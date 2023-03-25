https://ria.ru/20230325/moshenniki-1860589325.html

В Петербурге задержали участников схемы по незаконному обналичиванию денег

В Петербурге задержали участников схемы по незаконному обналичиванию денег - РИА Новости, 25.03.2023

В Петербурге задержали участников схемы по незаконному обналичиванию денег

В Петербурге задержан организатор и участники схемы по незаконному обналичиванию денег, сообщила пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T13:40

2023-03-25T13:40

2023-03-25T13:40

происшествия

санкт-петербург

ленинградская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар - РИА Новости. В Петербурге задержан организатор и участники схемы по незаконному обналичиванию денег, сообщила пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. "Сотрудники экономической полиции Петербурга в рамках работы по уголовному делу, возбужденному по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), задержали 53-летнего жителя Приморского района, предполагаемого организатора противоправной деятельности, и трех его подельников", - сообщает пресс-служба ГУМВД. Установлено, что две сестры, 38 и 47 лет, вели бухгалтерию и финансовую документацию, а их 44-летний брат, житель Всеволожского района Ленинградской области, выполнял функции "курьера" и обналичивал денежные средства через банкоматы различных банков в Петербурге. По данным полиции, свою деятельность они вели с июня 2019 года по январь 2023 года. Как сообщается, они "организовали систематическое привлечение безналичных денежных средств своих клиентов, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций". В дальнейшем по желанию клиента под видом оплаты за осуществление мнимых сделок производились операции по обналичиванию денег и возвращению их клиентам за вычетом "вознаграждения" не менее 16,5% от обналиченной суммы. Всего злоумышленниками было создано порядка 70 фиктивных организаций для осуществления незаконных банковских операций. За 3,5 года "работы" доход нелегальных банкиров составил не менее 44,7 миллиона рублей. В ходе обысков сотрудники полиции обнаружили и изъяли банковские карты и печати фиктивных фирм, мобильные телефоны и компьютерную технику для доступа в систему "банк-клиент", электронные носители информации с данными о деятельности подконтрольных организаций, денежные средства в размере 3,1 миллиона рублей, более 37 тысяч евро и более 53 тысяч долларов. Отмечается, что при задержании организатор "теневого" бизнеса попытался избавиться от части документов и денежных средств, выбросив их с балкона многоэтажки. Его примеру последовала и одна из бухгалтеров, которая не торопилась открывать дверь квартиры сотрудникам полиции и попыталась выбросить из окна сумку с финансовыми документами и деньгами. Организатор и две его подельницы задержаны. В отношении 44-летнего "курьера" избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

https://ria.ru/20230313/moshenniki-1857601110.html

https://ria.ru/20230215/moshenniki-1852202528.html

санкт-петербург

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, санкт-петербург, ленинградская область