https://ria.ru/20230325/mus-1860609677.html
В Совфеде призвали перестать обсуждать деятельность МУС
В Совфеде призвали перестать обсуждать деятельность МУС - РИА Новости, 25.03.2023
В Совфеде призвали перестать обсуждать деятельность МУС
Постоянные обсуждения деятельности МУС эмоционально пугают граждан РФ и лишь популяризуют замысел противника, пора переставать это делать, заявил глава... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T16:23
2023-03-25T16:23
2023-03-25T16:24
в мире
международный уголовный суд
совет федерации рф
григорий карасин
владимир путин
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Постоянные обсуждения деятельности МУС эмоционально пугают граждан РФ и лишь популяризуют замысел противника, пора переставать это делать, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Карасин отметил, что необходимо все прорабатывать на профессиональном уровне – "жестко и требовательно". Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
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в мире, международный уголовный суд, совет федерации рф, григорий карасин, владимир путин, россия
В мире, Международный уголовный суд, Совет Федерации РФ, Григорий Карасин, Владимир Путин, Россия
В Совфеде призвали перестать обсуждать деятельность МУС
Сенатор Карасин призвал перестать обсуждать МУС, популяризируя замысел противника