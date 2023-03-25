Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге задержали участников схемы по незаконному обналичиванию денег - РИА Новости, 25.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:40 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/moshenniki-1860589325.html
В Петербурге задержали участников схемы по незаконному обналичиванию денег
В Петербурге задержали участников схемы по незаконному обналичиванию денег - РИА Новости, 25.03.2023
В Петербурге задержали участников схемы по незаконному обналичиванию денег
В Петербурге задержан организатор и участники схемы по незаконному обналичиванию денег, сообщила пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T13:40
2023-03-25T13:40
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар - РИА Новости. В Петербурге задержан организатор и участники схемы по незаконному обналичиванию денег, сообщила пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. "Сотрудники экономической полиции Петербурга в рамках работы по уголовному делу, возбужденному по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), задержали 53-летнего жителя Приморского района, предполагаемого организатора противоправной деятельности, и трех его подельников", - сообщает пресс-служба ГУМВД. Установлено, что две сестры, 38 и 47 лет, вели бухгалтерию и финансовую документацию, а их 44-летний брат, житель Всеволожского района Ленинградской области, выполнял функции "курьера" и обналичивал денежные средства через банкоматы различных банков в Петербурге. По данным полиции, свою деятельность они вели с июня 2019 года по январь 2023 года. Как сообщается, они "организовали систематическое привлечение безналичных денежных средств своих клиентов, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций". В дальнейшем по желанию клиента под видом оплаты за осуществление мнимых сделок производились операции по обналичиванию денег и возвращению их клиентам за вычетом "вознаграждения" не менее 16,5% от обналиченной суммы. Всего злоумышленниками было создано порядка 70 фиктивных организаций для осуществления незаконных банковских операций. За 3,5 года "работы" доход нелегальных банкиров составил не менее 44,7 миллиона рублей. В ходе обысков сотрудники полиции обнаружили и изъяли банковские карты и печати фиктивных фирм, мобильные телефоны и компьютерную технику для доступа в систему "банк-клиент", электронные носители информации с данными о деятельности подконтрольных организаций, денежные средства в размере 3,1 миллиона рублей, более 37 тысяч евро и более 53 тысяч долларов. Отмечается, что при задержании организатор "теневого" бизнеса попытался избавиться от части документов и денежных средств, выбросив их с балкона многоэтажки. Его примеру последовала и одна из бухгалтеров, которая не торопилась открывать дверь квартиры сотрудникам полиции и попыталась выбросить из окна сумку с финансовыми документами и деньгами. Организатор и две его подельницы задержаны. В отношении 44-летнего "курьера" избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
https://ria.ru/20230313/moshenniki-1857601110.html
https://ria.ru/20230215/moshenniki-1852202528.html
санкт-петербург
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, ленинградская область
Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область
В Петербурге задержали участников схемы по незаконному обналичиванию денег

В Петербурге задержали организатора и участников схемы по незаконному обналичиванию денег

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар - РИА Новости. В Петербурге задержан организатор и участники схемы по незаконному обналичиванию денег, сообщила пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.
"Сотрудники экономической полиции Петербурга в рамках работы по уголовному делу, возбужденному по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), задержали 53-летнего жителя Приморского района, предполагаемого организатора противоправной деятельности, и трех его подельников", - сообщает пресс-служба ГУМВД.
Установлено, что две сестры, 38 и 47 лет, вели бухгалтерию и финансовую документацию, а их 44-летний брат, житель Всеволожского района Ленинградской области, выполнял функции "курьера" и обналичивал денежные средства через банкоматы различных банков в Петербурге.
По данным полиции, свою деятельность они вели с июня 2019 года по январь 2023 года. Как сообщается, они "организовали систематическое привлечение безналичных денежных средств своих клиентов, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций". В дальнейшем по желанию клиента под видом оплаты за осуществление мнимых сделок производились операции по обналичиванию денег и возвращению их клиентам за вычетом "вознаграждения" не менее 16,5% от обналиченной суммы. Всего злоумышленниками было создано порядка 70 фиктивных организаций для осуществления незаконных банковских операций. За 3,5 года "работы" доход нелегальных банкиров составил не менее 44,7 миллиона рублей.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Пенсионер из Костромы помог поймать телефонного мошенника
13 марта, 17:30
В ходе обысков сотрудники полиции обнаружили и изъяли банковские карты и печати фиктивных фирм, мобильные телефоны и компьютерную технику для доступа в систему "банк-клиент", электронные носители информации с данными о деятельности подконтрольных организаций, денежные средства в размере 3,1 миллиона рублей, более 37 тысяч евро и более 53 тысяч долларов.
Отмечается, что при задержании организатор "теневого" бизнеса попытался избавиться от части документов и денежных средств, выбросив их с балкона многоэтажки. Его примеру последовала и одна из бухгалтеров, которая не торопилась открывать дверь квартиры сотрудникам полиции и попыталась выбросить из окна сумку с финансовыми документами и деньгами.
Организатор и две его подельницы задержаны. В отношении 44-летнего "курьера" избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Девушка во время работы за компьютером - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
Мошенники придумали новый способ обмана россиян
15 февраля, 16:04
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургЛенинградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала