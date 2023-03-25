https://ria.ru/20230325/mus-1860609677.html

В Совфеде призвали перестать обсуждать деятельность МУС

В Совфеде призвали перестать обсуждать деятельность МУС - РИА Новости, 25.03.2023

В Совфеде призвали перестать обсуждать деятельность МУС

Постоянные обсуждения деятельности МУС эмоционально пугают граждан РФ и лишь популяризуют замысел противника, пора переставать это делать, заявил глава... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T16:23

2023-03-25T16:23

2023-03-25T16:24

в мире

международный уголовный суд

совет федерации рф

григорий карасин

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_8d42ad8b64daefe330675aa86dbba8ca.jpg

МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Постоянные обсуждения деятельности МУС эмоционально пугают граждан РФ и лишь популяризуют замысел противника, пора переставать это делать, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Карасин отметил, что необходимо все прорабатывать на профессиональном уровне – "жестко и требовательно". Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.

https://ria.ru/20230323/mus-1860120520.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, международный уголовный суд, совет федерации рф, григорий карасин, владимир путин, россия