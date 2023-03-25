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В Совфеде призвали перестать обсуждать деятельность МУС - РИА Новости, 25.03.2023
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16:23 25.03.2023 (обновлено: 16:24 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/mus-1860609677.html
В Совфеде призвали перестать обсуждать деятельность МУС
В Совфеде призвали перестать обсуждать деятельность МУС - РИА Новости, 25.03.2023
В Совфеде призвали перестать обсуждать деятельность МУС
Постоянные обсуждения деятельности МУС эмоционально пугают граждан РФ и лишь популяризуют замысел противника, пора переставать это делать, заявил глава... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T16:23
2023-03-25T16:24
в мире
международный уголовный суд
совет федерации рф
григорий карасин
владимир путин
россия
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Постоянные обсуждения деятельности МУС эмоционально пугают граждан РФ и лишь популяризуют замысел противника, пора переставать это делать, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Карасин отметил, что необходимо все прорабатывать на профессиональном уровне – "жестко и требовательно". Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
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в мире, международный уголовный суд, совет федерации рф, григорий карасин, владимир путин, россия
В мире, Международный уголовный суд, Совет Федерации РФ, Григорий Карасин, Владимир Путин, Россия
В Совфеде призвали перестать обсуждать деятельность МУС

Сенатор Карасин призвал перестать обсуждать МУС, популяризируя замысел противника

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации России
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Постоянные обсуждения деятельности МУС эмоционально пугают граждан РФ и лишь популяризуют замысел противника, пора переставать это делать, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
«
"Хочу еще раз сказать – перестаньте мусолить этот МУС! Уймите политологов - они популяризируют замысел противника. Не надо так эмоционально пугать наших граждан. Поймите, именно в этом цель этой затеи", - написал он в своем телеграм-канале.
Карасин отметил, что необходимо все прорабатывать на профессиональном уровне – "жестко и требовательно".
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
В МУС высказались из-за "угроз" после ордера на арест Путина
23 марта, 16:16
 
В миреМеждународный уголовный судСовет Федерации РФГригорий КарасинВладимир ПутинРоссия
 
 
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