель American Thinker Александр Марковски. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T17:32
2023-03-25T17:40
в мире
афганистан
ливан
сомали
нато
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Североатлантический альянс стоит за разрушительными конфликтами последних двадцати лет, пишет обозреватель American Thinker Александр Марковски."Распад Советского Союза многие восприняли как подтверждение американских истин и начало эпохи всеобщего мира. К сожалению, сохранение военного альянса и его последующее расширение на восток создало атмосферу недоверия и смятения", — говорится в материале.Несмотря на заявления НАТО о том, что альянс продвигает демократические ценности, его руководители, устраивая войны на разных континентах с безжалостным применением современного разрушительного оружия, забыли о самой главной ценности — сохранении человеческой жизни, отметил обозреватель.Этот парадокс — главная отличительная черта НАТО: организация считает себя мирной, но постоянно воюет с различными государствами, указал журналист. Стоило альянсу выйти с позором из Афганистана, как он тут же разжег конфликт на Украине, наплевав на предупреждения Москвы о том, что Россия не потерпит расширение НАТО так близко к своим границам."Если бы только НАТО распустилось вместе с Варшавским договором, то не были бы разрушены множество стран и не погибли бы миллионы людей. На сэкономленные деньги мы могли бы восстановить нашу разрушающуюся инфраструктуру или сделать другие прекрасные вещи для улучшения нашей жизни. Европа наслаждалась бы процветанием, построенным на российской энергии, а российский народ – западными товарами и услугами, купленными на евро с продажи энергоносителей", — подытожил Марковски.
https://ria.ru/20230325/uran-1860593486.html
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в мире, афганистан, ливан, сомали, нато, украина
В мире, Афганистан, Ливан, Сомали, НАТО, Украина
"Главная отличительная черта". В США разоблачили лицемерие НАТО

AT: НАТО постоянно находится в состоянии войны, считая себя мирной организацией

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Североатлантический альянс стоит за разрушительными конфликтами последних двадцати лет, пишет обозреватель American Thinker Александр Марковски.
"Распад Советского Союза многие восприняли как подтверждение американских истин и начало эпохи всеобщего мира. К сожалению, сохранение военного альянса и его последующее расширение на восток создало атмосферу недоверия и смятения", — говорится в материале.
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Несмотря на заявления НАТО о том, что альянс продвигает демократические ценности, его руководители, устраивая войны на разных континентах с безжалостным применением современного разрушительного оружия, забыли о самой главной ценности — сохранении человеческой жизни, отметил обозреватель.
«

"Балканы, Ливан, Сомали, Афганистан, Ирак, Сирия и Ливия будут носить шрамы от войн НАТО на протяжении многих поколений", — посетовал автор материала.

Этот парадокс — главная отличительная черта НАТО: организация считает себя мирной, но постоянно воюет с различными государствами, указал журналист. Стоило альянсу выйти с позором из Афганистана, как он тут же разжег конфликт на Украине, наплевав на предупреждения Москвы о том, что Россия не потерпит расширение НАТО так близко к своим границам.
"Если бы только НАТО распустилось вместе с Варшавским договором, то не были бы разрушены множество стран и не погибли бы миллионы людей. На сэкономленные деньги мы могли бы восстановить нашу разрушающуюся инфраструктуру или сделать другие прекрасные вещи для улучшения нашей жизни. Европа наслаждалась бы процветанием, построенным на российской энергии, а российский народ – западными товарами и услугами, купленными на евро с продажи энергоносителей", — подытожил Марковски.
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