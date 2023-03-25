https://ria.ru/20230325/naemnik-1860578937.html

На Украине погиб польский наемник

На Украине погиб польский наемник - РИА Новости, 25.03.2023

На Украине погиб польский наемник

Польский наемник погиб на Украине, сообщил министр — член совета министров Республики Польша Михал Дворчик в Twitter. РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T12:13

2023-03-25T12:13

2023-03-25T13:40

специальная военная операция на украине

в мире

украина

польша

россия

мария захарова

владимир путин

twitter

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ВАРШАВА, 25 мар — РИА Новости. Польский наемник погиб на Украине, сообщил министр — член совета министров Республики Польша Михал Дворчик в Twitter. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников из более чем 60 стран. Самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230325/ukraina-1860507634.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, польша, россия, мария захарова, владимир путин, twitter