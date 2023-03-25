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На Украине погиб польский наемник - РИА Новости, 25.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:13 25.03.2023 (обновлено: 13:40 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/naemnik-1860578937.html
На Украине погиб польский наемник
На Украине погиб польский наемник - РИА Новости, 25.03.2023
На Украине погиб польский наемник
Польский наемник погиб на Украине, сообщил министр — член совета министров Республики Польша Михал Дворчик в Twitter. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T12:13
2023-03-25T13:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
россия
мария захарова
владимир путин
twitter
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ВАРШАВА, 25 мар — РИА Новости. Польский наемник погиб на Украине, сообщил министр — член совета министров Республики Польша Михал Дворчик в Twitter. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников из более чем 60 стран. Самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230325/ukraina-1860507634.html
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в мире, украина, польша, россия, мария захарова, владимир путин, twitter
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Россия, Мария Захарова, Владимир Путин, Twitter
На Украине погиб польский наемник

На Украине погиб польский наемник, двое тяжело ранены

© AP Photo / Aris MessinisУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© AP Photo / Aris Messinis
Украинские военные. Архивное фото
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ВАРШАВА, 25 мар — РИА Новости. Польский наемник погиб на Украине, сообщил министр — член совета министров Республики Польша Михал Дворчик в Twitter.
«

"К сожалению, время сейчас недоброе. Сегодня погиб очередной солдат — гражданин Польши, а двое других, раненных несколько дней назад, остаются в тяжелом состоянии", — написал он.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников из более чем 60 стран. Самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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