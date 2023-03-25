https://ria.ru/20230325/moshenniki-1860589325.html
В Петербурге задержали участников схемы по незаконному обналичиванию денег
В Петербурге задержали участников схемы по незаконному обналичиванию денег - РИА Новости, 25.03.2023
В Петербурге задержали участников схемы по незаконному обналичиванию денег
В Петербурге задержан организатор и участники схемы по незаконному обналичиванию денег, сообщила пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T13:40
2023-03-25T13:40
2023-03-25T13:40
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар - РИА Новости. В Петербурге задержан организатор и участники схемы по незаконному обналичиванию денег, сообщила пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. "Сотрудники экономической полиции Петербурга в рамках работы по уголовному делу, возбужденному по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), задержали 53-летнего жителя Приморского района, предполагаемого организатора противоправной деятельности, и трех его подельников", - сообщает пресс-служба ГУМВД. Установлено, что две сестры, 38 и 47 лет, вели бухгалтерию и финансовую документацию, а их 44-летний брат, житель Всеволожского района Ленинградской области, выполнял функции "курьера" и обналичивал денежные средства через банкоматы различных банков в Петербурге. По данным полиции, свою деятельность они вели с июня 2019 года по январь 2023 года. Как сообщается, они "организовали систематическое привлечение безналичных денежных средств своих клиентов, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций". В дальнейшем по желанию клиента под видом оплаты за осуществление мнимых сделок производились операции по обналичиванию денег и возвращению их клиентам за вычетом "вознаграждения" не менее 16,5% от обналиченной суммы. Всего злоумышленниками было создано порядка 70 фиктивных организаций для осуществления незаконных банковских операций. За 3,5 года "работы" доход нелегальных банкиров составил не менее 44,7 миллиона рублей. В ходе обысков сотрудники полиции обнаружили и изъяли банковские карты и печати фиктивных фирм, мобильные телефоны и компьютерную технику для доступа в систему "банк-клиент", электронные носители информации с данными о деятельности подконтрольных организаций, денежные средства в размере 3,1 миллиона рублей, более 37 тысяч евро и более 53 тысяч долларов. Отмечается, что при задержании организатор "теневого" бизнеса попытался избавиться от части документов и денежных средств, выбросив их с балкона многоэтажки. Его примеру последовала и одна из бухгалтеров, которая не торопилась открывать дверь квартиры сотрудникам полиции и попыталась выбросить из окна сумку с финансовыми документами и деньгами. Организатор и две его подельницы задержаны. В отношении 44-летнего "курьера" избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
https://ria.ru/20230313/moshenniki-1857601110.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область
Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область
В Петербурге задержали участников схемы по незаконному обналичиванию денег
В Петербурге задержали организатора и участников схемы по незаконному обналичиванию денег
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар - РИА Новости. В Петербурге задержан организатор и участники схемы по незаконному обналичиванию денег, сообщила пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.
"Сотрудники экономической полиции Петербурга в рамках работы по уголовному делу, возбужденному по части 2 статьи 172 УК РФ
(незаконная банковская деятельность), задержали 53-летнего жителя Приморского района
, предполагаемого организатора противоправной деятельности, и трех его подельников", - сообщает пресс-служба ГУМВД.
Установлено, что две сестры, 38 и 47 лет, вели бухгалтерию и финансовую документацию, а их 44-летний брат, житель Всеволожского района Ленинградской области
, выполнял функции "курьера" и обналичивал денежные средства через банкоматы различных банков в Петербурге.
По данным полиции, свою деятельность они вели с июня 2019 года по январь 2023 года. Как сообщается, они "организовали систематическое привлечение безналичных денежных средств своих клиентов, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций". В дальнейшем по желанию клиента под видом оплаты за осуществление мнимых сделок производились операции по обналичиванию денег и возвращению их клиентам за вычетом "вознаграждения" не менее 16,5% от обналиченной суммы. Всего злоумышленниками было создано порядка 70 фиктивных организаций для осуществления незаконных банковских операций. За 3,5 года "работы" доход нелегальных банкиров составил не менее 44,7 миллиона рублей.
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В ходе обысков сотрудники полиции обнаружили и изъяли банковские карты и печати фиктивных фирм, мобильные телефоны и компьютерную технику для доступа в систему "банк-клиент", электронные носители информации с данными о деятельности подконтрольных организаций, денежные средства в размере 3,1 миллиона рублей, более 37 тысяч евро и более 53 тысяч долларов.
Отмечается, что при задержании организатор "теневого" бизнеса попытался избавиться от части документов и денежных средств, выбросив их с балкона многоэтажки. Его примеру последовала и одна из бухгалтеров, которая не торопилась открывать дверь квартиры сотрудникам полиции и попыталась выбросить из окна сумку с финансовыми документами и деньгами.
Организатор и две его подельницы задержаны. В отношении 44-летнего "курьера" избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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