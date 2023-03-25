На Украине погиб польский наемник
На Украине погиб польский наемник, двое тяжело ранены
© AP Photo / Aris MessinisУкраинские военные
© AP Photo / Aris Messinis
Украинские военные. Архивное фото
ВАРШАВА, 25 мар — РИА Новости. Польский наемник погиб на Украине, сообщил министр — член совета министров Республики Польша Михал Дворчик в Twitter.
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"К сожалению, время сейчас недоброе. Сегодня погиб очередной солдат — гражданин Польши, а двое других, раненных несколько дней назад, остаются в тяжелом состоянии", — написал он.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников из более чем 60 стран. Самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.